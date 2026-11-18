Zaczęło się! Wojsko wystrzeliło pociski pod Warszawą. Na niebie pojawiły się tajemnicze, ogniste światła
Jasne, pomarańczowe kule i świetliste smugi na wieczornym niebie! W środę 18 listopada nad okolicami Warszawy zaobserwowano niezwykłe zjawisko. Na zdjęciu przesłanym do redakcji widać kilka intensywnie świecących punktów, które wyglądają, jakby powoli opadały w kierunku ziemi. Wszystko wskazuje na to, że to zapowiadane wcześniej testy wojskowych pocisków oświetlających.
Jasne kule rozświetliły niebo. Mamy zdjęcie!
Na fotografii widać co najmniej cztery jasne punkty nad dachami budynków. Niektórym towarzyszą długie, nieregularne smugi światła. Całość tworzy widowiskowy obraz, który może przypominać spadające obiekty lub płonące fragmenty znajdujące się wysoko nad ziemią.
Zjawisko odpowiada charakterystyce testów zapowiedzianych przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Resort informował, że w środę 18 listopada w godzinach 16:00–18:30 Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce przeprowadzi badania pocisków oświetlających MITHRAS 1000.
Wojsko zapowiadało wystrzelenie pocisków
Wcześniejszy komunikat MON wyjaśniał, że podczas badań na niebie mogą pojawić się bardzo jasne, długo utrzymujące się punkty świetlne. Ładunki oświetlające opadają na spadochronach, dlatego ich ruch może wydawać się niezwykle powolny.
Resort ostrzegał również, że jednoczesne użycie kilku ładunków może stworzyć złudzenie dużego drona, samolotu lub nietypowego obiektu latającego.
Zdjęcie przesłane do redakcji pokazuje zjawisko zgodne z tym opisem. Samo ujęcie nie pozwala jednak niezależnie potwierdzić rodzaju użytej amunicji ani dokładnego miejsca jej wystrzelenia.
Światła mogą być widoczne w wielu miejscowościach
Zgodnie z informacją MON efekty badań mogą być obserwowane nie tylko w Zielonce, ale również w Warszawie, Markach, Kobyłce, Wołominie i Legionowie.
Wiele zależy od warunków atmosferycznych oraz miejsca obserwacji. Jasne punkty mogą być widoczne z dużej odległości, dlatego mieszkańcy różnych części aglomeracji mogą oglądać to samo zjawisko z zupełnie innej perspektywy.
MON uspokaja mieszkańców
Ministerstwo Obrony Narodowej podkreśliło, że badania są wcześniej zaplanowane i nie stanowią zagrożenia dla mieszkańców. Nie jest to informacja o ataku ani o rzeczywistym ostrzale Warszawy.
Pociski oświetlające służą do rozjaśniania terenu. Ich ładunki mogą przez pewien czas pozostawać widoczne na niebie, zanim stopniowo opadną.
Widzieliście to na własne oczy? Czekamy na zdjęcia i filmy!
Redakcja Warszawy w Pigułce zbiera fotografie i nagrania niezwykłych świateł. Jeśli udało Wam się zarejestrować zjawisko, prześlijcie materiał w komentarzu pod naszym postem na Facebooku.
Koniecznie napiszcie, z jakiej miejscowości wykonaliście zdjęcie i o której godzinie. Dzięki temu będzie można zobaczyć, jak zapowiadane wojskowe testy wyglądały z różnych części Warszawy i Mazowsza.
Źródła: komunikat Ministerstwa Obrony Narodowej i Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z 18 listopada 2026 r.; fotografia przesłana do redakcji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.