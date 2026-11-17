Gigantyczne kary dla mieszkańców bloków. Nawet 30 000 zł za jeden błąd. Wielu Polaków robi to codziennie
Rower pozostawiony na klatce schodowej, wózek dziecięcy stojący przed drzwiami mieszkania albo kartony ustawione na wspólnym korytarzu. Dla wielu mieszkańców bloków to codzienność, ale w określonych sytuacjach takie zachowanie może skończyć się gigantyczną karą. Od 2026 roku obowiązują zaostrzone przepisy przeciwpożarowe. Za naruszenia związane między innymi z blokowaniem dróg ewakuacyjnych sąd może wymierzyć grzywnę sięgającą nawet 30 tysięcy złotych. Wystarczy, że pozostawione przedmioty stworzą zagrożenie opisane w przepisach.
30 tysięcy złotych kary. Przepisy już obowiązują
Od 2 stycznia 2026 roku w Polsce obowiązują surowsze sankcje za wykroczenia związane z bezpieczeństwem przeciwpożarowym. Zmiany wynikają z nowelizacji Kodeksu wykroczeń, której celem jest ograniczenie zachowań mogących doprowadzić do pożaru, utrudnić ewakuację mieszkańców albo przeszkodzić służbom ratunkowym w prowadzeniu akcji.
Najważniejsza zmiana dotyczy wysokości grzywien. W przypadku wykroczeń określonych w art. 82 § 1–3, 4 i 5 Kodeksu wykroczeń maksymalna grzywna orzekana przez sąd wynosi obecnie 30 tysięcy złotych. Wcześniej górna granica wynosiła 5 tysięcy złotych.
To sześciokrotny wzrost maksymalnej sankcji. Nowe przepisy nie ograniczają się do lasów, łąk czy terenów otwartych. Obejmują również określone naruszenia bezpieczeństwa pożarowego w budynkach mieszkalnych.
Dla mieszkańców bloków szczególne znaczenie ma przepis dotyczący składowania materiałów palnych na drogach ewakuacyjnych oraz umieszczania przedmiotów w sposób zmniejszający wymaganą szerokość lub wysokość przejścia.
Rower, wózek, kartony. Pozornie niewinny nawyk może słono kosztować
W wielu blokach korytarze i klatki schodowe pełnią dodatkową funkcję przechowalni. Mieszkańcy ustawiają przed drzwiami rowery, hulajnogi, wózki dziecięce, szafki na buty, regały i kartony. Czasami przedmioty stoją tam przez kilka godzin, a niekiedy pozostają przez wiele miesięcy.
Problem polega na tym, że przestrzeń wspólna budynku nie jest automatycznie przedłużeniem prywatnego mieszkania. Korytarze i klatki schodowe często pełnią funkcję dróg ewakuacyjnych, które muszą spełniać określone wymagania techniczne i przeciwpożarowe.
Artykuł 82 § 1 pkt 7 Kodeksu wykroczeń obejmuje między innymi składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji oraz umieszczanie przedmiotów w sposób zmniejszający szerokość albo wysokość tych dróg poniżej wymaganych wartości.
Oznacza to, że nawet przedmiot, który na pierwszy rzut oka wydaje się niegroźny, może stać się podstawą odpowiedzialności, jeżeli narusza wskazane wymagania.
Nie oznacza to jednak całkowitego ustawowego zakazu pozostawiania każdego przedmiotu na każdym korytarzu. Znaczenie mają jego położenie, właściwości, funkcja danej przestrzeni i obowiązujące wymagania bezpieczeństwa.
Dlaczego przepisy są tak surowe? W czasie pożaru liczą się sekundy
Podczas pożaru warunki na klatce schodowej mogą zmienić się bardzo szybko. Dym ogranicza widoczność, wysoka temperatura utrudnia poruszanie się, a osoby opuszczające mieszkania mogą działać pod wpływem silnego stresu.
Przedmiot, który w normalnych warunkach łatwo ominąć, podczas ewakuacji może stać się poważną przeszkodą. Szczególne znaczenie ma to w przypadku dzieci, osób starszych, mieszkańców z niepełnosprawnościami oraz osób poruszających się przy ograniczonej widoczności.
