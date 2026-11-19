Dzwoni do Ciebie numer +49 i oferuje pracę? Uważaj, jeden krok może kosztować Cię oszczędności
Telefon z numeru rozpoczynającego się od +49, niespodziewana oferta dobrze płatnej pracy i prośba o przeniesienie rozmowy na WhatsApp lub Telegram. Tak może wyglądać początek niebezpiecznego oszustwa. Polskie służby i eksperci od cyberbezpieczeństwa ostrzegają przed fałszywymi rekrutacjami, których celem jest wyłudzenie danych osobowych i pieniędzy. Niemiecki prefiks budzi dodatkowe pytania: skąd przestępcy mają numery Polaków i czy mogło dojść do wycieku danych? Wyjaśniamy, co wiadomo, a czego dotąd nie potwierdzono.
Telefon z zagranicy i oferta pracy. Tak zaczyna się oszustwo
Nieoczekiwane połączenie z zagranicznego numeru może wyglądać jak zwykła pomyłka. Po odebraniu telefonu odbiorca słyszy jednak komunikat dotyczący zatrudnienia. Rozmówca lub automatyczny głos informuje o możliwości podjęcia dodatkowej pracy, często zdalnej, bez doświadczenia i za atrakcyjne wynagrodzenie. Następnie pojawia się prośba, aby dalszą rozmowę prowadzić przez popularny komunikator internetowy.
Podobny mechanizm został szczegółowo opisany przez CERT Orange Polska. W analizowanej wcześniej kampanii połączenia pochodziły najczęściej z numerów z prefiksem +44, czyli z brytyjskiej puli numeracyjnej. Odnotowano także inne zagraniczne numery. Z kolei policja informowała o telefonach z prefiksem +31, w których mieszkańcom proponowano łatwy zarobek i zachęcano do kontaktu przez WhatsApp.
Numer +49 należy do niemieckiej strefy numeracyjnej. Jeśli połączeniu z takim prefiksem towarzyszy niespodziewana oferta pracy i polecenie przejścia na komunikator, należy potraktować je jako potencjalnie niebezpieczne. Sam prefiks nie przesądza jednak, że dzwoni oszust.
Dlaczego każą przejść na WhatsApp albo Telegram?
To jeden z najbardziej charakterystycznych elementów oszustwa. Pierwszy telefon ma zainteresować odbiorcę i skłonić go do wykonania kolejnego kroku. Właściwa rozmowa rozpoczyna się dopiero na WhatsAppie lub Telegramie, gdzie osoba podająca się za rekrutera przedstawia szczegóły rzekomej pracy.
Przestępcy mogą używać nazw znanych firm, agencji zatrudnienia i platform internetowych. W kampanii opisanej 24 września 2026 roku przez CERT Orange Polska wykorzystywano między innymi nazwy Adecco i Randstad. Wiadomości kierowały odbiorców do kont na Telegramie, gdzie proponowano wykonywanie prostych zadań.
Przejście na komunikator samo w sobie nie jest niebezpieczne. Problem zaczyna się wtedy, gdy nieznany rozmówca wykorzystuje go do nakłaniania użytkownika do ujawnienia danych, otwierania podejrzanych stron lub wykonywania przelewów.
Najpierw łatwe zadania, później żądanie pieniędzy
Oszuści często nie żądają dużej kwoty od razu. Zamiast tego przedstawiają ofertę, która wydaje się wyjątkowo prosta. Praca może polegać na ocenianiu produktów, polubieniu filmu, wykonaniu zrzutu ekranu albo klikaniu wskazanych przycisków.
CERT Orange Polska opisał przypadki, w których przestępcy wykorzystywali zadania związane z materiałami publikowanymi na TikToku. Wcześniejsze warianty dotyczyły między innymi aktywności przy ofertach w serwisie Allegro. Ofiara miała wykonywać nieskomplikowane czynności, za które obiecywano wynagrodzenie.
