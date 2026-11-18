Pociski nad Warszawą i Mazowszem. RCB wydaje komunikat. Mieszkańcy mogą zobaczyć niezwykłe światła na niebie
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało komunikat dotyczący nietypowego zjawiska, które może pojawić się dziś nad Warszawą i okolicznymi miejscowościami. W godzinach 16:00–18:30 zaplanowano testy pocisków oświetlających. Na niebie mogą pojawić się jasne, powoli opadające obiekty, które z daleka będą przypominać samoloty lub duże drony.
Pociski oświetlające nad Warszawą. RCB informuje mieszkańców
W środę, 18 listopada, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa opublikowało komunikat dotyczący testów pocisków oświetlających, które mają odbyć się w Warszawie oraz kilku miejscowościach województwa mazowieckiego. Informacja jest szczególnie istotna dla osób, które w godzinach popołudniowych i wczesnowieczornych zauważą na niebie nietypowe, intensywnie świecące obiekty.
Zgodnie z komunikatem testy zaplanowano między godziną 16:00 a 18:30. RCB wyjaśnia, że wykorzystywane podczas nich pociski powoli opadają na spadochronach i długo świecą. W rezultacie obserwatorzy mogą odnieść wrażenie, że widzą wolno poruszający się samolot albo duży bezzałogowy statek powietrzny.
To zapowiedziane testy oświetleniowe. Sam komunikat nie informuje o ataku ani o zagrożeniu militarnym.
Gdzie będzie można zobaczyć światła? RCB wymienia sześć miejscowości
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wskazało konkretne lokalizacje, w których mają odbywać się testy. Oprócz samej Warszawy wymieniono Marki, Zielonkę, Kobyłkę, Wołomin i Legionowo. Wszystkie te miejscowości znajdują się w aglomeracji warszawskiej, a informacja może zainteresować również mieszkańców sąsiednich terenów.
Nie oznacza to jednak, że nietypowe światła będą widoczne z każdego miejsca w stolicy i okolicach. Ich dostrzegalność może zależeć między innymi od miejsca prowadzenia testów, warunków atmosferycznych i lokalnej widoczności.
RCB nie podało w udostępnionym komunikacie dokładnych punktów prowadzenia testów ani liczby wykorzystywanych pocisków.
Co to za pociski? Mogą przypominać duże drony
Pociski oświetlające służą do wytwarzania intensywnego światła. Niektóre konstrukcje tego rodzaju wykorzystują spadochron, który spowalnia opadanie elementu świecącego i pozwala dłużej oświetlać określony obszar.
Właśnie ten sposób działania może sprawiać, że obserwowane z daleka światło wydaje się niemal nieruchome albo przesuwa się bardzo powoli. Po zmroku taki obiekt może wyglądać nietypowo, szczególnie dla osób, które nigdy wcześniej nie obserwowały podobnego zjawiska.
RCB uprzedza mieszkańców, że światła mogą przypominać wolno lecący samolot lub duży dron. To wyjaśnienie ma pomóc w prawidłowej interpretacji tego, co będzie można zobaczyć na niebie.
Co powinni zrobić mieszkańcy Warszawy i Mazowsza?
Osoby przebywające w Warszawie, Markach, Zielonce, Kobyłce, Wołominie i Legionowie powinny mieć świadomość, że między 16:00 a 18:30 zaplanowano nietypowe działania oświetleniowe. Jeżeli w tym czasie zauważą jasne, wolno opadające światło, może ono mieć związek z testami opisanymi przez RCB.
Nie należy jednak automatycznie zakładać, że każdy nietypowy obiekt na niebie jest elementem zapowiedzianych działań. Jeśli ktoś zauważy bezpośrednie zagrożenie dla ludzi lub mienia, powinien zachować bezpieczną odległość i powiadomić odpowiednie służby. Nie wolno dotykać ani podnosić nieznanych przedmiotów, które mogłyby spaść na ziemię.
Warto również przekazać informację starszym członkom rodziny i osobom, które mogły nie widzieć komunikatu. Dzięki temu nietypowe światła nie będą dla nich całkowitym zaskoczeniem.
RCB opublikowało komunikat. Warto znać godzinę
Najważniejszą informacją dla mieszkańców jest czas prowadzenia testów: od 16:00 do 18:30 w środę 18 listopada. W tym przedziale czasowym na niebie nad wskazanymi miejscowościami mogą pojawić się długo świecące obiekty opadające na spadochronach.
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało o wydarzeniu z wyprzedzeniem, opisując zarówno lokalizacje, jak i charakter spodziewanego zjawiska. W komunikacie nie wskazano konieczności podejmowania przez mieszkańców specjalnych działań ochronnych.
Źródło: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, komunikat opublikowany 18 listopada 2026 roku w mediach społecznościowych.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.