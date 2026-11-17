Nie odkręcaj od razu ciepłej wody. Ważna wskazówka dla mieszkańców Warszawy
Od środy 18 listopada mieszkańcy wybranych adresów w Warszawie i podwarszawskich miejscowościach muszą przygotować się na przerwy w dostawie wody. Prace zaplanowano między innymi na Bielanach, Mokotowie i Pradze-Południe. Jednak nawet po zakończeniu wyłączenia warto zachować ostrożność. Zanim uruchomimy pralkę, zmywarkę czy zaczniemy korzystać z ciepłej wody, dobrze sprawdzić stan instalacji i komunikaty wodociągów.
Od 18 listopada przerwy w dostawie wody. Mieszkańcy powinni sprawdzić adresy
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie zapowiedziało prace związane z czasowym wstrzymaniem dostaw wody pod wybranymi adresami. Harmonogram obejmuje okres od środy 18 listopada, a kolejne prace zaplanowano również na czwartek i piątek.
W środę na Bielanach wyłączenie ma dotyczyć budynków przy ulicy Marymonckiej pod numerami 6, 8, 10 i 12. Prace przewidziano w godzinach 8:00–11:00.
Na Mokotowie przerwa obejmie wybrane posesje przy ulicach Podchorążych i Tadeusza Hołówki, w godzinach 8:00–12:00.
Z kolei na Pradze-Południe mieszkańcy wskazanych nieruchomości przy Zbaraskiej i Międzyborskiej muszą przygotować się na przerwę od 15:00 do 20:00.
W kolejnych dniach prace zaplanowano również w rejonie Saskiej Kępy i Grochowa. Komunikaty obejmują wybrane adresy przy Katowickiej, Obrońców, Zwycięzców, Irlandzkiej, Berezyńskiej, Dąbrówki, Elsterskiej, Saskiej oraz alei Waszyngtona.
Nie oznacza to, że całe dzielnice zostaną pozbawione wody. Wyłączenia dotyczą konkretnych nieruchomości wskazanych przez operatora.
Woda wróciła do kranu. Dlaczego nie zawsze warto od razu korzystać z ciepłej?
Po zakończeniu prac wodociągowych mieszkańcy często chcą jak najszybciej nadrobić zaległe obowiązki. Uruchamiają pralki, zmywarki, biorą prysznic i odkręcają wszystkie krany.
Tymczasem po wznowieniu dostaw mogą pojawić się przejściowe zmiany ciśnienia, zapowietrzenie instalacji albo zanieczyszczenia mechaniczne pochodzące z osadów znajdujących się w przewodach.
Dlatego przed intensywnym korzystaniem z instalacji warto najpierw sprawdzić komunikat przedsiębiorstwa wodociągowego i stan zimnej wody.
Jeżeli woda ma prawidłowy wygląd, ciśnienie jest stabilne i nie obowiązują żadne dodatkowe ostrzeżenia, można stopniowo przywracać normalne korzystanie z urządzeń.
Nie należy jednak zakładać, że każda zmiana barwy wody jest niegroźna. W przypadku utrzymującej się mętności, osadów lub nietypowego zapachu konieczny może być kontakt z operatorem.
Brązowa albo mętna woda po awarii. Co to oznacza?
W sieciach wodociągowych mogą gromadzić się naturalne osady związane między innymi z obecnością związków żelaza i manganu. Zmiany kierunku lub prędkości przepływu wody, które występują podczas prac technicznych, mogą powodować ich przemieszczanie.
W efekcie po ponownym uruchomieniu instalacji woda może mieć przejściowo zmienioną barwę.
Nie oznacza to automatycznie, że jest skażona mikrobiologicznie, ale sam wygląd nie pozwala również potwierdzić jej bezpieczeństwa.
Jeżeli woda wyraźnie odbiega od normalnego stanu, należy sprawdzić aktualne komunikaty wodociągów. W razie wątpliwości nie powinno się używać jej do picia ani przygotowywania żywności do czasu wyjaśnienia problemu.
Szczególnie ważne jest rozróżnienie pomiędzy zwykłą zmianą parametrów estetycznych a oficjalnym komunikatem o braku przydatności wody do spożycia.
Nie uruchamiaj od razu pralki. Osady mogą trafić do urządzenia
Pralki i zmywarki pobierają wodę przez przewody oraz elementy filtrujące. Jeżeli po pracach wodociągowych w instalacji występują osady, mogą one przedostać się do filtrów i utrudnić prawidłowe działanie urządzeń.
