Pilny komunikat CERT Polska! Krytyczna luka w popularnym oprogramowaniu. Cyberprzestępcy mogą przejąć kontrolę nad systemami
CERT Polska wydał 17 listopada 2026 roku pilne ostrzeżenie dotyczące krytycznej podatności w środowisku Java, wykorzystywanym przez liczne aplikacje i systemy informatyczne na całym świecie. Wykryta luka, nazwana java4shell, może umożliwić cyberprzestępcom zdalne uruchomienie złośliwego kodu bez konieczności wcześniejszego logowania. Eksperci ocenili jej zagrożenie na 9,2 punktu w dziesięciostopniowej skali CVSS 4. Administratorzy podatnych systemów powinni podjąć natychmiastowe działania zabezpieczające.
Alarm CERT Polska. Wykryto krytyczną lukę w środowisku Java
Zespół CERT Polska opublikował 17 listopada komunikat bezpieczeństwa oznaczony numerem 216/2026. Ostrzeżenie dotyczy poważnej podatności w środowisku uruchomieniowym Java Virtual Machine (JVM), oznaczonej identyfikatorem CVE-2026-114938.
Luka otrzymała nazwę java4shell. Według ekspertów może pozwolić nieuwierzytelnionemu atakującemu na zdalne wykonanie kodu w kontekście aplikacji działającej na podatnym środowisku Java.
To jeden z najpoważniejszych rodzajów podatności informatycznych. Zdalne wykonanie kodu oznacza, że napastnik może doprowadzić do uruchomienia własnych instrukcji na zaatakowanym systemie. Zakres możliwych działań zależy od uprawnień aplikacji oraz zastosowanych zabezpieczeń.
W niektórych środowiskach skuteczne wykorzystanie takiej luki może prowadzić do naruszenia poufności danych, zakłócenia działania usług lub dalszego rozwoju ataku na infrastrukturę informatyczną.
CERT Polska podkreśla, że podatność jest szczególnie niebezpieczna ze względu na możliwość jej wykorzystania bez wcześniejszego uwierzytelnienia.
Nie trzeba znać hasła. Zagrożenie może pojawić się jeszcze przed logowaniem
Jednym z najbardziej niepokojących elementów ostrzeżenia jest informacja, że podatny fragment kodu może być dostępny dla atakującego jeszcze przed zalogowaniem do aplikacji.
Źródłem problemu są błędy związane z obsługą dekodowania danych w formacie Base64. Mechanizm ten jest szeroko wykorzystywany w informatyce do kodowania i odczytywania danych.
CERT Polska zwraca uwagę, że dekodowanie Base64 występuje w wielu standardowych funkcjach aplikacji, między innymi w mechanizmie HTTP Basic Authentication.
Oznacza to, że w określonych konfiguracjach podatny kod może zostać uruchomiony podczas przetwarzania żądania pochodzącego od osoby, która nie posiada konta w danym systemie.
Nie oznacza to jednak, że każda aplikacja korzystająca z Javy jest automatycznie podatna. Znaczenie mają konkretna wersja środowiska, architektura procesora oraz możliwość dotarcia do podatnego fragmentu kodu.
Jakie systemy są zagrożone? Lista obejmuje popularne środowiska serwerowe
Java jest wykorzystywana w wielu rodzajach oprogramowania, od aplikacji biznesowych po rozbudowane systemy serwerowe.
CERT Polska wskazuje, że zagrożenie może dotyczyć między innymi serwerów aplikacyjnych, narzędzi CI/CD wykorzystywanych do tworzenia i wdrażania oprogramowania oraz aplikacji korporacyjnych.
W praktyce oznacza to, że administratorzy powinni zweryfikować nie tylko systemy, w których Java została zainstalowana bezpośrednio, lecz również oprogramowanie zawierające własne środowisko JVM.
