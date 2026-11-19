13-latek dwukrotnie uruchomił alarm pożarowy w galerii. Ewakuowano ponad 50 osób
Ponad 50 osób zostało ewakuowanych z centrum handlowego na warszawskim Targówku po dwukrotnym uruchomieniu alarmu pożarowego. Jak informuje policja, za zdarzeniem miał stać 13-latek poruszający się po parkingu podziemnym hulajnogą elektryczną. O jego dalszym losie zdecyduje sąd rodzinny.
Do zdarzenia doszło w niedzielę, 15 listopada, kilka minut przed godz. 16:00.
Policjanci z Komisariatu Policji Warszawa Targówek zostali wezwani do miejscowego centrum handlowego. Na miejscu czekał na nich pracownik ochrony wraz z 13-letnim chłopcem i jego matką.
Alarm uruchomiony dwa razy
Według informacji przekazanych przez policję 13-latek jeździł hulajnogą elektryczną po parkingu podziemnym galerii.
W pewnym momencie miał dwukrotnie uruchomić alarm pożarowy.
System automatycznie zareagował, a z obiektu rozpoczęto ewakuację.
Łącznie galerię musiało opuścić ponad 50 osób.
Na miejsce została również wezwana straż pożarna.
Strażacy sprawdzili centrum handlowe
Po kilku minutach do galerii przyjechali strażacy.
Musieli sprawdzić budynek i ustalić, czy rzeczywiście istnieje zagrożenie pożarem.
Po przeprowadzeniu kontroli wykluczyli niebezpieczeństwo i wydali zgodę na wznowienie normalnego funkcjonowania centrum handlowego.
Alarm okazał się fałszywy.
13-latek trafił na komisariat
Policjanci zatrzymali chłopca i w obecności jego matki przewieźli go do komisariatu.
Dokumentacja z interwencji została następnie przekazana funkcjonariuszom północnopraskiego Wydziału ds. Nieletnich i Patologii.
Policjanci przesłuchali 13-latka.
Przedstawiono mu zarzut dotyczący wywołania fałszywego alarmu.
To nie jedyne przewinienie
Policjanci ustalili również, że nastolatek poruszał się hulajnogą elektryczną bez wymaganych uprawnień.
Za to zachowanie także ma ponieść odpowiedzialność.
W przypadku osoby w wieku 13 lat sprawa nie jest jednak rozpatrywana tak samo jak w przypadku dorosłego podejrzanego.
O zastosowaniu odpowiednich środków zdecyduje sąd rodzinny i nieletnich.
Fałszywy alarm uruchamia prawdziwą akcję służb
Policja przy okazji zdarzenia przypomina, że wywołanie fałszywego alarmu nie jest niewinnym żartem.
Taki sygnał może doprowadzić do ewakuacji budynku i uruchomienia działań policji, straży pożarnej oraz innych służb.
W czasie, gdy strażacy sprawdzają obiekt, w którym faktycznie nie ma zagrożenia, mogą być potrzebni przy prawdziwym pożarze lub innym zdarzeniu.
Kodeks karny przewiduje odpowiedzialność za świadome stworzenie sytuacji wywołującej przekonanie o istnieniu zagrożenia, jeśli prowadzi to do interwencji służb.
W przypadku osób dorosłych za takie przestępstwo może grozić kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.
W sprawie 13-latka z Targówka decyzję o dalszych konsekwencjach podejmie jednak sąd rodzinny.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.