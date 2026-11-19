Od 19 listopada kolejne wyłączenia wody w Warszawie i na Mazowszu. Mamy listę ulic, miejscowości i godzin
Mieszkańcy Warszawy i okolicznych miejscowości muszą przygotować się na kolejne przerwy w dostawach wody. W czwartek 19 listopada krany mogą wyschnąć między innymi na Mokotowie, Bemowie, Ochocie i Pradze-Południe. Utrudnienia zaplanowano również w Markach, Legionowie, Jazgarzewie i Wólce Pęcherskiej. W niektórych lokalizacjach wyłączenia potrwają nawet siedem godzin, a w kolejnych dniach obejmą następne ulice. Sprawdziliśmy komunikaty przedsiębiorstw wodociągowych i przygotowaliśmy zestawienie adresów oraz godzin.
Warszawa. W czwartek 19 listopada wody zabraknie w kilku dzielnicach
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie opublikowało harmonogram planowanych wyłączeń związanych z pracami na sieci wodociągowej. Z najnowszego wykazu wynika, że w czwartek 19 listopada utrudnienia obejmą wybrane budynki na Bemowie, Mokotowie, Ochocie oraz Pradze-Południe. Nie oznacza to wyłączenia wody w całych dzielnicach. Przerwy dotyczą konkretnych nieruchomości wskazanych przez operatora.
Najdłuższe czwartkowe wyłączenia przewidziano na Mokotowie i Pradze-Południe, gdzie mieszkańcy niektórych budynków mogą pozostawać bez bieżącej wody przez pięć godzin. Prace zaplanowano zarówno rano, jak i po południu, dlatego przed wyjściem do pracy lub szkoły warto sprawdzić dokładną godzinę wyłączenia.
19 listopada: dokładna lista ulic i godzin w Warszawie
Bemowo — godz. 8:00–11:00
Planowana przerwa w dostawie wody obejmie budynki przy ulicach Pirenejskiej i Powstańców Śląskich. W wykazie MPWiK wskazano następujące adresy:
- Pirenejska 12, 14 i 20A,
- Powstańców Śląskich 101 i 103.
Mokotów — godz. 8:00–12:00
Czterogodzinna przerwa obejmie wybrane nieruchomości w rejonie ulicy Podchorążych. Bez wody mogą pozostać mieszkańcy następujących budynków:
- Czerska 21,
- Jurija Gagarina 10,
- Podchorążych 23A, 25, 25A, 26 i 27/29,
- Tadeusza Hołówki 3.
Ochota — godz. 8:00–13:00
Prace w rejonie alei Krakowskiej obejmą budynek przy ulicy 1 Sierpnia 46. Zgodnie z harmonogramem dostawa wody ma zostać wstrzymana na pięć godzin.
Mokotów — godz. 15:00–20:00
Kolejne wyłączenie zaplanowano w rejonie ulicy Śródziemnomorskiej. Wody może zabraknąć pod adresami:
- Katalońska 1,
- Rabarbarowa 20,
- Śródziemnomorska 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27 i 29.
Praga-Południe — godz. 15:00–20:00
Na Saskiej Kępie zaplanowano prace w rejonie ulicy Katowickiej. Wyłączenie obejmie:
- Katowicka 4, 5, 5A, 6, 6A, 6B, 7, 7A, 8, 8A, 8B, 9, 9A, 10, 11, 11A, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25A, 27, 29 i 31,
- Obrońców 10 i 12,
- Zwycięzców 7/9.
To jedne z najbardziej rozbudowanych czwartkowych wyłączeń wskazanych w warszawskim harmonogramie. Prace mają potrwać do godziny 20:00.
20 listopada: kolejne wyłączenia na Saskiej Kępie i we Włochach
W piątek 20 listopada utrudnienia nie zakończą się. MPWiK zapowiedziało kolejne prace na Pradze-Południe oraz we Włochach.