Dlatego warto najpierw upewnić się, że dostawy zostały przywrócone, ciśnienie jest stabilne, a woda nie wykazuje niepokojących zmian.
Jeżeli operator zalecił płukanie instalacji, należy wykonać je zgodnie z podaną instrukcją. Nie istnieje jeden uniwersalny czas płukania odpowiedni dla wszystkich budynków.
Warto również pamiętać, że po dłuższej przerwie w dostawie wody niektóre urządzenia, szczególnie wyposażone w dodatkowe systemy filtracji lub podgrzewania, mogą wymagać postępowania określonego przez producenta.
Ciepła woda może wyglądać inaczej niż zimna
W budynkach wielorodzinnych instalacja ciepłej wody użytkowej może mieć odrębne elementy, takie jak wymienniki, przewody cyrkulacyjne i urządzenia regulujące temperaturę.
Dlatego po wznowieniu dostaw nie zawsze należy zakładać, że problemy z ciepłą i zimną wodą będą identyczne.
Jeżeli zimna woda ma prawidłowy wygląd, ale ciepła jest wyraźnie zabarwiona, problem może dotyczyć instalacji wewnętrznej budynku. W takiej sytuacji warto skontaktować się z administracją nieruchomości.
Nie należy również samodzielnie ingerować w urządzenia podgrzewające wodę, jeżeli po wyłączeniu sygnalizują nieprawidłową pracę.
Co zrobić, gdy po przywróceniu dostaw ciśnienie jest bardzo niskie?
Po zakończeniu prac może zdarzyć się, że z kranu wypływa nierównomierny strumień wody albo słychać odgłosy związane z obecnością powietrza w przewodach.
Takie objawy mogą mieć charakter przejściowy, ale nie powinny być ignorowane, jeśli utrzymują się przez dłuższy czas.
Najpierw warto sprawdzić, czy podobny problem występuje również u sąsiadów. Jeżeli dotyczy całego budynku, należy skontaktować się z zarządcą lub przedsiębiorstwem wodociągowym.
Jeżeli problem występuje wyłącznie w jednym kranie, przyczyną może być między innymi zanieczyszczony perlator albo element instalacji wewnętrznej.
Przed wykonywaniem jakichkolwiek prac należy upewnić się, że można je bezpiecznie przeprowadzić i że nie wymagają interwencji fachowca.
Warszawa i Mazowsze. Gdzie jeszcze zaplanowano wyłączenia?
Oprócz Warszawy przerwy w dostawie wody zapowiedziano także w wybranych miejscowościach podwarszawskich.
Z dostępnych komunikatów wynika, że utrudnienia mogą dotyczyć wskazanych adresów między innymi w Markach, Legionowie, Lesznowoli, Jazgarzewie i Regułach.
Szczegółowe terminy i zakres prac należy sprawdzać u lokalnego dostawcy. Każde przedsiębiorstwo publikuje własne komunikaty, a harmonogram może ulegać zmianom.
Mieszkańcy powinni zwracać szczególną uwagę na numery budynków. Sama nazwa ulicy nie wystarcza, aby stwierdzić, że dana nieruchomość zostanie objęta wyłączeniem.
Co to oznacza dla Ciebie? Przygotuj mieszkanie i zapas wody
Jeżeli przerwa w dostawie wody została zapowiedziana, warto wcześniej przygotować zapas wody pitnej oraz dodatkową ilość do podstawowych potrzeb higienicznych.
Dobrze również zakończyć pranie i zmywanie przed rozpoczęciem prac, a także poinformować domowników o planowanym wyłączeniu.
Po przywróceniu dostaw najlepiej najpierw sprawdzić komunikaty operatora i stan zimnej wody. Dopiero później warto uruchamiać urządzenia pobierające większe ilości wody.
Jeżeli pojawi się wyraźna zmiana koloru, zapachu albo ciśnienia, należy zgłosić problem właściwemu przedsiębiorstwu lub zarządcy budynku.
Najważniejsza zasada: przywrócenie dostaw nie oznacza, że trzeba natychmiast uruchomić wszystkie urządzenia. Kilka minut poświęconych na sprawdzenie instalacji może pomóc uniknąć dodatkowych problemów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.