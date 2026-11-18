Sekret cynamonek babci Stasi. Jeden prosty trik i już nigdy nie upieczesz ich inaczej
Puszyste, pachnące cynamonem, z delikatnym środkiem i słodkim lukrem spływającym po każdej spirali. Takie cynamonki smakują najlepiej, kiedy są jeszcze lekko ciepłe. Ich sekret wcale nie tkwi w drogich składnikach ani skomplikowanym wyrabianiu ciasta. Wystarczy jeden prosty dodatek tuż przed pieczeniem, żeby zwykłe drożdżowe ślimaczki zamieniły się w wyjątkowo miękkie, wilgotne bułeczki.
Sekret babci Stasi? Nie dodawaj tego do ciasta. Wlej dopiero przed pieczeniem
W wielu domach cynamonki piecze się w tradycyjny sposób: przygotowuje drożdżowe ciasto, rozsmarowuje masło z cynamonem, zwija w rulon i kroi na grube plastry. Tak przygotowane bułeczki są pyszne, ale zdarza się, że po wystygnięciu robią się suche, zwłaszcza przy brzegach.
W naszej wersji przepisu babci Stasi pojawia się jeden nieoczywisty składnik: śmietanka kremówka 30 proc. Nie dodajemy jej do drożdżowego ciasta ani do nadzienia. Lekko podgrzaną śmietankę wlewamy pomiędzy wyrośnięte cynamonki bezpośrednio przed włożeniem formy do piekarnika.
Podczas pieczenia część śmietanki wchłania się w ciasto, a część łączy się z masłem, cukrem i cynamonem, tworząc na dnie formy delikatny, słodki sos. Dzięki temu bułeczki pozostają przyjemnie wilgotne, a ich spód jest miękki i aromatyczny.
Składniki na 12 dużych, puszystych cynamonek
Ciasto drożdżowe:
- 500 g mąki pszennej typu 450 lub 550
- 250 ml letniego mleka
- 7 g drożdży instant lub 25 g świeżych
- 70 g cukru
- 75 g roztopionego i przestudzonego masła
- 1 duże jajko
- pół łyżeczki soli
Nadzienie cynamonowe:
- 90 g miękkiego masła
- 130 g brązowego cukru
- 2 pełne łyżki mielonego cynamonu
- szczypta soli
Sekretny składnik:
- 150 ml śmietanki 30 proc., lekko podgrzanej
Lukier:
- 120 g cukru pudru
- 2–3 łyżki mleka lub soku z cytryny
- opcjonalnie kilka kropli ekstraktu waniliowego
Jak zrobić cynamonki? Ten przepis naprawdę nie jest trudny
Krok 1. Przygotuj miękkie ciasto drożdżowe.
Do dużej miski wsyp mąkę, cukier, drożdże instant i sól. Dodaj letnie mleko, jajko oraz przestudzone masło. Wyrabiaj przez około 10–12 minut ręcznie albo 7–9 minut mikserem z hakiem, aż ciasto będzie gładkie, elastyczne i lekko lepkie. Nie dosypuj od razu dużej ilości mąki, ponieważ zbyt twarde ciasto da suche bułeczki.
Jeżeli używasz świeżych drożdży, najpierw rozprowadź je w części letniego mleka z łyżeczką cukru i mąki. Odstaw na kilkanaście minut, aż zaczyn zacznie pracować, a następnie połącz go z pozostałymi składnikami.
Krok 2. Pozwól ciastu spokojnie wyrosnąć.
Przełóż ciasto do lekko natłuszczonej miski, przykryj ściereczką i odstaw w ciepłe miejsce na około 60–90 minut. Powinno mniej więcej podwoić swoją objętość. Nie przyspieszaj wyrastania zbyt wysoką temperaturą, ponieważ drożdże najlepiej pracują w łagodnym cieple.
Krok 3. Zrób pachnące nadzienie.
Miękkie masło wymieszaj z brązowym cukrem, cynamonem i szczyptą soli. Powinna powstać gęsta, łatwa do rozsmarowania pasta. To właśnie ona sprawi, że w każdej warstwie cynamonki znajdzie się słodkie, korzenne nadzienie.
