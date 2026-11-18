Termin dla mieszkańców bloków tylko do końca roku. Trwa gorączkowa wymiana urządzeń, bo kary mogą być srogie
Do mieszkań w kolejnych blokach przychodzą ekipy wymieniające urządzenia używane do rozliczania ogrzewania i wody. Dla części mieszkańców oznacza to konieczność udostępnienia lokalu, a także wydatek, który może pojawić się w opłatach albo na osobnej fakturze. Z końcem roku upływa czas na dostosowanie starszego sprzętu do ustawowych wymagań. Warto sprawdzić ogłoszenia administracji, bo znaczenie ma zarówno rodzaj urządzenia, jak i sposób jego odczytywania.
Sprawa dotyczy również Warszawy i pozostałych miejscowości Mazowsza. Obowiązek organizacyjny spoczywa na właścicielach lub zarządcach budynków wielolokalowych, ale prace często trzeba wykonać wewnątrz prywatnych mieszkań. W jednym lokalu mogą być dwa wodomierze, w innym cztery, a dodatkowo urządzenia przy kilku grzejnikach. Dlatego mieszkańcy tego samego osiedla mogą mieć różną liczbę punktów do wymiany. Sam fakt, że licznik nadal pokazuje zużycie, nie przesądza, czy spełnia wszystkie wymagania.
Do 1 stycznia 2027 roku starsze urządzenia mają mieć zdalny odczyt
Termin wynika z art. 16 ustawy z 20 kwietnia 2021 roku o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw. Właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego ma do 1 stycznia 2027 roku zastąpić objęte przepisem starsze ciepłomierze, podzielniki kosztów ogrzewania i wodomierze ciepłej wody użytkowej urządzeniami ze zdalnym odczytem. Dostosowanie trzeba więc zaplanować przed nadejściem nowego roku. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przypominało, że regulacja weszła w życie 22 maja 2021 roku, dając ponad pięć lat na przygotowania.
Możliwa jest również modernizacja istniejącego urządzenia, jeżeli producent przewidział odpowiednią nakładkę lub moduł. Resort w swoim wyjaśnieniu wskazał zarówno zastąpienie, jak i doposażenie sprzętu. Rozwiązanie musi pasować do systemu używanego w budynku. Wodomierz z mechanicznym liczydłem może już współpracować z nadajnikiem radiowym, a elektroniczny wyświetlacz sam w sobie nie gwarantuje przesyłania danych. Informację o wyposażeniu konkretnego modelu powinna mieć administracja lub firma prowadząca odczyty.
|Urządzenie
|Do czego służy
|Znaczenie terminu 1 stycznia 2027 roku
|Ciepłomierz
|Mierzy ilość zużytego ciepła.
|Starsze urządzenie objęte przepisem powinno mieć funkcję zdalnego odczytu.
|Podzielnik na grzejniku
|Dostarcza wskazań do podziału kosztów ogrzewania między lokale.
|Starszy podzielnik objęty przepisem trzeba zastąpić lub dostosować do zdalnego odczytu.
|Wodomierz ciepłej wody
|Mierzy objętość pobranej ciepłej wody użytkowej.
|Obejmuje go obowiązek dotyczący zdalnego odczytu.
|Wodomierz zimnej wody
|Mierzy objętość pobranej zimnej wody.
|Art. 16 nie obejmuje go tym terminem. Może być wymieniany razem z pozostałym sprzętem, np. z powodu legalizacji.
Zakres obowiązku zależy też od instalacji budynku. Prawo energetyczne uwzględnia techniczną wykonalność i opłacalność indywidualnego opomiarowania ogrzewania oraz ciepłej wody. Ocena dotyczy rozwiązania dla budynku, z uwzględnieniem jego instalacji i kosztów obsługi. Mieszkaniec, który ma własny kocioł przygotowujący ciepłą wodę, jest w innej sytuacji niż osoba korzystająca z centralnego zasilania całego bloku. Jeżeli administracja powołuje się na wyjątek, powinna umieć wskazać jego podstawę i dokumentację.
Kto organizuje wymianę i dlaczego nie warto kupować licznika samodzielnie
W zasobach spółdzielczych wymianę organizuje spółdzielnia, a we wspólnocie sprawą zajmują się jej zarząd i zarządca w ramach przyjętych zasad zarządzania nieruchomością. To na tym poziomie wybiera się wykonawcę, ustala harmonogram oraz sposób odczytu i rozliczania urządzeń. Mieszkaniec powinien otrzymać informację o terminie prac i potrzebnym dostępie do instalacji. Kupowanie przypadkowego wodomierza w sklepie może zakończyć się dodatkowym kosztem, jeżeli urządzenie nie będzie współpracować z systemem obsługującym resztę budynku.
