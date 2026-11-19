Prezydent podpisał ustawę. To koniec najpopularniejszej ulgi. Polacy dostawali nawet 1500 zł
Ulga na internet zostanie wygaszona, ale część podatników zdąży jeszcze odliczyć wydatki za 2 lata. Ulga pozwalała uzyskać zwrot, który w przypadku małżonków wynosił nawet 1500 zł. Prezydent podpisał ustawę likwidującą odliczenie i zmieniającą inne ulgi, a o zachowaniu prawa do internetu rozstrzygnie konkretny rok podatkowy.
Pierwsze odliczenie za 2026 r. pozwoli zachować ulgę także za 2027 r.
Karol Nawrocki złożył podpis 18 listopada 2026 r. Chodzi o ustawę z 22 października 2026 r. zmieniającą przepisy o PIT, CIT i ryczałcie, procedowaną jako druk sejmowy nr 3149. Większość zmian przewidziano od 1 stycznia 2027 r. Pakiet obejmuje koniec ulgi internetowej i ulgi na ekspansję, podwojenie odliczenia dla honorowych krwiodawców oraz przedłużenie ulgi na robotyzację. Nie powstaje jednak nowe, powszechne odliczenie, którym każdy użytkownik internetu mógłby zastąpić dotychczasową preferencję.
Rząd uzasadnia likwidację ulgi jej pierwotnym celem. Wprowadzono ją w 2005 r., kiedy miała wspierać upowszechnianie dostępu do sieci. Dziś sytuacja jest inna: według najnowszej informacji GUS „Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2026 r.” internet ma 96,6 proc. gospodarstw domowych, o 0,4 pkt proc. więcej niż rok wcześniej. Projektodawcy uznali, że preferencja spełniła swoją funkcję. Dla podatnika ważniejszy od uzasadnienia jest jednak przepis przejściowy, który pozwoli części osób dokończyć korzystanie z odliczenia.
Najważniejszy wyjątek zapisano w art. 5 nowelizacji. Osoba, która po raz pierwszy skorzysta z ulgi internetowej w zeznaniu za 2026 r., zachowa prawo do odliczenia także w zeznaniu za 2027 r. Przepis obejmuje podatników PIT i odpowiednio osoby rozliczające ryczałt. Trzeba przy tym spełnić dotychczasowe warunki, w tym rzeczywiście ponieść wydatki i nie mieć wcześniej wykorzystanego prawa do ulgi. Samo podpisanie nowej umowy z operatorem nie wystarczy do rozpoczęcia kolejnego okresu odliczeń.
W praktyce są to 2 różne terminy składania dokumentów. Wydatki poniesione w 2026 r. zostaną wykazane w zeznaniu składanym w 2027 r. Jeżeli będzie to pierwsze skorzystanie z preferencji, wydatki z 2027 r. będzie można odliczyć w zeznaniu składanym w 2028 r. Nie trzeba więc składać rocznego PIT jeszcze w grudniu 2026 r. Istotne jest to, za jaki rok dokonuje się pierwszego odliczenia, a nie samo przekroczenie daty 1 stycznia podczas przygotowywania formularza.
Inaczej wygląda sytuacja osoby, która pierwszy raz zastosowała ulgę za 2025 r. Dla niej 2026 r. jest drugim i ostatnim rokiem odliczenia według dotychczasowej zasady 2 kolejnych lat. Ustawa nie otwiera nowego okresu osobom, które skorzystały z ulgi wiele lat temu. Zmiana dostawcy, przeprowadzka, nowy abonament czy przeniesienie numeru nie powodują odzyskania wykorzystanej preferencji. Natomiast podatnik, który chciałby zacząć dopiero od wydatków za 2027 r., nie zmieści się w wyjątku chroniącym rozpoczynających od 2026 r.
760 zł to odliczenie od dochodu, a nie taka sama kwota zwrotu
Dotychczasowy art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych pozwala odliczyć wydatki na użytkowanie internetu do 760 zł rocznie na osobę. Jest to obniżenie dochodu, a przy ryczałcie odpowiednio przychodu. Nie oznacza wypłaty 760 zł przez urząd skarbowy. Rzeczywista korzyść zależy od formy opodatkowania, stawki, wysokości podstawy i podatku. Niewykorzystana część limitu nie przechodzi na następny rok, a odliczenie nie może przewyższać rzeczywistych wydatków.
W rozliczeniu za 2026 r., przy założeniu że pełne odliczenie obniża dochód opodatkowany stawką 12 proc., limit 760 zł daje 91,20 zł różnicy w podatku przed końcowym zaokrągleniem rozliczenia. Jeżeli całe odliczenie przypada na dochód objęty stawką 32 proc., różnica wynosi 243,20 zł. To przykładowe obliczenia, a nie gwarantowane kwoty zwrotu. Małżonkowie mają odrębne limity, ale każde z nich musi spełniać warunki i wykazać własne wydatki. Tego samego opłaconego rachunku nie można odliczyć dwukrotnie w pełnej wysokości.
Krwiodawcy odliczą więcej, ale ogólny limit darowizn nie rośnie do 12 proc.
Korzystniejsza zmiana dotyczy honorowego krwiodawstwa. Nowe brzmienie art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. c przewiduje wyliczanie odliczenia według podwojonej kwoty rekompensaty określonej w przepisach o publicznej służbie krwi. Przy obecnej stawce 130 zł za litr oznacza to podniesienie podatkowego przelicznika do 260 zł. Nie jest to pieniężna zapłata za oddaną krew, lecz sposób ustalenia wartości darowizny do rozliczenia. Zmiana ma zastosowanie do dochodów i przychodów od 2027 r.; nie należy stosować nowego przelicznika do rozliczenia darowizn za 2026 r.