Zastawiony korytarz może utrudnić również pracę strażakom, którzy muszą przemieszczać się z ciężkim sprzętem ratowniczym. W takich warunkach każdy dodatkowy przedmiot może wydłużyć czas dotarcia do zagrożonych osób.
Niebezpieczeństwo zwiększa się, gdy na drogach ewakuacyjnych znajdują się materiały palne, takie jak kartony, drewniane meble lub inne łatwopalne przedmioty. Mogą one zwiększać obciążenie ogniowe i sprzyjać rozprzestrzenianiu się pożaru.
Właśnie dlatego przepisy przeciwpożarowe dotyczą nie tylko zachowań bezpośrednio prowadzących do zapłonu, lecz także działań utrudniających ewakuację i ratownictwo.
Mandat do 5 tysięcy złotych. W sądzie kara może być sześciokrotnie wyższa
Nowelizacja przepisów wprowadziła wyraźne rozróżnienie między maksymalną wysokością mandatu a grzywną, którą może orzec sąd.
W postępowaniu mandatowym za określone wykroczenia przeciwpożarowe możliwe jest nałożenie grzywny do 5 tysięcy złotych. W przypadku zbiegu kilku wykroczeń, na zasadach określonych w przepisach, limit może wynieść 6 tysięcy złotych.
Jeżeli sprawa trafia do sądu, maksymalna grzywna za wskazane wykroczenia z art. 82 Kodeksu wykroczeń wynosi 30 tysięcy złotych.
Nie oznacza to, że każda osoba, która pozostawi rower na korytarzu, zapłaci taką kwotę. Jest to górna granica sankcji przewidzianej przez ustawę, a wysokość kary zależy od okoliczności konkretnego czynu.
Przy wymierzaniu grzywny uwzględnia się między innymi sytuację majątkową, dochody i możliwości zarobkowe sprawcy. Znaczenie ma również charakter naruszenia oraz stopień zagrożenia.
Nie tylko zastawiona klatka. Lista niebezpiecznych zachowań jest znacznie dłuższa
Przepisy przeciwpożarowe obejmują także inne sytuacje, z którymi można spotkać się w budynkach wielorodzinnych.
Jednym z przykładów jest niewłaściwe przechowywanie materiałów niebezpiecznych pożarowo, w tym niektórych substancji łatwopalnych i butli z gazem płynnym. Takie przedmioty wymagają przestrzegania szczególnych zasad bezpieczeństwa, a ich przechowywanie w niedozwolonych miejscach może stwarzać zagrożenie dla całego budynku.
Odpowiedzialność może wiązać się również z ograniczaniem dostępu do urządzeń przeciwpożarowych, gaśnic, wyjść ewakuacyjnych, rozdzielnic elektrycznych czy głównych kurków instalacji gazowej.
W praktyce oznacza to, że mieszkańcy powinni zwracać uwagę nie tylko na szerokość przejścia, lecz także na to, czy pozostawione przedmioty nie zasłaniają urządzeń potrzebnych podczas awarii lub pożaru.
Warszawa i Mazowsze. Problem dotyczy zarówno starych bloków, jak i nowych osiedli
Nowe przepisy obowiązują w całym kraju, w tym w Warszawie i województwie mazowieckim. Ich znaczenie jest szczególnie widoczne w zabudowie wielorodzinnej, gdzie z tych samych klatek schodowych i korytarzy korzysta wiele gospodarstw domowych.
W starszych budynkach problemem bywają niewielkie przestrzenie wspólne, w których mieszkańcy próbują znaleźć dodatkowe miejsce do przechowywania rzeczy. W nowych apartamentowcach podobne sytuacje mogą występować przy wejściach do mieszkań, w przedsionkach oraz na kondygnacjach garażowych.
Nie ma przy tym znaczenia, czy mieszkanie znajduje się w zasobach spółdzielni, wspólnoty mieszkaniowej czy innego zarządcy. Obowiązujące przepisy bezpieczeństwa przeciwpożarowego dotyczą budynku i sposobu użytkowania jego przestrzeni.