Krok 4. Zwiń i pokrój cynamonki.
Wyrośnięte ciasto rozwałkuj na prostokąt o wymiarach około 40 × 35 cm. Rozsmaruj nadzienie na całej powierzchni, pozostawiając niewielki wolny pasek przy jednym z dłuższych brzegów. Zwiń ciasto ciasno w rulon, a następnie podziel na 12 kawałków.
Ułóż je w natłuszczonej formie o wymiarach około 23 × 33 cm, zachowując niewielkie odstępy. Przykryj i odstaw na kolejne 30–45 minut, aby bułeczki ponownie wyrosły.
Teraz najważniejsze. Wlej śmietankę i zobacz, co stanie się w piekarniku
Gdy cynamonki wyrosną, podgrzej delikatnie 150 ml śmietanki 30 proc. Powinna być letnia, a nie gorąca. Powoli wlewaj ją pomiędzy bułeczki, starając się równomiernie rozprowadzić płyn po całej formie.
Na początku może wydawać się, że śmietanki jest zbyt dużo. To normalne. Podczas pieczenia zostanie częściowo wchłonięta przez ciasto, a częściowo zamieni się w kremowy sos na dnie naczynia.
Wstaw formę do piekarnika nagrzanego do 180°C, grzanie góra–dół, na środkową półkę. Piecz przez około 25–32 minuty, aż wierzch będzie złocisty, a środkowe bułeczki dobrze dopieczone. Jeżeli zbyt szybko zaczną się rumienić, przykryj je luźno folią aluminiową.
Lukier, który rozpływa się na ciepłych cynamonkach
Cukier puder utrzyj z mlekiem lub sokiem z cytryny. Dodawaj płyn stopniowo, aż powstanie gęsty, ale lejący lukier. Możesz wzbogacić go wanilią, która świetnie komponuje się z cynamonem.
Po wyjęciu z piekarnika odczekaj około 10 minut. Następnie polej bułeczki lukrem. Na lekko ciepłej powierzchni część polewy delikatnie się rozpłynie i wniknie pomiędzy kolejne warstwy ciasta.
Trzy błędy, przez które cynamonki wychodzą suche i twarde
Pierwszym błędem jest dosypywanie zbyt dużej ilości mąki. Ciasto na puszyste cynamonki powinno być miękkie i delikatnie lepkie. Jeżeli podczas wyrabiania stanie się sztywne, gotowe bułeczki mogą przypominać zwykłe, zbite drożdżówki.
Drugim problemem jest zbyt krótkie wyrastanie. Drożdże potrzebują czasu, aby nadać ciastu odpowiednią strukturę. W chłodniejszej kuchni może to potrwać dłużej niż wskazano w przepisie, dlatego warto obserwować objętość ciasta, zamiast sztywno trzymać się minutnika.
Trzecim błędem jest zbyt długie pieczenie. Cynamonki powinny być dopieczone, ale nie przesuszone. Najlepiej wyjąć je, kiedy wierzch jest już apetycznie złoty, a środek sprężysty i pozbawiony surowego ciasta.
<h2>Co zrobić, żeby cynamonki były miękkie również następnego dnia?</h2>
Po całkowitym wystudzeniu przechowuj bułeczki w szczelnym pojemniku. Dzięki temu nie będą tak szybko traciły wilgoci. Możesz zostawić je na krótko w temperaturze pokojowej, a jeśli chcesz przechowywać je dłużej, szczególnie z nabiałową polewą, umieść je w lodówce.
Przed podaniem podgrzej pojedynczą cynamonkę przez kilkanaście sekund w mikrofalówce albo kilka minut w piekarniku. Ciasto ponownie stanie się miękkie, a nadzienie cynamonowe odzyska przyjemną, kremową konsystencję.
Najlepsze są jednak tuż po upieczeniu, kiedy cały dom pachnie masłem, wanilią i cynamonem. Właśnie dla takich chwil warto poświęcić trochę czasu na przygotowanie domowego ciasta drożdżowego.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.