Przy 2 litrach bezpłatnie oddanej krwi odliczenie wyliczone według obecnego przelicznika wynosi 260 zł, a po podwojeniu byłoby to 520 zł, przy spełnieniu pozostałych warunków. Nadal obowiązuje wspólny limit odliczeń określonych darowizn, wynoszący 6 proc. dochodu, a przy ryczałcie odpowiednio przychodu. Podwojenie przelicznika nie zmienia go na 12 proc. Potrzebne jest też zaświadczenie jednostki pobierającej krew, wskazujące ilość bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników. Sam status honorowego dawcy nie określa kwoty do wpisania w rocznym zeznaniu.
Ulga na robotyzację do 2036 r., ulga na ekspansję do wygaszenia
Dla przedsiębiorców największą zmianą po korzystnej stronie pakietu jest przedłużenie ulgi na robotyzację o 10 lat. Podatnicy PIT będą mogli stosować ją do kosztów objętych preferencją do końca 2036 r., a w CIT okres powiązano z końcem roku podatkowego rozpoczętego w 2036 r. Mechanizm pozwala dodatkowo odliczać 50 proc. kwalifikowanych kosztów uzyskania przychodów. Nie chodzi o każdy zakup komputera czy programu do firmy, lecz o wydatki spełniające ustawowe kryteria robotyzacji, między innymi dotyczące robotów przemysłowych i powiązanych urządzeń.
Nowelizacja doprecyzowuje, że przy amortyzowanych środkach trwałych i wartościach niematerialnych podstawą rozliczenia są zaliczane do kosztów odpisy amortyzacyjne z danego roku. Przepisy wydłużające okres ulgi mają wejść w życie 31 grudnia 2026 r., przed pozostałą częścią pakietu. Znika natomiast ulga na ekspansję, dotychczas umożliwiająca dodatkowe odliczenie określonych kosztów zwiększania sprzedaży wytworzonych rzeczy, z limitem 1 mln zł rocznie. Dla kosztów poniesionych przed ustawową granicą przewidziano zachowanie wcześniejszych zasad, a dla podatników CIT z rokiem innym niż kalendarzowy także odrębne przepisy przejściowe.
Warszawiacy powinni sprawdzić rachunki i zaświadczenia od centrum krwiodawstwa
Dla mieszkańców Warszawy zasady ulgi na internet będą takie same jak w pozostałych miejscowościach. Przy abonamentach łączących dostęp do sieci, telewizję i telefon znaczenie ma możliwość ustalenia ceny samego internetu. Nie można odliczyć całej opłaty za pakiet tylko dlatego, że jednym z jego elementów jest łącze. Przy wspólnych domowych rachunkach trzeba też sprawdzić, kto jest odbiorcą usługi i kto poniósł wydatek. Po zmianie operatora dokumenty z poprzedniej umowy nadal mogą być potrzebne do rozliczenia właściwego roku.
Warszawscy krwiodawcy mogą ustalić zasady uzyskania zaświadczenia w jednostce, w której oddawali krew. Siedziba Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie znajduje się przy ul. Saskiej 63/75. W podatkowym rozliczeniu potrzebna jest informacja o ilości bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników w konkretnym roku, dlatego dokumenty za 2026 i 2027 r. należy rozdzielić. Nowy przelicznik nie zamienia dotychczasowych darowizn w wyższe odliczenie z mocą wsteczną. Pomocne będzie zachowanie zaświadczeń razem z dokumentacją pozostałych darowizn objętych wspólnym limitem.
Przed rozliczeniem trzeba sprawdzić historię ulgi i rzeczywiście zapłacone wydatki
Pierwsza rzecz do ustalenia to historia wcześniejszych zeznań. Osoba, która nie pamięta, czy kiedyś odliczała internet, powinna sprawdzić własne formularze i załączniki, zanim uzna 2026 r. za pierwszy rok preferencji. Ulgę wykazuje się w PIT/O dołączanym odpowiednio do PIT-36, PIT-37 albo PIT-28. Samo ponoszenie opłat przez wiele lat nie oznacza wykorzystania odliczenia, ale wcześniejsze skorzystanie z ulgi może zamknąć drogę do rozpoczęcia jej od nowa. Przy rozliczeniu małżeńskim historię i warunki trzeba ocenić osobno dla każdego małżonka.
Następnie trzeba zebrać dokumenty identyfikujące nabywcę i sprzedawcę usługi, jej rodzaj oraz zapłaconą kwotę. Ministerstwo Finansów wskazuje na konieczność faktycznej zapłaty w rozliczanym roku, dlatego oprócz faktur dobrze zachować potwierdzenia przelewów. Odliczenie dotyczy korzystania z internetu, a nie zakupu routera, instalacji, modernizacji sieci czy opłaty aktywacyjnej. Przy pakiecie usług warto uzyskać od operatora dokument pozwalający wyodrębnić cenę dostępu do sieci. Nie należy wpisywać pełnego limitu 760 zł, jeżeli suma uprawnionych wydatków była niższa.
Przy planowaniu kolejnego rozliczenia najważniejsze będzie oddzielenie roku wydatku od roku złożenia PIT. Zeznanie wysyłane w 2027 r. za 2026 r. nadal pozwoli rozpocząć ulgę osobom spełniającym warunki, a ustawowy wyjątek zabezpieczy im drugi rok. Krwiodawcy powinni natomiast stosować przelicznik właściwy dla roku darowizny, a przedsiębiorcy sprawdzić daty kosztów i amortyzacji. Faktury, zaświadczenia i potwierdzenia płatności pozwolą wykazać prawo do odliczenia. Sam podpis prezydenta nie powoduje, że trzeba usuwać prawidłowo przysługującą ulgę z najbliższego zeznania za 2026 r.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.