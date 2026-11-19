Nad Polskę nadchodzi potężna śnieżyca. Mamy prognozy
Kilka dni temu model ECMWF pokazywał rozległą śnieżycę nad Polską, w tym nad Mazowszem, w piątek 27 listopada i w nocy na sobotę. Najnowsze prognozy IMGW potwierdzają, że nadchodzi zima z mrozem i śniegiem, ale nie w całym kraju. Najsilniejsze opady śniegu przesunęły się na południowy wschód kraju. Co z pozostałymi regionami? Mamy prognozy.
Co się zmieniło od poprzedniej prognozy?
|Prognoza z 17 listopada (ECMWF)
|Najnowsze prognozy (18-19 listopada)
|Kiedy
|Piątek 27.11 i noc na sobotę 28.11
|Śnieg możliwy od poniedziałku 23.11, najwięcej w czwartek i piątek 26-27.11
|Gdzie najmocniej
|Szeroki pas od południa po centrum i północny wschód, także Mazowsze
|Głównie południowy wschód kraju
|Mazowsze i Warszawa
|Śnieg w piątek wieczorem, intensywny w nocy
|Słaby lub umiarkowany śnieg, miejscami deszcz ze śniegiem. Na południu Mazowsza może się zabielić
|Temperatura
|Brak szczegółów
|W dzień ok. 0 st. C, nocą mróz do kilku stopni
IMGW: od weekendu ochłodzenie, w przyszłym tygodniu śnieg na nizinach
Według prognoz IMGW w czwartek 19 listopada jest jeszcze ciepło, do 13 st. C na południu. Od piątku zacznie się wyraźne ochłodzenie. W weekend 21-22 listopada temperatura w dzień spadnie do ok. 2-7 st. C, a deszcz coraz częściej będzie przechodził w deszcz ze śniegiem i śnieg, na razie głównie na wschodzie, północnym wschodzie i w terenach podgórskich.
W przyszłym tygodniu zima dotrze na niziny. Według IMGW w dniach 23-25 listopada temperatura w dzień wyniesie ok. 1-4 st. C, a w nocy w centrum kraju od -1 do -3 st. C. W czwartek i piątek, 26-27 listopada, w centrum, na wschodzie i północy temperatura w dzień może nie przekroczyć 0 st. C. Nocą mróz obejmie cały kraj, od -1 do -5 st. C.
Śnieżyca? Najwięcej śniegu na południowym wschodzie
Według najnowszej 10-dniowej prognozy opartej na modelu ECMWF w czwartek 26 listopada słaby i umiarkowany śnieg może padać w niemal całej Polsce. W piątek 27 listopada najwięcej opadów, od 6 do 11 mm, głównie w postaci śniegu, prognozowane jest na południowym wschodzie. Tam zarówno kierowcy, jak i piesi będą musieli szczególnie uważać. W pasie centralnym i południowym ma padać deszcz ze śniegiem.
Amerykański model GFS kilka dni temu pokazywał z kolei największe opady śniegu 25-26 listopada, w niektórych wariantach z kilkunastoma centymetrami pokrywy. Model europejski ECMWF prognozował wtedy łagodniejszy scenariusz. Te różnice pokazują, że dokładna trasa i siła opadów są nadal niepewne.
IMGW nie wydał jeszcze ostrzeżeń przed intensywnymi opadami śniegu na przyszły tydzień. Takie ostrzeżenia pojawiają się zwykle 1-2 dni przed zjawiskiem.
Warszawa: pierwszy śnieg możliwy, ale bez wielkiego ataku zimy
Dla Warszawy najnowsze prognozy oznaczają wyraźne ochłodzenie od piątku i pierwsze przymrozki w nocy. W przyszłym tygodniu w stolicy może pojawić się deszcz ze śniegiem i słaby śnieg, zwłaszcza od poniedziałku 23 listopada. Pod koniec tygodnia temperatura w dzień może utrzymywać się w okolicach zera. Większych opadów spodziewać się można raczej na południu Mazowsza niż w samej Warszawie.
Największym problemem mogą być oblodzenia. Mokre po deszczu jezdnie i chodniki przy nocnym mrozie mogą rano i wieczorem zamieniać się w ślizgawkę.
Zima w przyszłym tygodniu. Co warto wiedzieć
- Zima z mrozem i śniegiem na nizinach nadejdzie najpewniej w przyszłym tygodniu. To pewniejsze niż sama śnieżyca.
- Najwięcej śniegu prognozy pokazują na południowym wschodzie kraju. Na Mazowszu na razie słabsze opady i deszcz ze śniegiem.
- Jeśli jeszcze nie zmieniłeś opon na zimowe, zrób to przed poniedziałkiem 23 listopada.
- Rano i wieczorem uważaj na oblodzone jezdnie, chodniki, schody i przystanki.
- Śledź ostrzeżenia IMGW na meteo.imgw.pl i Alerty RCB. Prognozy na 7-10 dni naprzód nadal mogą się zmienić.
- Jeśli w piątek 27 listopada jedziesz na południowy wschód, np. na Lubelszczyznę lub Podkarpacie, sprawdź prognozę dzień wcześniej.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.