Szarlotka warszawskiej babci. Zamiast zwykłej kruszonki dodaję to. Goście proszą o dokładkę
Gorące jabłka pachnące cynamonem, delikatne maślane ciasto i gruba warstwa złocistej, chrupiącej kruszonki. Trudno wyobrazić sobie lepszy deser na chłodny listopadowy wieczór. Ta szarlotka ma jednak pewien sekret. Zamiast przygotowywać zwykłą kruszonkę z mąki, masła i cukru, wystarczy dodać do niej jeden składnik, który zupełnie odmienia smak wypieku. To właśnie dzięki niemu ciasto nabiera charakteru przypominającego najlepsze desery z warszawskich cukierni.
Nie sama kruszonka. Jeden składnik robi ogromną różnicę
Tradycyjna szarlotka to jeden z najbardziej lubianych polskich wypieków. Jej największą zaletą jest prostota: kwaśne jabłka, kruche ciasto, masło i odrobina cynamonu. Jednak nawet tak klasyczny deser można przygotować w sposób, który sprawi, że będzie smakował nieco inaczej niż zwykle.
Sekretem tej wersji są drobno posiekane lub grubo zmielone orzechy włoskie dodane do maślanej kruszonki. Podczas pieczenia orzechy nabierają intensywnego aromatu, a ich delikatna goryczka przełamuje słodycz jabłek i cukru. Dzięki temu deser nie jest mdły, nawet jeśli podajemy go z lodami waniliowymi lub bitą śmietaną.
Jest jeszcze drugi drobiazg, którego nie warto pomijać: niewielka szczypta soli. Nie sprawi ona, że szarlotka będzie słona. Przeciwnie, podkreśli smak masła, orzechów i karmelizującego się cukru.
Dlaczego kwaśne jabłka są najlepsze do szarlotki?
W listopadzie warto sięgać po jabłka, które dobrze znoszą obróbkę termiczną. Do szarlotki szczególnie pasują antonówki i szare renety. Ich wyraźna kwasowość równoważy słodycz ciasta, a podczas pieczenia tworzą miękkie, aromatyczne nadzienie.
Można również wykorzystać inne odmiany o kwaskowatym smaku. Ważne, aby jabłka nie były przesadnie słodkie i bardzo wodniste. Jeśli owoce zawierają dużo soku, warto je wcześniej krótko poddusić i odparować nadmiar płynu.
Dzięki temu spód ciasta nie nasiąknie wilgocią, a szarlotka po pokrojeniu zachowa ładny kształt.
Składniki na szarlotkę z orzechową kruszonką
Przepis na formę o wymiarach około 24 × 24 cm, czyli 9–12 porcji.
Na kruche ciasto:
250 g mąki pszennej,
125 g zimnego masła,
60 g cukru pudru,
1 jajko,
1 łyżeczka proszku do pieczenia,
szczypta soli.
Na nadzienie jabłkowe:
1,2 kg jabłek przed obraniem,
2–3 łyżki cukru, zależnie od kwaśności owoców,
1,5 łyżeczki cynamonu,
1 łyżka soku z cytryny,
1 łyżka skrobi ziemniaczanej, jeśli jabłka są bardzo soczyste.
Na sekretną kruszonkę:
100 g mąki pszennej,
80 g zimnego masła,
60 g cukru,
70 g orzechów włoskich,
duża szczypta soli,
opcjonalnie pół łyżeczki cynamonu.
Jak zrobić szarlotkę? Przepis krok po kroku
Krok 1. Przygotuj kruche ciasto.
Do miski wsyp mąkę, cukier puder, proszek do pieczenia i sól. Dodaj zimne masło pokrojone w kostkę. Rozcieraj składniki palcami, aż powstaną drobne okruchy, następnie dodaj jajko i szybko zagnieć jednolite ciasto.
Nie wyrabiaj go zbyt długo, ponieważ pod wpływem ciepła dłoni masło zacznie mięknąć. Gotowe ciasto uformuj w płaski dysk, owiń i włóż do lodówki na około 30 minut.
Krok 2. Przygotuj jabłka.
Jabłka obierz, usuń gniazda nasienne i pokrój w cienkie plasterki albo zetrzyj na tarce o dużych oczkach. Przełóż je do garnka, dodaj cukier, cynamon i sok z cytryny.
Podgrzewaj przez około 8–12 minut, mieszając od czasu do czasu, aż jabłka zmiękną, a nadmiar soku częściowo odparuje. Nadzienie powinno pozostać gęste. Odstaw je do przestudzenia. Jeżeli mimo odparowania jest bardzo wilgotne, wymieszaj je z łyżką skrobi ziemniaczanej.
Krok 3. Podpiecz spód.
Piekarnik rozgrzej do 180°C, grzanie góra–dół. Formę wyłóż papierem do pieczenia. Schłodzone ciasto rozwałkuj lub rozprowadź palcami na dnie, a następnie nakłuj widelcem.