Szczególnej uwagi wymagają rozwiązania dostarczane jako gotowe urządzenia, obrazy kontenerowe oraz aplikacje, których użytkownicy nie aktualizują samodzielnie środowiska uruchomieniowego.
Nie należy jednak wyciągać wniosku, że wszystkie banki, sklepy internetowe czy urzędy są obecnie zagrożone. CERT Polska nie opublikował w tym komunikacie listy konkretnych instytucji, których systemy zostały zaatakowane.
Sprawdź wersję Javy. CERT Polska wskazuje konkretne środowiska
Według komunikatu podatność dotyczy określonych wydań środowiska OpenJDK z linii Java 17, 21, 25 i 27.
W ostrzeżeniu wskazano następujące zakresy podatnych wersji:
Java 17 – do 17.0.21.0.3,
Java 21 – do 21.0.13.0.3,
Java 25 – do 25.0.5.0.3,
Java 27 – do 27.0.1.0.3.
Podatność może występować również w środowiskach opartych na OpenJDK, w tym GraalVM.
Ważne jest jednak dodatkowe ograniczenie techniczne. CERT Polska informuje, że podatność występuje wyłącznie na serwerach z procesorami x86-64 obsługującymi określone rozszerzenia AVX-512, w szczególności AVX-512 VBMI i AVX-512 BW.
Wskazano między innymi procesory Intel Xeon Ice Lake i nowsze oraz AMD Zen 4 i nowsze, o ile spełniają wymagane warunki techniczne.
Standardowe wydania Java 8 i Java 11 nie zawierają podatnego kodu. Wyjątkiem jest wskazana przez Oracle wersja Java SE 8 Enterprise Performance Pack.
To istotne rozróżnienie, ponieważ sama informacja, że komputer lub serwer wykorzystuje Javę, nie wystarcza do stwierdzenia zagrożenia.
Jak poważne jest zagrożenie? Ocena wynosi aż 9,2 na 10 punktów
Podatność otrzymała ocenę 9,2 w skali CVSS 4. Jest to poziom krytyczny, wskazujący na potencjalnie bardzo poważne konsekwencje skutecznego wykorzystania luki.
Tak wysoka ocena wynika między innymi z możliwości zdalnego wykonania kodu bez konieczności wcześniejszego uwierzytelnienia.
Nie oznacza jednak, że do ataków już doszło we wszystkich podatnych systemach. Ocena CVSS opisuje techniczną wagę podatności, a nie liczbę potwierdzonych incydentów.
W komunikacie z 17 listopada CERT Polska ostrzega przed możliwością masowych prób wykorzystania luki. Dlatego zaleca szybkie podjęcie działań ochronnych, zanim podatne systemy zostaną zaatakowane.
CERT Polska wskazuje rozwiązanie. Sama zmiana hasła nie wystarczy
Najważniejszym zaleceniem ekspertów jest zainstalowanie poprawionej wersji środowiska Java.
CERT Polska jednoznacznie wskazuje, że jest to jedyna skuteczna metoda usunięcia podatności.
W przypadku środowisk Oracle Java SE opublikowano następujące wersje zawierające poprawki:
- Java SE 17 – 17.0.21.1,
- Java SE 21 – 21.0.13.1,
- Java SE 25 – 25.0.5.1,
- Java SE 27 – 27.0.1.1.
Administratorzy korzystający z innych dystrybucji OpenJDK powinni sprawdzić aktualizacje udostępnione przez swoich dostawców.
Dotyczy to między innymi środowisk Eclipse Temurin, Amazon Corretto, Azul Zulu, Microsoft Build of OpenJDK, Red Hat, BellSoft Liberica i SAP SapMachine.
Eksperci zwracają uwagę, że po instalacji poprawki konieczne jest ponowne uruchomienie procesów JVM. W przypadku aplikacji działających w kontenerach może być również niezbędne przebudowanie obrazów.
Sama wymiana plików na dysku nie zabezpieczy procesu, który nadal korzysta z wcześniej uruchomionego podatnego środowiska.
