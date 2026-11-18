Obiecują wyższą emeryturę, a potem żądają pieniędzy. Seniorzy na Mazowszu muszą uważać na tę pułapkę
Telefon od osoby przedstawiającej się jako pracownik ZUS może wyglądać na szansę na dodatkowe pieniądze. W rzeczywistości może być początkiem oszustwa. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzegał przed przestępcami, którzy proponowali seniorom rzekome programy zwiększające emeryturę i żądali opłat za udział.
Obiecywali wyższą emeryturę. Potem pojawiło się żądanie zapłaty
W jednym z przypadków opisanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych starszy mężczyzna odebrał telefon od osoby podającej się za pracownika instytucji. Rozmówca przekonywał go do przystąpienia do programu emerytalnego, który miał zwiększyć wysokość otrzymywanego świadczenia.
Za udział w rzekomym programie zażądano 800 złotych. Senior otrzymał następnie wiadomości SMS dotyczące rejestracji oraz przypominające o konieczności dokonania wpłaty.
Sprawa pokazuje, jak oszuści wykorzystują autorytet instytucji publicznej i obietnicę poprawy sytuacji finansowej. Osoba, która liczy na wyższą emeryturę, może potraktować taki telefon jako ważną informację urzędową, zwłaszcza gdy rozmówca posługuje się oficjalnie brzmiącymi określeniami.
Przestępcy wykorzystują pośpiech i zaufanie
Mechanizm oszustwa opiera się często na wywołaniu przekonania, że decyzję trzeba podjąć natychmiast. Rozmówca może sugerować, że oferta jest ograniczona czasowo, a brak wpłaty oznacza utratę możliwości otrzymania dodatkowych pieniędzy.
ZUS zwraca uwagę, że przestępcy wykorzystują różne kanały kontaktu, w tym telefony, SMS-y i fałszywe strony internetowe. Nowoczesne narzędzia pozwalają im przygotowywać wiadomości przypominające oficjalną korespondencję.
Sama znajomość imienia, nazwiska lub innych podstawowych danych nie dowodzi, że dzwoniąca osoba rzeczywiście reprezentuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Jak sprawdzić, czy naprawdę kontaktuje się z nami ZUS?
Jeżeli rozmówca przedstawia się jako pracownik ZUS i prosi o pieniądze za możliwość podwyższenia emerytury, należy zachować szczególną ostrożność. Nie powinno się wykonywać przelewów ani przekazywać danych do bankowości elektronicznej wyłącznie na podstawie telefonicznej instrukcji.
Najbezpieczniej zakończyć podejrzaną rozmowę i samodzielnie skontaktować się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Można to zrobić w placówce albo przez Centrum Kontaktu Klientów pod numerem 22 560 16 00.
ZUS wyjaśnia, że kontakt elektroniczny i SMS-owy z klientami odbywa się na określonych zasadach, między innymi w związku z posiadanym kontem eZUS i wybranym sposobem komunikacji. Nie oznacza to jednak, że każda wiadomość podpisana nazwą instytucji jest autentyczna.
Co zrobić, jeśli senior już przelał pieniądze?
Jeżeli doszło do przelewu na rachunek wskazany przez oszusta, trzeba jak najszybciej skontaktować się z bankiem. W niektórych przypadkach możliwe jest podjęcie próby zatrzymania lub odzyskania środków, ale skuteczność takich działań zależy od okoliczności i czasu reakcji.
Należy również zachować wiadomości SMS, numer telefonu, potwierdzenie przelewu i inne materiały związane ze zdarzeniem. Mogą być przydatne przy składaniu zawiadomienia na policji.
Jeśli podczas rozmowy ujawniono hasła, kody autoryzacyjne lub dane dostępowe do rachunku, należy niezwłocznie zabezpieczyć bankowość elektroniczną zgodnie z zaleceniami banku.
Co to oznacza dla mieszkańców Warszawy i Mazowsza?
Ostrzeżenie ZUS dotyczy zagrożenia ogólnopolskiego. Nie ma podstaw, by twierdzić, że opisana próba oszustwa wydarzyła się na Mazowszu, jednak ten sam mechanizm może zostać wykorzystany wobec mieszkańców regionu.
Warto porozmawiać o nim ze starszymi członkami rodziny, szczególnie jeśli korzystają z telefonu komórkowego, ale nie mają na co dzień kontaktu z internetowymi metodami wyłudzania pieniędzy.
Dobrą praktyką jest ustalenie rodzinnej zasady, że przed wykonaniem nieoczekiwanej wpłaty na rzecz rzekomej instytucji publicznej senior konsultuje sprawę z zaufaną osobą lub samodzielnie dzwoni na oficjalny numer urzędu.
Obietnica podwyższenia emerytury nie powinna być powodem do natychmiastowego przekazywania pieniędzy. Każdą taką propozycję należy sprawdzić bezpośrednio w ZUS.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.