Warto jednak pamiętać, że samo istnienie regulaminu wspólnoty lub spółdzielni nie oznacza, że każde jego naruszenie jest automatycznie wykroczeniem zagrożonym grzywną do 30 tysięcy złotych. Odpowiedzialność na podstawie Kodeksu wykroczeń wymaga spełnienia przesłanek określonych w ustawie.
Czy straż pożarna może skontrolować klatkę schodową?
Państwowa Straż Pożarna wykonuje czynności kontrolno-rozpoznawcze dotyczące przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. W budynkach wielorodzinnych kontrola może obejmować między innymi części wspólne, drogi ewakuacyjne i urządzenia przeciwpożarowe.
Jeżeli zostaną stwierdzone nieprawidłowości, możliwe jest podjęcie działań przewidzianych prawem. W zależności od rodzaju naruszenia mogą one obejmować czynności zmierzające do usunięcia zagrożenia, postępowanie mandatowe lub skierowanie sprawy do sądu.
Nie oznacza to jednak, że strażacy mogą bez żadnej podstawy prawnej wchodzić do prywatnych mieszkań podczas każdej rutynowej kontroli. Zakres uprawnień zależy od charakteru czynności i obowiązujących przepisów.
Również zarządca budynku może zwracać mieszkańcom uwagę na nieprawidłowe korzystanie z części wspólnych oraz podejmować działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź przestrzeń przed drzwiami mieszkania
<h2>30 tysięcy złotych kary. Przepisy już obowiązują</h2>
Od 2 stycznia 2026 roku w Polsce obowiązują surowsze sankcje za wykroczenia związane z bezpieczeństwem przeciwpożarowym. Zmiany wynikają z nowelizacji Kodeksu wykroczeń, której celem jest ograniczenie zachowań mogących doprowadzić do pożaru, utrudnić ewakuację mieszkańców albo przeszkodzić służbom ratunkowym w prowadzeniu akcji.
Najważniejsza zmiana dotyczy wysokości grzywien. W przypadku wykroczeń określonych w art. 82 § 1–3, 4 i 5 Kodeksu wykroczeń maksymalna grzywna orzekana przez sąd wynosi obecnie 30 tysięcy złotych. Wcześniej górna granica wynosiła 5 tysięcy złotych.
To sześciokrotny wzrost maksymalnej sankcji. Nowe przepisy nie ograniczają się do lasów, łąk czy terenów otwartych. Obejmują również określone naruszenia bezpieczeństwa pożarowego w budynkach mieszkalnych.
Dla mieszkańców bloków szczególne znaczenie ma przepis dotyczący składowania materiałów palnych na drogach ewakuacyjnych oraz umieszczania przedmiotów w sposób zmniejszający wymaganą szerokość lub wysokość przejścia.
<h2>Rower, wózek, kartony. Pozornie niewinny nawyk może słono kosztować</h2>
W wielu blokach korytarze i klatki schodowe pełnią dodatkową funkcję przechowalni. Mieszkańcy ustawiają przed drzwiami rowery, hulajnogi, wózki dziecięce, szafki na buty, regały i kartony. Czasami przedmioty stoją tam przez kilka godzin, a niekiedy pozostają przez wiele miesięcy.
Problem polega na tym, że przestrzeń wspólna budynku nie jest automatycznie przedłużeniem prywatnego mieszkania. Korytarze i klatki schodowe często pełnią funkcję dróg ewakuacyjnych, które muszą spełniać określone wymagania techniczne i przeciwpożarowe.
Artykuł 82 § 1 pkt 7 Kodeksu wykroczeń obejmuje między innymi składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji oraz umieszczanie przedmiotów w sposób zmniejszający szerokość albo wysokość tych dróg poniżej wymaganych wartości.
Oznacza to, że nawet przedmiot, który na pierwszy rzut oka wydaje się niegroźny, może stać się podstawą odpowiedzialności, jeżeli narusza wskazane wymagania.