W niektórych przypadkach oszuści rzeczywiście przekazują na początku niewielkie kwoty. Ma to uwiarygodnić ofertę i zachęcić do dalszej współpracy. Następnie pojawia się konieczność wpłacenia własnych pieniędzy, rzekomo w celu aktywowania konta, odblokowania kolejnego zadania albo wypłaty zgromadzonego wynagrodzenia.
Na tym etapie potencjalna praca zamienia się w pułapkę finansową. Osoba, która liczyła na dodatkowy zarobek, może stracić znacznie więcej, niż kiedykolwiek otrzymała od fałszywego rekrutera.
Polka straciła ponad 68 tysięcy złotych. Policja opisała podobny mechanizm
O tym, jak poważne mogą być konsekwencje takich oszustw, świadczy sprawa opisana 6 października 2026 roku przez policję w Jastrzębiu-Zdroju. Mieszkanka miasta zainteresowała się ofertą pracy chałupniczej, a pierwszy kontakt odbył się przez WhatsApp. Następnie została poproszona o zainstalowanie Telegrama, na którym miała otrzymywać kolejne instrukcje.
Kobieta straciła ponad 68 tysięcy złotych. Sprawa pokazuje, że przeniesienie rozmowy pomiędzy komunikatorami może być elementem znacznie bardziej rozbudowanego oszustwa.
Nie oznacza to, że wszystkie takie połączenia pochodzą od tej samej grupy przestępczej. Mechanizm jest jednak na tyle podobny, że powinien wzbudzać szczególną ostrożność.
Skąd oszuści mają numery Polaków? Czy doszło do wycieku danych do Niemiec?
To pytanie może pojawić się szczególnie wtedy, gdy ktoś otrzymuje połączenie z niemieckim prefiksem +49, mimo że nie szuka pracy za granicą i nie kontaktował się z żadną niemiecką firmą.
Możliwych źródeł pozyskania numerów jest kilka. Dane kontaktowe mogą pochodzić z wcześniejszych wycieków, publicznie dostępnych ogłoszeń, baz marketingowych albo zautomatyzowanego wybierania numerów. NASK zwraca uwagę, że numer telefonu, który trafi w niepowołane ręce, może zostać wykorzystany do prób oszustwa.
Nie ma jednak podstaw, by na podstawie samego prefiksu +49 stwierdzić, że doszło do wycieku danych Polaków do Niemiec. Numer wyświetlany na ekranie nie musi wskazywać rzeczywistej lokalizacji osoby dzwoniącej. Przestępcy mogą również wykorzystywać technikę spoofingu, czyli podszywania się pod inne numery telefoniczne.
Na obecnym etapie nie można więc wiarygodnie powiązać takich połączeń z konkretnym wyciekiem danych. Aby to ustalić, potrzebne byłyby informacje od operatorów, zespołów reagowania na incydenty lub organów prowadzących postępowanie.
Uwaga na prośby o PESEL, dowód osobisty i dane bankowe
Fałszywa rekrutacja może służyć nie tylko wyłudzeniu przelewów. Przestępcy mogą również próbować zdobyć dane, które później wykorzystają w kolejnych oszustwach.
Szczególnie niebezpieczne są prośby o przesłanie zdjęcia dowodu osobistego, numeru PESEL, danych karty płatniczej, haseł, kodów autoryzacyjnych albo danych dostępowych do bankowości elektronicznej. Oszust może twierdzić, że są one niezbędne do podpisania umowy, weryfikacji tożsamości lub wypłaty wynagrodzenia.
NASK ostrzega, że fałszywi rekruterzy potrafią przygotowywać przekonujące wiadomości i podszywać się pod prawdziwe firmy. Dlatego nawet profesjonalnie wyglądający profil na komunikatorze nie jest dowodem wiarygodności oferty.
Co zrobić, jeśli dzwoni numer +49 z ofertą pracy?
