Obowiązek każdego Polaka. Zamontujesz na własny koszt. Większość jedno urządzenie, ale niektórzy aż dwa. Jest data
W nowych budynkach przepisy obowiązują już od grudnia 2024 r., także w Warszawie. Od 1 stycznia 2030 r. każde mieszkanie w Polsce będzie musiało mieć czujkę dymu, ale to nie wszystko.
Skąd obowiązek: rozporządzenie MSWiA z 2024 r.
Obowiązek wprowadziło rozporządzenie MSWiA z 21 listopada 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2024 poz. 1716). Do przepisów dodano nowy § 28a. To więc nie jest zupełnie nowy wymóg, ale zbliżają się kolejne terminy.
|Od kiedy
|Kogo dotyczy
|23 grudnia 2024 r.
|Nowe budynki i lokale mieszkalne oddawane do użytku
|30 czerwca 2026 r.
|Istniejące lokale z usługami hotelarskimi, np. najem na doby, oraz lokale użytkowe, w których spala się paliwo
|1 stycznia 2030 r.
|Wszystkie istniejące lokale mieszkalne
Czujka dymu w każdym mieszkaniu, czujnik czadu tam, gdzie jest ogień
Przepisy wymagają 2 rodzajów urządzeń:
- Czujka dymu – co najmniej 1 autonomiczna czujka w każdym lokalu mieszkalnym, zgodna z normą PN-EN 14604. Nie musi być podłączona do żadnego systemu, wystarczy model na baterię.
- Czujnik czadu (tlenku węgla) – co najmniej 1 w pomieszczeniu, w którym spala się paliwo stałe, ciekłe lub gazowe, np. przy piecyku gazowym do wody, kotle czy kominku. Musi spełniać normę PN-EN 50291-1.
Są wyjątki. Czujnik czadu nie jest wymagany, jeśli urządzenie ma zamkniętą komorę spalania, odizolowaną od pomieszczenia, ani przy samej kuchence gazowej do gotowania. Czujki dymu nie trzeba montować tam, gdzie budynek ma system sygnalizacji pożarowej o co najmniej takim samym poziomie bezpieczeństwa.
Przepis mówi o lokalach mieszkalnych. Według większości komentatorów obejmuje to także domy jednorodzinne.
Kto płaci: właściciel, chyba że umowa mówi inaczej
Rozporządzenie nie mówi wprost, kto kupuje czujkę. Ogólną zasadę zawiera art. 4 ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Za spełnienie wymagań przeciwpożarowych odpowiada właściciel budynku lub lokalu. Może przenieść część obowiązków na zarządcę lub użytkownika, ale tylko w umowie.
- Mieszkanie własnościowe lub dom – czujkę kupuje i montuje właściciel.
- Mieszkanie wynajmowane – obowiązek ma właściciel. Najemca powinien dbać o działanie czujki, np. wymieniać baterię i nie zdejmować urządzenia. Warto zapisać to w umowie najmu.
- Spółdzielnie i wspólnoty – nie ma jednej zasady. Zarządcy dopiero ustalają, czy czujki kupi zarząd z funduszu, czy mieszkańcy we własnym zakresie.
Według szacunków z uzasadnienia rozporządzenia czujka dymu kosztuje średnio ok. 50 zł, a czujnik czadu ok. 100 zł.
Straż nie kontroluje prywatnych mieszkań
Rozporządzenie nie wprowadza osobnego mandatu za brak czujki. Naruszenie przepisów przeciwpożarowych jest co do zasady wykroczeniem z art. 82 Kodeksu wykroczeń, zagrożonym grzywną. Straż pożarna nie przeprowadza jednak rutynowych kontroli prywatnych mieszkań. Kontroluje m.in. obiekty hotelarskie, najem na doby i lokale użytkowe.
Brak czujki może mieć znaczenie po pożarze, np. przy ocenie odpowiedzialności właściciela wobec najemcy czy w rozmowie z ubezpieczycielem. Najważniejszy powód jest jednak inny. Według MSWiA w pożarach ginie w Polsce ok. 400 osób rocznie, a czad zabija co roku dziesiątki ludzi.
Darmowe czujki od straży dla najbardziej zagrożonych
W lutym 2026 r. MSWiA kupiło 140 tys. czujek dymu i czadu za ok. 5 mln zł. Strażacy rozdają je i montują bezpłatnie u osób najbardziej narażonych na zatrucie dymem lub czadem, m.in. ze względu na warunki mieszkaniowe. Zależy nam, by strażacy trafiali bezpośrednio do domów i instalowali czujki – mówił minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. O czujkę warto zapytać w najbliższej komendzie PSP.
Warszawa: czujniki czadu w mieszkaniach komunalnych
W Warszawie miasto w ramach programu „Warszawa chroni” zaplanowało zakup 500 czujników tlenku węgla. Najpierw trafią one do miejskich budynków komunalnych. W mieszkaniach komunalnych właścicielem jest miasto, więc to ono odpowiada za wyposażenie lokali. Miasto razem z Państwową Strażą Pożarną promuje też kampanię „Czujka na straży twojego bezpieczeństwa”.
Czujki dymu i czadu. Co warto wiedzieć?
- Do 1 stycznia 2030 r. każde mieszkanie musi mieć co najmniej 1 czujkę dymu. W nowych budynkach obowiązek działa od 23 grudnia 2024 r.
- Jeśli masz piecyk gazowy, kocioł, kominek lub piec, potrzebny jest też czujnik czadu w tym pomieszczeniu.
- Kupuj czujki z oznaczeniem normy: PN-EN 14604 dla dymu i PN-EN 50291-1 dla czadu. Kosztują od kilkudziesięciu złotych.
- Czujkę dymu montuj na suficie, najlepiej w korytarzu i sypialni, z dala od kuchni i łazienki.
- Raz w miesiącu wciśnij przycisk testowy. Wymieniaj baterię i całe urządzenie zgodnie z instrukcją producenta.
- Wynajmujesz mieszkanie? Ustal z właścicielem w umowie, kto kupuje czujki i kto je sprawdza.
- Gdy czujnik czadu się włączy, otwórz okna, wyjdź z mieszkania i dzwoń pod 112.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.