Nie oznacza to jednak całkowitego ustawowego zakazu pozostawiania każdego przedmiotu na każdym korytarzu. Znaczenie mają jego położenie, właściwości, funkcja danej przestrzeni i obowiązujące wymagania bezpieczeństwa.
<h2>Dlaczego przepisy są tak surowe? W czasie pożaru liczą się sekundy</h2>
Podczas pożaru warunki na klatce schodowej mogą zmienić się bardzo szybko. Dym ogranicza widoczność, wysoka temperatura utrudnia poruszanie się, a osoby opuszczające mieszkania mogą działać pod wpływem silnego stresu.
Przedmiot, który w normalnych warunkach łatwo ominąć, podczas ewakuacji może stać się poważną przeszkodą. Szczególne znaczenie ma to w przypadku dzieci, osób starszych, mieszkańców z niepełnosprawnościami oraz osób poruszających się przy ograniczonej widoczności.
Zastawiony korytarz może utrudnić również pracę strażakom, którzy muszą przemieszczać się z ciężkim sprzętem ratowniczym. W takich warunkach każdy dodatkowy przedmiot może wydłużyć czas dotarcia do zagrożonych osób.
Niebezpieczeństwo zwiększa się, gdy na drogach ewakuacyjnych znajdują się materiały palne, takie jak kartony, drewniane meble lub inne łatwopalne przedmioty. Mogą one zwiększać obciążenie ogniowe i sprzyjać rozprzestrzenianiu się pożaru.
Właśnie dlatego przepisy przeciwpożarowe dotyczą nie tylko zachowań bezpośrednio prowadzących do zapłonu, lecz także działań utrudniających ewakuację i ratownictwo.
<h2>Mandat do 5 tysięcy złotych. W sądzie kara może być sześciokrotnie wyższa</h2>
Nowelizacja przepisów wprowadziła wyraźne rozróżnienie między maksymalną wysokością mandatu a grzywną, którą może orzec sąd.
W postępowaniu mandatowym za określone wykroczenia przeciwpożarowe możliwe jest nałożenie grzywny do 5 tysięcy złotych. W przypadku zbiegu kilku wykroczeń, na zasadach określonych w przepisach, limit może wynieść 6 tysięcy złotych.
Jeżeli sprawa trafia do sądu, maksymalna grzywna za wskazane wykroczenia z art. 82 Kodeksu wykroczeń wynosi 30 tysięcy złotych.
Nie oznacza to, że każda osoba, która pozostawi rower na korytarzu, zapłaci taką kwotę. Jest to górna granica sankcji przewidzianej przez ustawę, a wysokość kary zależy od okoliczności konkretnego czynu.
Przy wymierzaniu grzywny uwzględnia się między innymi sytuację majątkową, dochody i możliwości zarobkowe sprawcy. Znaczenie ma również charakter naruszenia oraz stopień zagrożenia.
<h2>Nie tylko zastawiona klatka. Lista niebezpiecznych zachowań jest znacznie dłuższa</h2>
Przepisy przeciwpożarowe obejmują także inne sytuacje, z którymi można spotkać się w budynkach wielorodzinnych.
Jednym z przykładów jest niewłaściwe przechowywanie materiałów niebezpiecznych pożarowo, w tym niektórych substancji łatwopalnych i butli z gazem płynnym. Takie przedmioty wymagają przestrzegania szczególnych zasad bezpieczeństwa, a ich przechowywanie w niedozwolonych miejscach może stwarzać zagrożenie dla całego budynku.
Odpowiedzialność może wiązać się również z ograniczaniem dostępu do urządzeń przeciwpożarowych, gaśnic, wyjść ewakuacyjnych, rozdzielnic elektrycznych czy głównych kurków instalacji gazowej.
W praktyce oznacza to, że mieszkańcy powinni zwracać uwagę nie tylko na szerokość przejścia, lecz także na to, czy pozostawione przedmioty nie zasłaniają urządzeń potrzebnych podczas awarii lub pożaru.
