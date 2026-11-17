Jutro w Warszawie wyłączą prąd. Niektórzy mieszkańcy zostaną bez zasilania nawet przez 7 godzin. Sprawdź adresy
Środa, 18 listopada, przyniesie kolejne utrudnienia dla mieszkańców Warszawy. Stoen Operator zaplanował prace na sieci energetycznej, które wiążą się z czasowymi przerwami w dostawie prądu. W niektórych lokalizacjach wyłączenia mają potrwać nawet siedem godzin. Na liście znalazły się między innymi adresy przy Siennej, Złotej, Dekarskiej, Wiązanej i innych warszawskich ulicach. Mieszkańcy powinni sprawdzić harmonogram, ponieważ brak energii może oznaczać również problemy z ogrzewaniem, internetem i urządzeniami domowymi.
Od rana wyłączenia prądu w Warszawie. Operator podał konkretne godziny
W środę 18 listopada 2026 roku Stoen Operator przeprowadzi zaplanowane prace związane z modernizacją, naprawami i rozbudową infrastruktury elektroenergetycznej. Z opublikowanych harmonogramów wynika, że przerwy obejmą wybrane adresy w różnych częściach stolicy.
Najwcześniejsze wyłączenie zaplanowano już na godzinę 7:00. W przypadku nieruchomości przy ulicach Siennej i Złotej prace mają potrwać do godziny 14:00. Oznacza to siedmiogodzinną przerwę w dostawie energii elektrycznej.
To szczególnie istotna informacja dla osób pracujących zdalnie, rodzin z małymi dziećmi oraz mieszkańców korzystających z urządzeń wymagających stałego zasilania.
Operator podkreśla w swoich komunikatach charakter planowanych prac. Nie jest to informacja o awarii całego warszawskiego systemu energetycznego, lecz o lokalnych wyłączeniach niezbędnych do przeprowadzenia konkretnych działań technicznych.
Lista ulic i godzin. Sprawdź, czy Twój budynek znajduje się w harmonogramie
Według dostępnego harmonogramu na 18 listopada zaplanowano następujące przerwy:
Godziny 7:00–14:00
Wyłączenie obejmie adresy Sienna 63 oraz Złota 64. Powodem jest wymiana złącza kablowego przy ulicy Złotej.
Godziny 7:30–13:30
Prace zaplanowano przy ulicy Marcina Kątskiego, pod numerami 1, 3, 9, 13 i 19. Operator wskazuje na podłączenie przyłączy i rozłączników.
Godziny 7:30–14:00
Przerwa obejmie wskazane nieruchomości przy ulicach Dekarskiej, Księdza Juliana Chrościckiego i Urszuli. W harmonogramie wymieniono między innymi Dekarską 1, 3–7, 9–10, 13 i 15 oraz wybrane numery przy Chrościckiego i Urszuli. Powodem jest naprawa przewodów.
Godziny 8:00–14:00
Wyłączenie zaplanowano przy ulicy Wiązanej, dla adresów od 54G do 54L. Prace dotyczą rozbudowy sieci kablowej niskiego napięcia.
Godziny 8:00–13:00
Na liście znalazły się również Budnicza 64 oraz wybrane adresy przy ulicy Smolarzy. Operator zapowiedział zmianę konfiguracji sieci średniego napięcia.
Godziny 8:30–15:00
Przerwa w dostawie energii ma objąć adresy Słonecznego Poranka 4 i 6. Powodem jest rozbudowa sieci.
Godziny 10:00–12:00
Krótsze wyłączenie przewidziano dla wybranych adresów przy ulicach Bruzdowej, Gwarnej, Hoserów, Kwarty i Rosy. Prace dotyczą usuwania usterki w stacji transformatorowej.
Harmonogram może zostać zmieniony, a podane godziny są planowanym czasem prac. Przed rozpoczęciem dnia warto sprawdzić aktualny komunikat operatora dla konkretnego adresu.
Nie tylko światło. Brak prądu może zatrzymać również ogrzewanie
Wiele osób utożsamia wyłączenie energii elektrycznej przede wszystkim z brakiem oświetlenia. Tymczasem skutki mogą być znacznie szersze.
W domach i mieszkaniach wyposażonych w indywidualne kotły gazowe przerwa w dostawie prądu może oznaczać również zatrzymanie ogrzewania i przygotowywania ciepłej wody. Nowoczesne kotły potrzebują energii elektrycznej do zasilania sterowników, pomp i zabezpieczeń.
