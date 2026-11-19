Poważne utrudnienia na jednej z najważniejszych linii kolejowych w Polsce. PKP Intercity kieruje pociągi na objazdy!
Pilny komunikat PKP Intercity dla pasażerów podróżujących przez Polskę. Na Centralnej Magistrali Kolejowej doszło do awarii urządzeń sterowania ruchem. Część pociągów dalekobieżnych nie może przejechać dotychczasową trasą i zostanie skierowana na objazdy. Przewoźnik ostrzega, że sytuacja wpływa na punktualność składów. Pasażerowie powinni sprawdzić swoje połączenia jeszcze przed wyjazdem na dworzec.
Awaria na Centralnej Magistrali Kolejowej. PKP Intercity wydało komunikat
W czwartek 19 listopada 2026 roku PKP Intercity poinformowało o utrudnieniach w kursowaniu pociągów na Centralnej Magistrali Kolejowej. To jedna z najważniejszych tras kolejowych w Polsce, wykorzystywana przez pociągi dalekobieżne łączące Warszawę z południową częścią kraju.
Z oficjalnego komunikatu przewoźnika wynika, że problemy są związane z awarią urządzeń sterowania ruchem oraz brakiem możliwości przejazdu. W konsekwencji część pociągów PKP Intercity zostanie skierowana na trasy objazdowe.
Oznacza to, że podróżni mogą napotkać opóźnienia, a przebieg niektórych połączeń może różnić się od standardowego. Sytuacja dotyczy ważnej infrastruktury kolejowej, dlatego skutki awarii mogą być odczuwalne również przez pasażerów podróżujących na dłuższych trasach.
Pociągi pojadą innymi trasami. Możliwe opóźnienia
PKP Intercity potwierdziło, że utrudnienia wpływają na punktualność pociągów kursujących przez Centralną Magistralę Kolejową.
Skierowanie pociągu na objazd może oznaczać wydłużenie czasu przejazdu, ponieważ skład musi skorzystać z alternatywnej trasy. Rzeczywiste opóźnienie zależy jednak od wybranego połączenia, dostępności infrastruktury i bieżącej sytuacji ruchowej.
Przewoźnik nie podał w udostępnionym komunikacie pełnej listy pociągów objętych zmianami ani dokładnych czasów opóźnień. Nie można więc zakładać, że wszystkie składy korzystające z Centralnej Magistrali Kolejowej będą opóźnione w takim samym stopniu.
Najważniejsze jest sprawdzenie konkretnego numeru pociągu i aktualnej informacji o jego kursowaniu.
Utrudnienia mogą dotknąć pasażerów z Warszawy i Mazowsza
Centralna Magistrala Kolejowa odgrywa kluczową rolę w obsłudze połączeń dalekobieżnych pomiędzy Warszawą a południową Polską. Korzystają z niej pociągi obsługujące między innymi relacje w kierunku Krakowa i Katowic.
Z tego powodu awaria może być istotna dla osób rozpoczynających podróż na warszawskich dworcach, a także dla pasażerów przesiadających się w stolicy na kolejne połączenia.
Szczególnie uważnie powinni sprawdzać komunikaty podróżni, którzy mają zaplanowaną przesiadkę na inny pociąg, połączenie autobusowe lub samolot. Nawet niewielkie opóźnienie pierwszego etapu podróży może utrudnić dotarcie na kolejne połączenie.
Nie oznacza to jednak, że wszystkie pociągi odjeżdżające z Warszawy zostały objęte utrudnieniami. Problemy dotyczą połączeń, na których kursowanie wpływa sytuacja na Centralnej Magistrali Kolejowej.
Co dokładnie się zepsuło?
Według informacji przekazanych przez PKP Intercity przyczyną utrudnień jest awaria urządzeń sterowania ruchem.
Systemy sterowania ruchem kolejowym odpowiadają za bezpieczne prowadzenie pociągów, kontrolowanie ich przejazdów i organizowanie ruchu na poszczególnych odcinkach infrastruktury.
W przypadku awarii takich urządzeń konieczne może być ograniczenie lub wstrzymanie przejazdów do czasu przywrócenia możliwości bezpiecznego prowadzenia ruchu.
W udostępnionym komunikacie nie wskazano dokładnej lokalizacji uszkodzenia ani technicznej przyczyny awarii. Nie ma również podstaw, aby na tym etapie wiązać zdarzenie z sabotażem lub celowym działaniem osób trzecich.
PKP Intercity apeluje do pasażerów
Przewoźnik zwrócił się do podróżnych z prośbą o sprawdzanie aktualnych informacji dotyczących kursowania pociągów.
Dane o utrudnieniach i opóźnieniach są udostępniane w Portalu Pasażera. Pasażerowie powinni również zwracać uwagę na komunikaty głosowe i informacje wyświetlane na stacjach oraz w pociągach.
Sytuacja może zmieniać się dynamicznie. Pociąg, który początkowo miał niewielkie opóźnienie, może otrzymać nowe informacje dotyczące dalszego przejazdu, zwłaszcza jeżeli zostanie skierowany na trasę objazdową.
Co zrobić, jeśli Twój pociąg jest opóźniony?
Przed wyjazdem warto wejść na stronę Portal Pasażera i wyszukać połączenie według numeru pociągu, stacji początkowej lub docelowej.
Jeżeli podróż obejmuje przesiadkę, należy sprawdzić również kursowanie kolejnego pociągu. W przypadku zagrożenia utratą połączenia warto skontaktować się z obsługą przewoźnika, aby ustalić dostępne możliwości kontynuowania podróży.
Pasażerowie powinni zachować bilety i dokumentację podróży. W zależności od rodzaju połączenia, długości opóźnienia oraz obowiązujących przepisów mogą przysługiwać im określone prawa, w tym prawo do informacji, zmiany planu podróży albo rekompensaty.
Nie każda sytuacja oznacza jednak automatyczne prawo do odszkodowania. Ocena uprawnień zależy od konkretnych okoliczności i właściwych przepisów.
Kiedy ruch wróci do normy?
W opublikowanym komunikacie PKP Intercity nie podano przewidywanej godziny zakończenia utrudnień.
Nie wiadomo zatem, jak długo część pociągów będzie korzystała z tras objazdowych. Przywrócenie normalnego ruchu będzie zależało od usunięcia awarii i potwierdzenia możliwości bezpiecznego przejazdu.
Pasażerowie podróżujący 19 listopada powinni na bieżąco monitorować sytuację.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.