Policyjny pościg na Mazowszu! 21-latek uciekał przed funkcjonariuszami. Powód wyszedł na jaw
Policyjny pościg w Strzegowie w powiecie mławskim. 21-letni kierowca próbował uniknąć kontroli drogowej, a powodem jego zachowania miał być obowiązujący sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Sprawa pokazuje, jak poważne konsekwencje może mieć lekceważenie wyroku sądu i poleceń funkcjonariuszy.
Policyjny pościg w Strzegowie. 21-latek próbował uciec
Do zdarzenia doszło w Strzegowie, miejscowości położonej w powiecie mławskim na północnym Mazowszu. Jak wynika z tytułu komunikatu opublikowanego przez Komendę Powiatową Policji w Mławie, funkcjonariusze podjęli pościg za 21-letnim kierowcą, który uciekał z powodu obowiązującego go sądowego zakazu prowadzenia pojazdów.
Tego rodzaju interwencje są szczególnie niebezpieczne, ponieważ kierowca próbujący uniknąć zatrzymania może stworzyć zagrożenie nie tylko dla siebie, ale również dla innych uczestników ruchu drogowego. Policjanci muszą reagować na odmowę zatrzymania pojazdu, jednocześnie uwzględniając bezpieczeństwo osób znajdujących się na drodze.
Dlaczego 21-latek nie chciał spotkania z policją?
Kluczową okolicznością sprawy jest sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Takie orzeczenie oznacza, że kierowca nie może legalnie prowadzić pojazdów objętych zakazem przez okres wskazany przez sąd.
Naruszenie zakazu nie jest zwykłym wykroczeniem drogowym. Zgodnie z art. 244 Kodeksu karnego niestosowanie się do orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów może skutkować odpowiedzialnością karną, w tym karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.
Ucieczka przed radiowozem może oznaczać kolejne przestępstwo
Odrębną kwestią jest niezatrzymanie samochodu pomimo wydania przez uprawnionego funkcjonariusza polecenia zatrzymania przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych. W okolicznościach określonych w art. 178b Kodeksu karnego takie zachowanie stanowi przestępstwo zagrożone karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.
Nie każda odmowa zatrzymania automatycznie wypełnia znamiona tego przepisu. Znaczenie ma między innymi sposób wydania polecenia oraz zachowanie kierującego. Ostateczna kwalifikacja prawna zależy od ustaleń funkcjonariuszy i organów prowadzących postępowanie.
Co to oznacza dla kierowców na Mazowszu?
Sprawa ze Strzegowa przypomina, że sądowy zakaz prowadzenia pojazdów obowiązuje niezależnie od tego, czy kierowca porusza się po dużej trasie, czy po lokalnej drodze. Nie można go ignorować nawet podczas krótkiego przejazdu.
W przypadku kontroli drogowej kierujący ma obowiązek stosować się do zgodnych z prawem poleceń funkcjonariuszy. Próba ucieczki może doprowadzić do znacznie poważniejszych konsekwencji niż samo ujawnienie wcześniejszego naruszenia przepisów.
Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Mławie, „Policyjny pościg w Strzegowie. 21-latek uciekał, ponieważ miał sądowy zakaz”.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.