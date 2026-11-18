Zostało tylko 12 dni. Przedsiębiorcy na Mazowszu mogą stracić szansę na niemal 2000 zł oszczędności
Przedsiębiorcy, którzy nie wykorzystali jeszcze wakacji składkowych w 2026 roku, mają coraz mniej czasu. Aby uzyskać zwolnienie z części składek ZUS za grudzień, muszą złożyć odpowiedni wniosek najpóźniej 30 listopada. Spóźnienie może oznaczać utratę możliwości wykorzystania ulgi w tym roku.
Wakacje składkowe 2026. Listopad to ostatni moment na złożenie wniosku
Wakacje składkowe pozwalają uprawnionym przedsiębiorcom uzyskać zwolnienie z obowiązku opłacania wybranych składek na własne ubezpieczenia społeczne przez jeden miesiąc w roku kalendarzowym. Składki objęte zwolnieniem finansowane są z budżetu państwa, dlatego przedsiębiorca nie traci z tego powodu ciągłości ubezpieczenia.
Osoby, które dotychczas nie korzystały z tej możliwości w 2026 roku, mogą wybrać grudzień jako miesiąc zwolnienia. Warunek jest jednak zasadniczy: wniosek musi trafić do ZUS w listopadzie.
Zgodnie z oficjalnymi zasadami Zakład rozpatruje wnioski złożone w miesiącu bezpośrednio poprzedzającym miesiąc, za który przedsiębiorca chce otrzymać zwolnienie. Oznacza to, że dokument wysłany w grudniu nie zapewni wakacji składkowych za grudzień.
Ile można zaoszczędzić? Kwota zależy od rodzaju składek
Oszczędność może sięgać niemal 2000 złotych w przypadku przedsiębiorców opłacających pełne składki od minimalnej podstawy. Wysokość zwolnienia zależy jednak od indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy i rodzaju opłacanych składek.
Ulga obejmuje określone składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe, a po spełnieniu warunków również dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Może obejmować także składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.
Nie oznacza to jednak całkowitego zwolnienia ze wszystkich obowiązkowych płatności do ZUS. Przedsiębiorca nadal musi opłacić składkę zdrowotną oraz składki należne za pracowników i inne osoby, za które jest płatnikiem.
Nie każdy przedsiębiorca otrzyma ulgę
Wakacje składkowe są przeznaczone dla określonych grup prowadzących działalność gospodarczą, w szczególności mikroprzedsiębiorców spełniających ustawowe warunki. Jednym z kryteriów jest limit liczby osób zgłoszonych do ubezpieczeń w odpowiednim miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.
Istotne są również warunki dotyczące podlegania ubezpieczeniom społecznym, limitów pomocy de minimis i wykonywania usług na rzecz byłego pracodawcy.
Przedsiębiorca nie może zakładać, że samo prowadzenie jednoosobowej działalności automatycznie daje mu prawo do zwolnienia. Każdy przypadek wymaga sprawdzenia warunków wskazanych przez ZUS.
Warto również pamiętać, że osoby, które wykorzystały już wakacje składkowe w 2026 roku, nie mogą otrzymać drugiego zwolnienia za grudzień.
Jak złożyć wniosek RWS? Formalności można załatwić przez internet
Wniosek o wakacje składkowe składa się elektronicznie za pośrednictwem konta płatnika na portalu eZUS. Dokument oznaczony jest symbolem RWS.
Po zalogowaniu należy wybrać odpowiedni formularz, sprawdzić dane identyfikacyjne i miesiąc, którego dotyczy zwolnienie, a następnie uzupełnić wymagane oświadczenia. Część informacji system może pobrać automatycznie.
Wniosek można złożyć samodzielnie albo przez odpowiednio umocowanego pełnomocnika, na przykład osobę prowadzącą obsługę księgową firmy.
Samo wysłanie dokumentu nie oznacza jeszcze przyznania ulgi. ZUS sprawdza spełnienie warunków i przekazuje informację o rozstrzygnięciu na konto płatnika.
Co jeśli przedsiębiorca spóźni się o jeden dzień?
To właśnie termin jest najważniejszy dla osób, które chcą skorzystać z ulgi jeszcze w 2026 roku. Wniosek dotyczący grudnia powinien zostać złożony najpóźniej 30 listopada.
Jeżeli dokument wpłynie dopiero w grudniu, nie będzie podstaw do przyznania zwolnienia za poprzedni miesiąc. Wniosek złożony w grudniu może dotyczyć stycznia 2027 roku, o ile przedsiębiorca spełnia wymagane warunki.
Nie jest to więc zwykła formalność, którą można bez konsekwencji odłożyć na później. Niewykorzystana możliwość zwolnienia za 2026 rok nie przechodzi automatycznie na kolejny rok.
Co to oznacza dla przedsiębiorców z Warszawy i Mazowsza?
Z wakacji składkowych mogą korzystać uprawnieni przedsiębiorcy z całej Polski, również prowadzący działalność w Warszawie, Piasecznie, Pruszkowie, Wołominie, Radomiu czy Płocku.
Dla niewielkiej firmy nawet jednorazowe obniżenie kosztów prowadzenia działalności może mieć znaczenie. Oszczędzone środki można przeznaczyć na bieżące wydatki, zakup wyposażenia lub utrzymanie płynności finansowej.
Przedsiębiorcy powinni przede wszystkim sprawdzić, czy wykorzystali już wakacje składkowe w 2026 roku, czy spełniają warunki ulgi oraz czy ich księgowość przygotowała odpowiedni wniosek.
Warto nie odkładać formalności na ostatnie godziny 30 listopada. Wcześniejsze złożenie dokumentu ogranicza ryzyko problemów technicznych i pozostawia czas na sprawdzenie poprawności danych.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.