<h2>Co zrobić, jeśli aktualizacja nie jest jeszcze dostępna?</h2>
CERT Polska przedstawił również tymczasowe sposoby ograniczenia ryzyka do czasu udostępnienia poprawionej wersji środowiska.
Administratorzy mogą zastosować odpowiednie parametry uruchomieniowe JVM, które wyłączają podatny fragment kodu odpowiedzialny za określone operacje Base64 lub wyłączają ścieżki wykorzystujące rozszerzenia AVX-512.
Jednym z zaleceń jest zastosowanie parametrów:
-XX:+UnlockDiagnosticVMOptions -XX:-UseBASE64Intrinsics
Alternatywnie można wykorzystać parametr:
-XX:UseAVX=2
Zmiany powinny być wdrażane przez osoby odpowiedzialne za administrację systemami, po sprawdzeniu ich zgodności z wykorzystywanym oprogramowaniem.
Są to działania ograniczające ryzyko, a nie zamiennik docelowej aktualizacji bezpieczeństwa.
<h2>Warszawa i Mazowsze. Ostrzeżenie ważne dla firm i administratorów systemów</h2>
Komunikat CERT Polska ma znaczenie również dla przedsiębiorstw i instytucji działających w Warszawie oraz województwie mazowieckim.
W regionie funkcjonują liczne firmy informatyczne, centra usług wspólnych, przedsiębiorstwa wykorzystujące aplikacje korporacyjne oraz instytucje administracji publicznej. Organizacje korzystające z podatnych środowisk Java powinny zweryfikować swoją infrastrukturę.
Szczególnie istotne jest sprawdzenie systemów udostępnionych przez internet oraz aplikacji wykorzystujących mechanizmy przetwarzania danych przed uwierzytelnieniem użytkownika.
Administratorzy powinni również uwzględnić systemy dostarczane przez zewnętrznych producentów, ponieważ podatne środowisko może być elementem większego produktu.
Nie ma jednak podstaw, aby na podstawie samego komunikatu twierdzić, że konkretne warszawskie firmy lub instytucje zostały już zaatakowane.
<h2>Co to oznacza dla Ciebie? Nie każdy użytkownik musi aktualizować komputer</h2>
Dla przeciętnego użytkownika internetu najważniejsza jest informacja, że ostrzeżenie dotyczy konkretnych środowisk Java, a nie wszystkich komputerów, telefonów i aplikacji.
Osoby korzystające wyłącznie z przeglądarki internetowej, poczty elektronicznej czy popularnych aplikacji mobilnych nie powinny zakładać, że ich urządzenie automatycznie jest podatne.
Inaczej wygląda sytuacja w przypadku administratorów serwerów, programistów, zespołów bezpieczeństwa i firm utrzymujących własne aplikacje w środowisku Java.
Powinni oni jak najszybciej sprawdzić wersje wykorzystywanego oprogramowania, zgodność sprzętu z warunkami występowania podatności oraz dostępność aktualizacji bezpieczeństwa.
Jeżeli system jest utrzymywany przez zewnętrznego dostawcę, warto zwrócić się do niego o potwierdzenie, czy produkt jest podatny i kiedy zostanie zabezpieczony.
W przypadku wykrycia śladów wykorzystania luki CERT Polska zaleca niezwłoczne zgłoszenie incydentu. Eksperci ostrzegają jednocześnie, że skuteczny atak może nie pozostawiać jednoznacznych śladów w logach.
Zgłoszenia można przekazywać przez oficjalny formularz https://incydent.cert.pl.
Najważniejsze: CERT Polska ostrzega przed krytyczną podatnością umożliwiającą zdalne wykonanie kodu. Zagrożenie jest poważne, ale dotyczy konkretnych wersji i konfiguracji środowiska Java. Administratorzy nie powinni zwlekać z instalacją poprawek.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.