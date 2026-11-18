Od jutra wielka promocja w Biedronce! Druga czekolada za 1 zł. Klienci ruszą do sklepów po słodkie okazje
Biedronka przygotowała kolejną jednodniową promocję, która może zainteresować miłośników słodyczy. Już w czwartek 19 listopada klienci będą mogli kupić drugą czekoladę Meltié za symboliczną złotówkę. Oferta obejmuje wszystkie czekolady tej marki, a produkty można dowolnie mieszać. Jest jednak jeden ważny warunek: żeby skorzystać z rabatu, trzeba mieć kartę Moja Biedronka lub aplikację sieci.
W czwartek rusza promocja w Biedronce. Druga czekolada za złotówkę
Biedronka zapowiedziała specjalną akcję na czwartek 19 listopada 2026 roku. Tym razem promocja dotyczy czekolad marki Meltié, które będzie można kupić na korzystniejszych warunkach. Zgodnie z informacją zamieszczoną na oficjalnej grafice sieci, przy zakupie dwóch produktów objętych ofertą drugi, tańszy kosztuje zaledwie 1 zł.
To propozycja dla osób, które lubią mieć w domu zapas słodyczy, szukają czegoś do popołudniowej kawy albo planują przygotowanie deserów. Promocja może również zainteresować klientów kompletujących drobne słodkie upominki.
Najważniejszy szczegół to ograniczony czas obowiązywania oferty. Biedronka reklamuje ją hasłem „Tylko 19.11”, co oznacza, że akcję zaplanowano na jeden dzień.
Wszystkie czekolady Meltié w promocji. Można mieszać dowolnie
Na grafice promocyjnej Biedronki pokazano kilka wariantów czekolad Meltié, między innymi produkty z orzechami oraz czekolady o mlecznych nadzieniach. Sieć podkreśla, że akcja obejmuje wszystkie czekolady tej marki.
Dodatkową zaletą jest możliwość dowolnego mieszania produktów. Oznacza to, że klient nie musi wybierać dwóch identycznych tabliczek. Może zestawić różne smaki, pod warunkiem że oba produkty są objęte promocją.
Warto jednak zwrócić uwagę na zasadę naliczania rabatu. Za 1 zł sprzedawany jest drugi, tańszy produkt. Jeśli wybrane czekolady mają różne ceny, rabat zostanie naliczony na tę o niższej wartości.
Ile można zaoszczędzić? Wszystko zależy od cen czekolad
Mechanizm promocji jest prosty. Klient wybiera dwie czekolady Meltié, a tańsza z nich kosztuje 1 zł. Rzeczywista oszczędność zależy więc od regularnych cen produktów.
Przykładowo, gdyby dwie czekolady kosztowały po 8,99 zł, bez promocji rachunek wyniósłby 17,98 zł. W ramach akcji klient zapłaciłby 9,99 zł, czyli zaoszczędziłby 7,99 zł.
To wyłącznie przykład obliczenia, a nie potwierdzenie aktualnej ceny konkretnej czekolady Meltié. Przed zakupem warto sprawdzić ceny na półce oraz informacje umieszczone przy produktach.
Największe znaczenie dla oszczędności ma to, jakie czekolady zostaną dobrane w parę. Wybierając produkty o podobnych cenach, łatwiej wykorzystać mechanizm rabatowy.
Bez karty Moja Biedronka promocja może nie zadziałać
Na oficjalnej grafice wyraźnie zaznaczono, że oferta obowiązuje z kartą Moja Biedronka lub aplikacją sieci. To warunek, o którym warto pamiętać jeszcze przed podejściem do kasy.
Klienci korzystający z tradycyjnej karty powinni mieć ją przy sobie. Osoby używające aplikacji mogą przygotować ją wcześniej, aby sprawnie skorzystać z promocji podczas płacenia.
Samo włożenie dwóch czekolad do koszyka nie gwarantuje naliczenia rabatu, jeżeli nie zostaną spełnione warunki akcji.
Jednodniowa oferta. Warto sprawdzić regulamin
Biedronka zapowiada promocję na 19 listopada, ale przedstawiona grafika nie zawiera wszystkich szczegółów regulaminu. Nie podano na niej między innymi ewentualnego limitu produktów przypadającego na klienta ani zasad łączenia tej akcji z innymi rabatami.
Dlatego przed większymi zakupami warto zapoznać się z regulaminem dostępnym w oficjalnych kanałach sieci lub w sklepie. Pozwoli to uniknąć nieporozumień przy kasie.
Nie należy również zakładać, że wszystkie warianty smakowe będą dostępne w każdym sklepie. Asortyment i zapasy mogą różnić się pomiędzy placówkami.
Co to oznacza dla mieszkańców Warszawy i Mazowsza?
Promocja może zainteresować klientów Biedronki również w Warszawie, Piasecznie, Pruszkowie, Legionowie, Wołominie i innych miejscowościach Mazowsza. Osoby planujące czwartkowe zakupy mogą sprawdzić, czy ich ulubione czekolady Meltié są dostępne w najbliższym sklepie.
Warto pamiętać, że jednodniowa akcja nie oznacza konieczności robienia dużych zapasów. Najrozsądniej kupować produkty, które rzeczywiście zamierzamy wykorzystać, zwłaszcza że oferta zachęca do zakupu co najmniej dwóch sztuk.
Promocja może być szczególnie przydatna osobom przygotowującym domowe wypieki. Czekoladę można wykorzystać do polew, nadzień, ciasteczek i deserów, choć konkretny sposób użycia zależy od jej składu i rodzaju.
Jutro w Biedronce warto spojrzeć na półkę ze słodyczami
Oferta zapowiedziana na czwartek 19 listopada jest prosta: wszystkie czekolady Meltié, możliwość dowolnego mieszania wariantów i drugi, tańszy produkt za 1 zł. Aby skorzystać z rabatu, potrzebna jest karta Moja Biedronka lub aplikacja.
Najważniejsze jest to, że promocja ma obowiązywać tylko przez jeden dzień. Klienci, którzy planują zakupy, powinni sprawdzić dostępność produktów oraz szczegółowe zasady akcji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.