Jeżeli nie oczekujesz telefonu od zagranicznego pracodawcy, a rozmówca od razu proponuje łatwy zarobek i zachęca do przejścia na komunikator, najbezpieczniej zakończyć rozmowę. Nie trzeba odpowiadać na kolejne pytania ani sprawdzać oferty przez link przesłany przez nieznaną osobę.
Jeśli rozmówca powołuje się na znaną agencję zatrudnienia, warto samodzielnie znaleźć jej oficjalną stronę i sprawdzić, czy rzeczywiście prowadzi wskazaną rekrutację. Nie należy korzystać wyłącznie z danych kontaktowych podanych przez osobę dzwoniącą.
Samo odebranie połączenia nie oznacza automatycznie utraty danych czy pieniędzy. Ryzyko istotnie wzrasta, gdy odbiorca zaczyna wykonywać polecenia przestępcy, udostępnia informacje lub zatwierdza płatności.
Co to oznacza dla Ciebie? Tak zabezpieczysz swoje dane i pieniądze
Jeśli odebrałeś podejrzany telefon, ale nie podałeś żadnych danych, nie instalowałeś aplikacji i nie wykonywałeś przelewów, zwykle wystarczy zakończyć kontakt, zablokować numer i zachować ostrożność wobec kolejnych prób.
Jeżeli przesłałeś dane osobowe lub zdjęcie dokumentu, rozważ zastrzeżenie numeru PESEL i sprawdź, jakie informacje zostały ujawnione. Jeśli podałeś dane karty albo dostęp do konta bankowego, niezwłocznie skontaktuj się z bankiem, korzystając z jego oficjalnej infolinii. W przypadku wykonania przelewu poproś bank o pilne podjęcie działań zmierzających do odzyskania środków.
Jeśli zainstalowałeś aplikację wskazaną przez nieznanego rekrutera, zwłaszcza program umożliwiający zdalny dostęp do urządzenia, przerwij kontakt i skorzystaj z pomocy technicznej. Hasła do ważnych kont najlepiej zmienić z innego, zaufanego urządzenia.
Podejrzane wiadomości i strony można zgłaszać do CERT Polska przez formularz https://incydent.cert.pl. Podejrzane SMS-y można przekazywać na numer 8080. W przypadku utraty pieniędzy należy również zawiadomić policję.
Nie tylko niemieckie numery. Oszuści zmieniają sposób działania
Wcześniejsze ostrzeżenia dotyczyły połączeń z numerów zaczynających się między innymi od +44 i +31. Przestępcy mogą zmieniać wykorzystywane numery, nazwy firm i komunikatory, ale podstawowy mechanizm pozostaje podobny: niespodziewana oferta, obietnica łatwego zarobku i próba nakłonienia odbiorcy do wykonania kolejnych poleceń.
Dlatego mieszkańcy Warszawy, Mazowsza i całej Polski powinni zwracać uwagę przede wszystkim na treść rozmowy, a nie wyłącznie na kierunkowy numeru telefonu.
Najważniejsze ostrzeżenie: jeśli ktoś obiecuje Ci dobrze płatną pracę, ale zanim otrzymasz wynagrodzenie, żąda pieniędzy, danych bankowych albo instalacji nieznanej aplikacji, może to być próba oszustwa.
Źródła
- NASK, „Fałszywe oferty pracy online. Jak nie dać się oszukać?”, 25 czerwca 2025 r.
- CERT Orange Polska, „To wygląda jak szybki zarobek. W praktyce może skończyć się dużą stratą”, 24 września 2026 r.
- CERT Orange Polska, „Oferta pracy przez WhatsApp? Tak oszuści wyłudzają pieniądze”, 25 kwietnia 2025 r.
- Komenda Miejska Policji w Jastrzębiu-Zdroju, komunikat z 6 października 2026 r.
- Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, materiały dotyczące spoofingu telefonicznego.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.