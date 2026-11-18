Spółdzielnia podnosi czynsz? Nie musisz wierzyć jej na słowo. Tego dokumentu możesz zażądać
Przychodzi zawiadomienie o podwyżce opłat za mieszkanie. Kilkadziesiąt albo kilkaset złotych więcej miesięcznie, a w uzasadnieniu pojawiają się ogólne informacje o rosnących kosztach. Wielu mieszkańców bloków nie wie, że przepisy przyznają im konkretne uprawnienie. Mogą zażądać przedstawienia kalkulacji wysokości opłat. Spółdzielnia nie powinna ograniczać się do stwierdzenia, że wszystko zdrożało.
Spółdzielnia musi przedstawić kalkulację opłat
Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych przewiduje obowiązek przedstawienia kalkulacji wysokości opłat na żądanie uprawnionych osób. Dotyczy to między innymi członków spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami oraz osób posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.
To bardzo ważne, ponieważ miesięczna opłata za mieszkanie może obejmować wiele składników: eksploatację i utrzymanie nieruchomości, koszty zarządu, zaliczki na media czy fundusz remontowy. Nie każda podwyżka wynika z tej samej przyczyny.
Mieszkaniec powinien wiedzieć, które pozycje wzrosły i na jakiej podstawie obliczono nowe kwoty.
Trzy miesiące wcześniej? Przepisy przewidują różne terminy
Co do zasady spółdzielnia powinna zawiadomić o zmianie wysokości opłat z odpowiednim wyprzedzeniem, nie krótszym niż trzy miesiące na koniec miesiąca kalendarzowego, a zmiana wymaga pisemnego uzasadnienia.
Istnieją jednak szczególne zasady dotyczące kosztów niezależnych od spółdzielni, takich jak określone opłaty za media. W takich sytuacjach obowiązują odmienne terminy zawiadamiania.
Dlatego nie można automatycznie uznać każdej podwyżki wprowadzonej szybciej za bezprawną. Trzeba najpierw ustalić, czego dotyczy zmiana i na jakiej podstawie została dokonana.
Co powinno wzbudzić zainteresowanie mieszkańca?
Warto przyjrzeć się sytuacji, w której zawiadomienie zawiera wyłącznie nową kwotę, bez zrozumiałego wyjaśnienia. Podobnie wtedy, gdy rosną opłaty eksploatacyjne, ale nie wiadomo, jakie wydatki spółdzielnia planuje nimi pokrywać.
Niepokój może również wzbudzać duża różnica między prognozowanymi kosztami a wcześniejszymi rozliczeniami. Nie musi to oznaczać nieprawidłowości, lecz jest wystarczającym powodem, aby poprosić o szczegółową kalkulację.
Jak napisać do spółdzielni?
Najlepiej złożyć pisemny wniosek o przedstawienie kalkulacji wysokości opłat dotyczących konkretnego lokalu. W piśmie warto wskazać okres, którego dotyczy podwyżka, oraz poprosić o wyjaśnienie poszczególnych składników.
Dobrze zachować potwierdzenie złożenia wniosku i kopię odpowiedzi. Jeżeli przedstawiona kalkulacja nadal budzi wątpliwości, można rozważyć dalszą weryfikację dokumentów i skorzystanie z pomocy prawnej.
Sama prośba o wyjaśnienie nie oznacza jednak automatycznego zawieszenia obowiązku uiszczania opłat.
Co to oznacza dla mieszkańców Warszawy i Mazowsza?
W dużych warszawskich osiedlach nawet niewielka zmiana miesięcznych opłat może mieć znaczący wpływ na domowy budżet. Podwyżka o 150 zł oznacza dodatkowe 1800 zł w skali roku.
Dlatego zamiast ograniczać się do rozmów z sąsiadami, warto sprawdzić dokumenty. Prawo do kalkulacji jest konkretnym narzędziem, które pozwala ustalić, za co rzeczywiście płaci mieszkaniec.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.