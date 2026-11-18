Pilny komunikat MON. Pociski MITHRAS 1000 nad Warszawą i Mazowszem. Dziś na niebie niezwykłe zjawisko
Ministerstwo Obrony Narodowej i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przekazały ważną informację mieszkańcom Warszawy i okolic. W środę 18 listopada, między godziną 16:00 a 18:30, na niebie mogą pojawić się jasne, długo utrzymujące się punkty świetlne. Będą to efekty planowanych badań pocisków oświetlających MITHRAS 1000. Resort obrony wyjaśnia, że nietypowe zjawiska mogą przypominać duże drony, samoloty, a nawet niezidentyfikowane obiekty latające.
Pociski nad Warszawą. Ministerstwo Obrony Narodowej wydało komunikat
Mieszkańcy Warszawy i podwarszawskich miejscowości mogą dziś zaobserwować na niebie niecodzienne zjawiska. Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało o zaplanowanych badaniach pocisków oświetlających MITHRAS 1000, które zostaną przeprowadzone przez Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce.
Informację resortu obrony przekazało dalej również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, uprzedzając mieszkańców o możliwości pojawienia się nietypowych świateł na niebie. Komunikaty opublikowano po to, aby osoby obserwujące zjawisko wiedziały, z czym mają do czynienia.
Badania zaplanowano na środę 18 listopada w godzinach od 16:00 do 18:30. W tym czasie nad Warszawą i okolicami mogą być widoczne intensywnie świecące obiekty, które będą powoli przemieszczać się w powietrzu.
Jasne światła będą opadać na spadochronach. Mogą wyglądać jak wielkie drony
Ministerstwo Obrony Narodowej wyjaśniło, że podczas badań wykorzystywane będą pociski oświetlające MITHRAS 1000. Po ich użyciu na niebie pojawiają się jasne punkty świetlne, które utrzymują się przez dłuższy czas i powoli opadają na spadochronach.
W przypadku jednoczesnego wykorzystania kilku ładunków obserwowany efekt może być szczególnie nietypowy. Kilka jasnych punktów przemieszczających się powoli na niebie może z daleka przypominać duży samolot, dron albo inny obiekt latający.
Właśnie dlatego MON zdecydowało się poinformować mieszkańców o planowanych działaniach. Osoby, które nie wiedzą o prowadzonych badaniach, mogłyby błędnie zinterpretować pojawiające się światła.
Warszawa, Zielonka, Marki, Kobyłka, Wołomin i Legionowo. Tutaj mogą być widoczne pociski
Resort obrony wskazał, że efekty świetlne badań będą mogły być obserwowane na terenie Warszawy oraz okolicznych miejscowości. W komunikacie wymieniono między innymi Zielonkę, Marki, Kobyłkę, Wołomin i Legionowo.
Nie oznacza to, że pociski będą wystrzeliwane z każdej z tych miejscowości. Badania prowadzi Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce, natomiast wskazane lokalizacje obejmują obszar możliwej obserwacji zjawisk świetlnych.
Widoczność będzie zależała od warunków atmosferycznych, miejsca obserwacji oraz przebiegu samych testów. Mieszkańcy nie muszą zatem zobaczyć świateł jednocześnie we wszystkich wymienionych lokalizacjach.
To nie atak ani zagrożenie. MON uspokaja mieszkańców
W komunikacie Ministerstwo Obrony Narodowej jednoznacznie podkreśliło, że badania mają charakter rutynowy i zostały zaplanowane wcześniej. Są to testy badawcze prowadzone przez Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia.
Resort zapewnił również, że nie ma zagrożenia dla mieszkańców.
To szczególnie istotna informacja w sytuacji, gdy nietypowe światła na niebie mogą wzbudzać niepokój. Jasne obiekty opadające na spadochronach nie są w tym przypadku sygnałem ataku, lecz spodziewanym efektem zapowiedzianych badań.
Co to oznacza dla mieszkańców Warszawy i Mazowsza?
Osoby przebywające dziś w Warszawie, Zielonce, Markach, Kobyłce, Wołominie, Legionowie i sąsiednich miejscowościach powinny wiedzieć, że między godziną 16:00 a 18:30 mogą zobaczyć na niebie nietypowe światła. Zjawisko może być szczególnie wyraźne po zmroku, kiedy jasne punkty świetlne kontrastują z ciemniejącym niebem.
Nie ma potrzeby podejmowania specjalnych działań ochronnych w związku z zapowiedzianymi badaniami. MON zapewnia, że nie stwarzają one zagrożenia dla mieszkańców. Warto jednak przekazać tę informację bliskim, zwłaszcza osobom, które nie korzystają z mediów społecznościowych i mogły nie widzieć oficjalnego komunikatu.
Jeżeli ktoś zauważy powoli opadające światła przypominające drony lub samolot, powinien pamiętać o zapowiedzianych testach. Jednocześnie każdy rzeczywisty przypadek bezpośredniego zagrożenia należy oceniać niezależnie od tego komunikatu.
Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia przeprowadzi badania MITHRAS 1000
Za przeprowadzenie zaplanowanych działań odpowiada Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce, instytucja zajmująca się badaniami i rozwojem technologii uzbrojenia oraz wyposażenia wojskowego.
Testy pocisków oświetlających MITHRAS 1000 mają charakter badawczy. Z opublikowanego komunikatu nie wynika, aby były związane z bieżącym zagrożeniem bezpieczeństwa Warszawy lub Mazowsza.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.