Praga-Południe — godz. 15:00–20:00
Pięciogodzinna przerwa w dostawie wody obejmie wybrane nieruchomości w rejonie ulicy Irlandzkiej. W wykazie znalazły się:
- aleja Jerzego Waszyngtona 10,
- Berezyńska 23, 25, 26, 27, 27A, 28, 29, 29A, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 39, 40, 42, 44 i 46,
- Dąbrówki — wskazane przez operatora nieruchomości, w tym numery od 3 do 23A,
- Elsterska 1, 3, 3A, 4, 5, 6, 7 i 8,
- Saska 105 i 107.
Włochy — godz. 11:00–15:00
Prace w rejonie ulicy Obywatelskiej obejmą budynki przy następujących adresach:
- Józefa Ignacego Kraszewskiego 25,
- ks. Juliana Chrościckiego 70, 70A, 72, 75 i 79,
- Obywatelska 11, 17, 26, 28, 34, 36, 42 i 44.
22 listopada woda zostanie wyłączona także w niedzielę
Prace wodociągowe mogą powodować utrudnienia również w weekend. Na niedzielę 22 listopada w godzinach 8:00–11:00 zaplanowano wyłączenie na Mokotowie, w rejonie ulicy Ludwika Idzikowskiego.
Zgodnie z komunikatem MPWiK obejmie ono budynki przy ulicy Idzikowskiego 2, 2A, 2C, 4, 6, 8, 10 i 12, a także Powsińskiej 97.
Mieszkańcy tych nieruchomości powinni uwzględnić trzygodzinną przerwę podczas planowania niedzielnych obowiązków.
Marki. Dwa kolejne dni bez wody na wybranych ulicach
Duże utrudnienia zapowiedziano także w Markach pod Warszawą. Miejscowe wodociągi prowadzą prace związane z rozbudową infrastruktury, które wymagają czasowego wstrzymania dostaw wody.
W czwartek 19 listopada w godzinach 9:00–16:00 planowane wyłączenie obejmie ulicę Batalionów Chłopskich oraz nieruchomość przy ulicy Długosza 58.
W piątek 20 listopada, również w godzinach 9:00–16:00, przerwa została zapowiedziana przy ulicy Długosza.
Operator uprzedza również o możliwości wystąpienia spadków ciśnienia wody. Oznacza to, że utrudnienia mogą być odczuwalne także w części okolicznych budynków, choć niekoniecznie dojdzie w nich do całkowitego wstrzymania dostaw.
Legionowo. 19 listopada przerwa przy Grunwaldzkiej
Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” poinformowało o planowanym wyłączeniu wody w czwartek 19 listopada w godzinach 8:00–13:30.
Przerwa obejmie posesje przy ulicy Grunwaldzkiej, na odcinku od ulicy Poznańskiej do ulicy Mazowieckiej. Oznacza to, że mieszkańcy wskazanego fragmentu miasta muszą przygotować się na około pięć i pół godziny bez bieżącej wody.
Wodociągi zwracają również uwagę, że po ponownym uruchomieniu sieci może przejściowo pogorszyć się zabarwienie wody. W takiej sytuacji zalecają wstrzymanie korzystania z pralek i zmywarek do czasu ustąpienia zjawiska.
Jazgarzew i Wólka Pęcherska. Sześć godzin bez wody
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie zapowiedziało przerwę w dostawie wody na czwartek 19 listopada w godzinach 9:00–15:00. Powodem jest rozbudowa sieci wodociągowej.
Wyłączenie obejmie w Jazgarzewie ulicę Główną od numeru 44 do 50B oraz od numeru 63 do 77A, a także ulice Pasikoników i Śpiew Skowronka. Komunikat dotyczy również Wólki Pęcherskiej.
Informację opublikowano także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno. Mieszkańcy powinni przygotować zapas wody przed godziną 9:00, ponieważ planowana przerwa potrwa sześć godzin.
Pruszków. Wyłączenie przy ulicy Górskiej
W aktualnym harmonogramie MPWiK znalazł się również Pruszków. Na czwartek 19 listopada w godzinach 8:00–12:00 zaplanowano przerwę w dostawie wody przy ulicy Górskiej 2.
Wyłączenie ma potrwać cztery godziny. Warto pamiętać, że MPWiK obsługuje również wybrane obszary poza administracyjnymi granicami Warszawy, dlatego informacje o planowanych pracach można znaleźć w jednym wykazie operatora.