Skalę takich zamówień pokazuje ogłoszenie opublikowane 28 października 2026 roku przez jedną ze spółdzielni na warszawskiej Ochocie. Przewidziano w nim wymianę około 5975 wodomierzy ciepłej i zimnej wody, dostawę modułów radiowych oraz sprzętu i oprogramowania do odczytów. Modernizacja może więc obejmować znacznie więcej niż sam licznik. Wspólna akcja wymiany obu rodzajów wodomierzy pozwala ujednolicić system, chociaż ustawowy termin dotyczący ciepłej wody i obowiązki związane z zimną wodą mają różne podstawy.
Użytkownik mieszkania ma również obowiązki. Art. 45a ust. 11 Prawa energetycznego przewiduje udostępnienie pomieszczeń do instalacji lub wymiany urządzeń wykorzystywanych w przyjętej metodzie rozliczania ciepła. Jeżeli zapowiedziany termin koliduje z pracą, wyjazdem albo leczeniem, trzeba wcześniej uzgodnić inne rozwiązanie. Pozostawienie ogłoszenia bez odpowiedzi utrudnia zakończenie prac w całym budynku, a dodatkowy przyjazd ekipy może być odpłatny zgodnie z zasadami konkretnej akcji.
Ile zapłaci mieszkaniec? Liczy się liczba urządzeń i sposób finansowania
Ustawa wyznaczająca termin nie ustanawia jednej ceny wymiany dla całej Polski. Na koszt składają się urządzenia, ich montaż, ewentualne moduły komunikacyjne i obsługa systemu. Administracja może wcześniej gromadzić środki w przeznaczonej na ten cel opłacie albo rozliczyć wydatek po wykonaniu prac. We wspólnocie trzeba sprawdzić przyjęte uchwały i zasady finansowania, a w spółdzielni odpowiednie regulaminy. Brak osobnej faktury dla mieszkańca może oznaczać, że koszt został już pokryty z wcześniejszych wpłat.
Konkretny przykład pochodzi z komunikatu jednej ze spółdzielni obsługujących budynki na Bemowie, opublikowanego 14 kwietnia 2026 roku. Przy wymianie związanej z upływem legalizacji podano 117,11 zł netto za dostawę i wymianę jednego wodomierza oraz 328 zł netto za ciepłomierz, z doliczeniem VAT. Opłaty miały być pobierane po realizacji robót na podstawie faktury. Komunikat nie potwierdzał wyposażenia tych modeli w zdalny odczyt, dlatego kwoty pokazują koszt konkretnej wymiany, a nie kompletną cenę przejścia na system radiowy.
Przy takich stawkach dwa wodomierze oznaczają 234,22 zł netto, a cztery już 468,44 zł netto. Gdyby w lokalu wymieniano dodatkowo jeden ciepłomierz w podanej cenie, suma wyniosłaby odpowiednio 562,22 zł albo 796,44 zł netto, przed doliczeniem VAT. Są to obliczenia według opisanego cennika, a nie zapowiedź rachunku dla każdego mieszkania. Pokazują jednak, dlaczego warto sprawdzić liczbę urządzeń, zamiast kierować się samą ceną za sztukę.
Przed zapłatą należy ustalić, czy podana kwota obejmuje nadajnik, montaż, zaplombowanie oraz uruchomienie odczytu. Znaczenie mają też późniejsze opłaty za obsługę i zasady rozliczenia pieniędzy zbieranych wcześniej na wymianę. Osoba wynajmująca mieszkanie powinna przekazać zawiadomienie właścicielowi i uzgodnić organizację wizyty. To, kto ostatecznie rozlicza wydatek w relacji właściciel – najemca, wymaga sprawdzenia umowy i podstawy obciążenia; samo przebywanie w lokalu nie rozstrzyga wszystkich kosztów.
Co zmieni odczyt radiowy i gdzie sprawdzić swoje zużycie
Zdalny odczyt pozwala pozyskać wskazania bez wchodzenia do mieszkania. W jednym rozwiązaniu pracownik zbiera dane odbiornikiem podczas obchodzenia budynków, w drugim odbierają je urządzenia zamontowane na stałe. Takie warianty opisuje między innymi producent aparatury pomiarowej Apator. W systemie radiowym mieszkaniec nie musi udostępniać własnego domowego internetu. Szczegóły przesyłania danych zależą od rozwiązania wybranego dla nieruchomości, dlatego warto zapytać administrację także o sposób zgłaszania braku odczytu.
Dla mieszkańca ważna jest możliwość kontrolowania zużycia częściej niż przy rocznym rozliczeniu. Art. 45c Prawa energetycznego przewiduje, przy rozliczaniu według wskazań określonych urządzeń zdalnego odczytu, nieodpłatną możliwość uzyskania informacji o zużyciu raz w miesiącu. Administracja powinna wskazać, jak z tego korzystać. Może to być panel mieszkańca lub inny udostępniony kanał. Miesięczna informacja o zużyciu i końcowe rozliczenie kosztów to dwa różne dokumenty, które mogą być przekazywane w innych terminach.