Nie wszystkie budynki będą jednak dotknięte takimi samymi problemami. W przypadku ogrzewania z sieci miejskiej znaczenie ma konstrukcja instalacji i sposób zasilania urządzeń znajdujących się w budynku.
Brak energii może również uniemożliwić korzystanie z domofonów, automatycznych bram, części systemów kontroli dostępu i urządzeń telekomunikacyjnych.
Dlatego przed planowanym wyłączeniem warto sprawdzić, które elementy wyposażenia mieszkania lub budynku zależą od zasilania elektrycznego.
Pracujesz z domu? Przygotuj się na przerwę w internecie
Dla osób wykonujących pracę zdalną kilkugodzinne wyłączenie może oznaczać konieczność zmiany organizacji całego dnia.
Domowy router i modem zwykle przestają działać natychmiast po utracie zasilania. Nawet jeśli laptop ma naładowaną baterię, połączenie internetowe może zostać przerwane.
Alternatywą bywa internet mobilny, ale jego działanie również zależy od dostępności sieci operatora i zasilania infrastruktury telekomunikacyjnej. Nie należy zakładać, że podczas każdej awarii telefon będzie zapewniał stabilne połączenie.
Przed planowanym wyłączeniem warto pobrać potrzebne dokumenty, zapisać pracę i naładować urządzenia. Jeżeli zaplanowano ważne spotkanie online, najlepiej wcześniej przygotować rozwiązanie awaryjne.
Lodówka i zamrażarka. Nie otwieraj drzwi bez potrzeby
Podczas kilkugodzinnej przerwy w dostawie prądu ważne jest właściwe zabezpieczenie żywności.
Zamknięta lodówka może utrzymywać odpowiednią temperaturę przez około cztery godziny, natomiast pełna zamrażarka nawet przez około 48 godzin. W przypadku zamrażarki wypełnionej do połowy orientacyjny czas jest krótszy i wynosi około 24 godzin.
Są to wartości przybliżone, zależne od urządzenia i warunków otoczenia.
Najważniejszą zasadą jest ograniczenie otwierania drzwi. Każde otwarcie powoduje dopływ ciepłego powietrza i skraca czas utrzymywania niskiej temperatury.
Po przywróceniu zasilania należy ocenić, czy żywność była przechowywana w bezpiecznych warunkach. Produkty łatwo psujące się, które przez zbyt długi czas pozostawały w podwyższonej temperaturze, mogą nie nadawać się do spożycia.
Prąd wrócił? Zwróć uwagę na urządzenia elektryczne
Po zakończeniu prac zasilanie powinno zostać przywrócone, jednak nie wszystkie urządzenia automatycznie wrócą do normalnego działania.
Router może potrzebować kilku minut na ponowne połączenie z internetem, a część urządzeń domowych może wymagać ponownego ustawienia zegara lub programu pracy.
Warto również sprawdzić, czy instalacja działa prawidłowo. Jeżeli po przywróceniu energii występują nietypowe objawy, takie jak zapach spalenizny, iskrzenie czy wielokrotne wyłączanie zabezpieczeń, należy przerwać korzystanie z wadliwego urządzenia i skonsultować problem z elektrykiem.
Urządzenia o dużym poborze mocy najlepiej uruchamiać stopniowo, szczególnie jeżeli wcześniej zostały wyłączone w związku z planowaną przerwą.
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Mieszkańcy adresów objętych planowanymi wyłączeniami powinni naładować telefony, komputery i powerbanki. Warto przygotować latarkę, a także upewnić się, że najważniejsze dokumenty potrzebne do pracy są dostępne bez internetu.
Osoby korzystające z urządzeń medycznych wymagających zasilania powinny wcześniej ustalić bezpieczny plan postępowania na czas przerwy.
Warto również sprawdzić możliwość ręcznego otwarcia bramy garażowej i sposób dostępu do budynku, jeśli domofon lub zamek elektroniczny przestaną działać.
Najważniejsze jest jednak zweryfikowanie swojego adresu. Sam fakt, że prace zaplanowano na określonej ulicy, nie oznacza, że wyłączenie obejmie wszystkie znajdujące się przy niej budynki.
Aktualne komunikaty można sprawdzać na stronie Stoen Operator. Harmonogram dotyczy planowanych wyłączeń i może ulec zmianie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.