Kolejne utrudnienia na Mazowszu 21 i 23 listopada
Zestawienia lokalnych dostawców wskazują także następne terminy planowanych prac w miejscowościach podwarszawskich.
W sobotę 21 listopada w godzinach 10:00–15:00 wyłączenie zapowiedziano w Sękocinie Nowym w gminie Raszyn. Mieszkańcy powinni sprawdzić szczegółowy zakres adresowy w komunikatach Eko-Raszyn.
W poniedziałek 23 listopada w godzinach 10:00–14:00 przerwa planowana jest w Regułach w gminie Michałowice, w rejonie ulicy Michała od ulicy Wiejskiej.
Tego samego dnia w godzinach 8:00–13:00 możliwe ograniczenia w dostawie wody zapowiedziano w gminie Wiskitki, między innymi w Starowiskitkach, Sokulu, Łubnie i Tomaszewie. Utrudnienia mają związek z pracami przy sieci wodociągowej.
W Warszawie występują również awarie. To nie są planowane wyłączenia
Oprócz harmonogramu prac MPWiK publikuje oddzielną listę awarii, które mogą powodować nagły brak wody.
W komunikacie dostępnym podczas sprawdzania danych 19 listopada operator wskazywał między innymi awarie obejmujące budynki przy ulicy Elżbiety Barszczewskiej 7 i 7A na Białołęce, Alejach Jerozolimskich 181 na Ochocie oraz Wspólnej Drodze 25A na Pradze-Południe. Przewidywany termin usunięcia tych awarii wyznaczono na godzinę 5:00 rano 19 listopada.
Oznacza to, że status tych zgłoszeń może szybko ulec zmianie. Informacje o awariach należy zawsze sprawdzać bezpośrednio u operatora, ponieważ naprawa może zakończyć się wcześniej lub potrwać dłużej, niż początkowo zakładano.
Co zrobić, jeśli Twoja ulica znalazła się na liście?
Przede wszystkim należy sprawdzić dokładny numer budynku. Sam fakt, że dana ulica pojawia się w harmonogramie, nie oznacza automatycznie, że wszystkie znajdujące się przy niej nieruchomości zostaną pozbawione wody.
Przed planowaną przerwą warto przygotować zapas wody pitnej oraz dodatkową ilość do podstawowych czynności higienicznych. Szczególne znaczenie ma to w gospodarstwach domowych z małymi dziećmi, osobami starszymi lub wymagającymi stałej opieki.
Warto również wcześniej uruchomić pralkę lub zmywarkę, jeżeli ich cykl zakończy się przed planowanym wyłączeniem. Podczas przerwy nie należy uruchamiać urządzeń wymagających stałego dopływu wody.
Po przywróceniu dostaw może wystąpić chwilowe zmętnienie lub zmiana barwy wody. Jeśli takie zjawisko się pojawi, należy postępować zgodnie z komunikatem dostawcy. Nie należy zakładać, że każda zmiana wyglądu wody jest niegroźna — w przypadku utrzymujących się nieprawidłowości warto skontaktować się z przedsiębiorstwem wodociągowym.
Gdzie sprawdzić aktualne wyłączenia wody?
Najważniejszym źródłem informacji o planowanych i awaryjnych wyłączeniach w Warszawie jest oficjalny serwis MPWiK. Mieszkańcy miejscowości podwarszawskich powinni korzystać również z komunikatów swoich lokalnych dostawców.
- MPWiK Warszawa — https://www.mpwik.com.pl/view/planowane
- Awarie MPWiK Warszawa — https://www.mpwik.com.pl/view/awarie/9546678
- PWiK Piaseczno — https://www.pwikpiaseczno.pl/awarie-i-planowanie-wylaczenia.html
- Urząd Miasta i Gminy Piaseczno — https://bip.piaseczno.eu/obwieszczenie/15704/informacja-o-przerwie-w-dostawie-wody-19-11-2026-r
Stan informacji: 19 listopada 2026 roku. Godziny planowanych wyłączeń mogą ulec zmianie, a awarie są aktualizowane na bieżąco. Zestawienie obejmuje potwierdzone lokalizacje, ale nie stanowi pełnego wykazu wszystkich prac wodociągowych na Mazowszu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.