Wstaw do piekarnika na około 12–15 minut, aż powierzchnia lekko się zetnie i zacznie delikatnie złocić. Podpieczenie spodu pomaga ograniczyć nasiąkanie ciasta sokiem z jabłek.
Krok 4. Przygotuj orzechową kruszonkę.
Orzechy włoskie posiekaj na niewielkie kawałki. Dla intensywniejszego aromatu możesz wcześniej podprażyć je przez 2–3 minuty na suchej patelni, pilnując, aby się nie przypaliły. Następnie pozostaw do ostygnięcia.
W misce połącz mąkę, cukier, sól, zimne masło i orzechy. Rozcieraj składniki palcami, aż powstaną nieregularne grudki. Nie wyrabiaj jednolitego ciasta — właśnie różnej wielkości okruchy sprawią, że po upieczeniu kruszonka będzie wyjątkowo przyjemna w jedzeniu.
Krok 5. Złóż szarlotkę.
Na podpieczony spód wyłóż przestudzone jabłka. Rozprowadź je równomiernie, a następnie posyp grubą warstwą orzechowej kruszonki. Nie dociskaj jej do nadzienia.
Krok 6. Piecz do złocistego koloru.
Wstaw formę do piekarnika nagrzanego do 180°C i piecz przez około 30–40 minut. Kruszonka powinna być wyraźnie złocista, a jabłka gorące i miękkie.
Jeśli wierzch zacznie zbyt szybko ciemnieć, przykryj ciasto luźno arkuszem folii aluminiowej. Po wyjęciu pozostaw szarlotkę na około 20 minut, aby nadzienie lekko stężało.
Największy sekret tkwi w orzechach i odrobinie soli
W klasycznej kruszonce dominują masło i cukier. Dodatek orzechów włoskich wprowadza zupełnie nowy aromat, szczególnie dobrze komponujący się z jabłkami i cynamonem.
Warto pamiętać, że orzechy łatwo przypalić. Dlatego nie należy prażyć ich zbyt długo, a podczas pieczenia trzeba obserwować kolor kruszonki. Powinna być złocista, nie ciemnobrązowa.
Szczypta soli wzmacnia odczuwanie pozostałych smaków. To prosty trik stosowany również w wielu nowoczesnych deserach, zwłaszcza tych opartych na maśle, karmelu i orzechach.
Trzy błędy, przez które szarlotka nie wychodzi
Pierwszy to zbyt mokre nadzienie. Jeśli jabłka puszczą dużo soku, a następnie trafią bezpośrednio na surowy spód, ciasto może pozostać wilgotne i ciężkie. Warto więc wcześniej odparować nadmiar płynu.
Drugi błąd to użycie ciepłego masła do kruszonki. Miękkie masło może sprawić, że składniki połączą się w jednolitą masę, zamiast utworzyć chrupiące grudki. Najlepiej pracować szybko i korzystać z dobrze schłodzonych produktów.
Trzeci problem to krojenie ciasta natychmiast po wyjęciu z piekarnika. Gorące nadzienie jabłkowe jest miękkie, dlatego porcje mogą się rozpadać. Wystarczy odczekać kilkanaście lub kilkadziesiąt minut, aby szarlotka lepiej trzymała kształt.
Jak podawać szarlotkę, żeby smakowała jak z dobrej cukierni?
Najlepiej podać ją lekko ciepłą, kiedy jabłka nadal pachną cynamonem, a kruszonka zachowuje chrupkość. Do każdej porcji można dodać niewielką gałkę lodów waniliowych, które będą powoli rozpuszczać się na gorącym cieście.
Równie dobrze sprawdzi się delikatnie ubita śmietanka bez dużej ilości cukru. Dzięki temu deser nie stanie się przesadnie słodki, a naturalny smak jabłek i orzechów pozostanie wyraźny.
Jeżeli szarlotka ma być podana następnego dnia, warto podgrzać pojedyncze porcje przez kilka minut w piekarniku. Orzechowa kruszonka ponownie stanie się przyjemnie chrupiąca.
Jesienny smak Warszawy. Idealne ciasto na listopadowy weekend
W listopadzie jabłka należą do najbardziej naturalnych wyborów do domowych wypieków. Można je kupić na warszawskich bazarach, w osiedlowych warzywniakach i supermarketach. Szczególnie warto zwracać uwagę na polskie odmiany o wyraźnie kwaśnym smaku.
Szarlotka z orzechową kruszonką sprawdzi się podczas rodzinnego obiadu, spotkania przy kawie albo spokojnego, jesiennego wieczoru. Nie wymaga skomplikowanych technik cukierniczych, a efekt jest wyjątkowo aromatyczny.
Najważniejsze są trzy elementy: kwaśne jabłka, maślany spód i kruszonka z orzechami włoskimi oraz szczyptą soli. To właśnie one sprawiają, że klasyczny wypiek zyskuje zupełnie nowy charakter.
A Wy jak lubicie szarlotkę najbardziej — jeszcze gorącą, z lodami waniliowymi czy tradycyjnie, posypaną cukrem pudrem?
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.