<h2>Warszawa i Mazowsze. Problem dotyczy zarówno starych bloków, jak i nowych osiedli</h2>
Nowe przepisy obowiązują w całym kraju, w tym w Warszawie i województwie mazowieckim. Ich znaczenie jest szczególnie widoczne w zabudowie wielorodzinnej, gdzie z tych samych klatek schodowych i korytarzy korzysta wiele gospodarstw domowych.
W starszych budynkach problemem bywają niewielkie przestrzenie wspólne, w których mieszkańcy próbują znaleźć dodatkowe miejsce do przechowywania rzeczy. W nowych apartamentowcach podobne sytuacje mogą występować przy wejściach do mieszkań, w przedsionkach oraz na kondygnacjach garażowych.
Nie ma przy tym znaczenia, czy mieszkanie znajduje się w zasobach spółdzielni, wspólnoty mieszkaniowej czy innego zarządcy. Obowiązujące przepisy bezpieczeństwa przeciwpożarowego dotyczą budynku i sposobu użytkowania jego przestrzeni.
Warto jednak pamiętać, że samo istnienie regulaminu wspólnoty lub spółdzielni nie oznacza, że każde jego naruszenie jest automatycznie wykroczeniem zagrożonym grzywną do 30 tysięcy złotych. Odpowiedzialność na podstawie Kodeksu wykroczeń wymaga spełnienia przesłanek określonych w ustawie.
<h2>Czy straż pożarna może skontrolować klatkę schodową?</h2>
Państwowa Straż Pożarna wykonuje czynności kontrolno-rozpoznawcze dotyczące przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. W budynkach wielorodzinnych kontrola może obejmować między innymi części wspólne, drogi ewakuacyjne i urządzenia przeciwpożarowe.
Jeżeli zostaną stwierdzone nieprawidłowości, możliwe jest podjęcie działań przewidzianych prawem. W zależności od rodzaju naruszenia mogą one obejmować czynności zmierzające do usunięcia zagrożenia, postępowanie mandatowe lub skierowanie sprawy do sądu.
Nie oznacza to jednak, że strażacy mogą bez żadnej podstawy prawnej wchodzić do prywatnych mieszkań podczas każdej rutynowej kontroli. Zakres uprawnień zależy od charakteru czynności i obowiązujących przepisów.
Również zarządca budynku może zwracać mieszkańcom uwagę na nieprawidłowe korzystanie z części wspólnych oraz podejmować działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa.
<h2>Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź przestrzeń przed drzwiami mieszkania</h2>
Najprostszym sposobem ograniczenia ryzyka jest sprawdzenie, czy na wspólnym korytarzu lub klatce schodowej nie znajdują się przedmioty, które mogą utrudniać ewakuację albo dostęp do urządzeń przeciwpożarowych.
Warto zwrócić uwagę na rowery przypięte do barierek, wózki dziecięce pozostawione przy schodach, szafki na buty, kartony i materiały remontowe. Szczególnie niebezpieczne mogą być przedmioty ustawione w wąskich przejściach, przy drzwiach ewakuacyjnych lub w pobliżu urządzeń przeciwpożarowych.
Jeżeli nie wiadomo, czy określone miejsce może służyć do przechowywania rzeczy, najlepiej zwrócić się do zarządcy budynku o wyjaśnienie zasad korzystania z części wspólnych. Warto również zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego, jeżeli dla danego obiektu jest wymagana i dostępna.
Nie należy samodzielnie zakładać, że pozostawienie przedmiotu jest dozwolone tylko dlatego, że inni mieszkańcy robią to od lat. Wieloletnia praktyka nie przesądza o zgodności zachowania z przepisami.
Najważniejszy wniosek jest prosty: klatka schodowa nie powinna być traktowana jak prywatny magazyn. W sytuacji pożaru swobodna droga ewakuacyjna może mieć znaczenie dla zdrowia i życia mieszkańców.
Od 2026 roku konsekwencje finansowe niebezpiecznych naruszeń są znacznie poważniejsze. Maksymalna grzywna wynosząca 30 tysięcy złotych jest realnie przewidziana w ustawie, choć jej wymierzenie zależy od konkretnego wykroczenia i decyzji sądu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.