Nowy sposób odczytu nie zmienia samodzielnie taryfy dostawcy ciepła ani zasad podziału wszystkich kosztów budynku. Podzielnik na grzejniku nadal służy do rozdzielania kosztów według przyjętego regulaminu; jego wskazanie nie jest rachunkiem w złotych. W rozliczeniu pozostają także odpowiednie koszty stałe i koszty ogrzewania części wspólnych. Przy wymianie warto więc ustalić, czy zmieniają się wyłącznie urządzenia, czy administracja wprowadza również nowy regulamin rozliczeń i od kiedy będzie on stosowany.
Zdalny odczyt i legalizacja to dwa terminy, których trzeba pilnować
Urządzenie może mieć sprawny nadajnik, a jednocześnie wymagać ponownej legalizacji. Główny Urząd Miar wskazuje dla wodomierzy i ciepłomierzy podstawowe pięcioletnie okresy kontroli metrologicznej, przy czym dokładny termin trzeba ustalić na podstawie oznaczeń i dokumentacji urządzenia. Inaczej liczy się termin po ocenie zgodności, a inaczej ważność legalizacji ponownej; znaczenie mogą mieć również szczególne procedury jej przedłużenia. Sama data montażu w mieszkaniu nie wystarcza do samodzielnego wyznaczenia końca ważności.
Praktyczne konsekwencje pokazuje komunikat jednej ze spółdzielni na warszawskim Targówku, zaktualizowany 2 listopada 2026 roku. Administracja zapowiedziała koniec ważności objętych akcją wodomierzy na 31 grudnia i wyznaczyła zasady dla lokali nieudostępnionych w dwóch terminach. Indywidualna wymiana kosztuje tam 98,40 zł, a zgłoszenia przyjmowane są do końca roku. Jest to cena dodatkowej usługi w tym konkretnym przypadku, odrębna od wcześniej opisanych stawek za urządzenia.
Ta sama administracja poinformowała, że lokale nieudostępnione w dwóch terminach i niezgłoszone do indywidualnej wymiany będą od stycznia rozliczane według szacowanego zużycia, zgodnie z miejscowymi regulaminami. Dla mieszkańca istotny jest więc nie tylko koszt wizyty, ale również późniejszy sposób naliczania należności. Nie należy przenosić tego harmonogramu na każdy blok w Polsce. Trzeba przeczytać komunikat własnego zarządcy, sprawdzić terminy oraz wskazany w nim regulamin rozliczeń.
Co ustalić z administracją jeszcze przed końcem roku
Najpierw warto zapytać, które urządzenia w mieszkaniu mają już działający zdalny odczyt i czy planowana akcja obejmuje cały lokal, czy tylko wybrane punkty. Jeżeli sprzęt już spełnia wymagania, sam przełom roku nie uzasadnia ponownego zakupu identycznego zestawu. Powodem prac może być jednak upływ legalizacji, awaria, zużycie baterii albo zmiana systemu obsługującego budynek. Jasne wskazanie przyczyny pozwala zrozumieć, za co dokładnie naliczana jest opłata.
Następnie trzeba poprosić o koszt przypisany do konkretnego mieszkania oraz sposób jego pokrycia. Najbardziej użyteczna informacja to liczba urządzeń pomnożona przez cenę brutto, z wyszczególnieniem ewentualnych dodatkowych prac i późniejszej obsługi. Jeżeli mieszkańcy przez kilka lat wpłacali pieniądze na wymianę, należy ustalić, jaka część wydatku zostanie pokryta z tych środków. Przy niejasnym zawiadomieniu warto poprosić administrację o pisemne wyliczenie, zamiast porównywać przypadkowe ceny ze sklepów internetowych.
Przed wizytą ekipy trzeba odsłonić dostęp do wodomierzy, zaworów i grzejników objętych pracami. Warto też potwierdzić nazwę wykonawcy i sposób identyfikacji jego pracowników w administracji, szczególnie gdy ktoś proponuje usługę poza ogłoszonym harmonogramem. Po montażu należy zachować dokument wymiany z numerami urządzeń oraz wskazaniami starego i nowego sprzętu. Zdjęcie końcowego odczytu ułatwi późniejsze wyjaśnienie rozbieżności na granicy dwóch okresów rozliczeniowych.
Jeżeli do połowy listopada nie pojawiło się żadne zawiadomienie, a w mieszkaniu nadal są urządzenia odczytywane wyłącznie ręcznie, warto samemu skontaktować się z zarządcą. Pytanie powinno dotyczyć konkretnego lokalu: czy wymaga dostosowania, kiedy odbędą się prace, ile będą kosztować i jak zapewnić dostęp podczas nieobecności domowników. Uzgodnienie tego wcześniej daje czas na przełożenie wizyty lub przygotowanie instalacji. Przy dużej akcji obejmującej wiele mieszkań brak jednego z tych ustaleń łatwo kończy się dodatkowym przyjazdem ekipy.
Nazwy spółdzielni zostały celowo pominięte. Podane kwoty i terminy pochodzą z ich publicznych komunikatów z 2026 roku i dotyczą opisanych akcji.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.