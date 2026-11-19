Są szczegóły pogrzebu Michała O. Prokuratura ujawnia, jak to może wyglądać
Członek rodziny sprawcy ataku na Rynku Głównym w Krakowie zgłosił się po jego ciało, ale na razie go nie odebrał. Prokuratura musi najpierw przeprowadzić dodatkowe badania, które potrwają kilka dni. Jak przekazał w rozmowie z „Faktem” prok. Eryk Stasielak, bliscy chcą, by pogrzeb był cichy i bez rozgłosu, i nie zgadzają się na ujawnienie, kto z rodziny zajmie się pochówkiem.
Prokurator: członek rodziny zgłosił się we wtorek
Naczelnik Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej prok. Eryk Stasielak potwierdził „Faktowi”, że członek rodziny zgłosił się do Zakładu Medycyny Sądowej we wtorek 17 listopada.
We wtorek, 17 listopada, do Zakładu Medycyny Sądowej zgłosił się członek rodziny, ale ciała nie odebrał, dlatego że tego dnia zaszła konieczność wykonania dodatkowych badań. Jakie to badania? Tego nie mogę powiedzieć. Potrwają one kilka dni. Jeżeli ta osoba podtrzyma wolę odebrania ciała i zorganizowania pochówku, to ciało zostanie jej wydane – przekazał prokurator.
Babcia czy wujek? Rodzina nie chce tego ujawniać
We wtorek Radio ESKA podało, że po ciało zgłosiła się babcia 24-latka. Prokurator nie potwierdza, kto to był. Nie powiem, czy po ciało zgłosiła się babcia, czy wujek, oni sobie tego nie życzą. Nie życzą sobie robienia sensacji z pogrzebów. Już trójkę członków rodziny pochowali, teraz jeszcze jedną osobę będą chować – powiedział Stasielak.
Chodzi o rodziców i siostrę sprawcy. Prokuratura bada także ich zabójstwo w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ich pogrzeb odbył się w poniedziałek 16 listopada.
Według „Faktu” bliscy chcą, by uroczystość była spokojna, bez rozgłosu. Możliwe, że pogrzeb odbędzie się w tajemnicy, a na tablicy nagrobnej nie pojawią się dane mężczyzny.
„Wyborcza”: pochówkiem zainteresowało się wiele osób
„Gazeta Wyborcza” podała, że organizacją pochówku 24-latka zainteresowało się więcej osób, w tym duchowni. Prawo do pochowania zmarłego ma jednak w pierwszej kolejności najbliższa rodzina. Określa to art. 10 ust. 1 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
Plan prezydenta Krakowa przestaje być aktualny
Jeszcze w poniedziałek nic nie wskazywało, by ktoś z bliskich chciał odebrać ciało. Prezydent Krakowa Łukasz Gibała zapowiedział wtedy, że jeśli rodzina nie zorganizuje pogrzebu, będzie wnioskował o przekazanie zwłok na cele naukowe Collegium Medicum UJ.
Taki scenariusz od początku był niepewny. Według przepisów decyzja o przekazaniu zwłok zapada na wniosek uczelni. Do dziś nie wpłynął do nas wniosek w tej sprawie – mówił we wtorek OKO.press Kamil Sikora-Teper z biura prasowego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jak zauważyło OKO.press, zakład anatomii może też odmówić przyjęcia ciała, na którym przeprowadzono już sekcję. Skoro zgłosiła się rodzina, przekazanie zwłok uczelni najpewniej nie będzie potrzebne.
Atak na Rynku Głównym: 6 ofiar śmiertelnych
Do ataku doszło 7 listopada. Sprawca wjechał samochodem na Rynek Główny i strzelał do przechodniów. Zginęło 6 osób, a 15 zostało rannych. 24-latka postrzelili policjanci podczas interwencji. Zmarł 9 listopada w szpitalu. Śledztwo prowadzi Małopolski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.