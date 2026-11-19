Amerykanie ostrzegają: radzą przygotować gotówkę na 5 dni. Chodzi o konkretny scenariusz, który jest mocno prawdopodobny
W sieci krąży hasło, że rząd radzi trzymać w domu gotówkę na co najmniej 5 dni. Zalecenie „5 dni” pochodzi z amerykańskiego programu, nie od polskiego rządu. Wyjaśniamy, ile gotówki warto mieć i dlaczego w razie blackoutu może się przydać także w Warszawie.
Polski rząd: zapasy na minimum 3 dni, w tym gotówka
„Poradnik bezpieczeństwa” przygotowały MSWiA, MON i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Trafił do skrzynek pocztowych Polaków i jest dostępny w internecie. Zaleca, by w domu mieć zapasy na co najmniej 3 dni, m.in. 3 litry wody na osobę dziennie, jedzenie, apteczkę, koce i latarkę.
Na tej liście jest też gotówka w różnych nominałach. Poradnik nie podaje jednak żadnej kwoty. Osobny poradnik RCB na czas kryzysu i wojny radzi spakować do plecaka ewakuacyjnego gotówkę w niewielkich nominałach.
Skąd „5 dni”? Z poradnika amerykańskiego stanu Utah
Zalecenie, by gotówka wystarczyła na niezbędne wydatki przez co najmniej 5 dni, pochodzi z programu Be Ready Utah, prowadzonego przez władze amerykańskiego stanu Utah. Polski rząd takiej liczby nie podaje. Nie ocenia też, że blackout jest „mocno prawdopodobny”. Poradnik ma przygotować na różne sytuacje kryzysowe, od awarii i powodzi po zagrożenie militarne.
Ile gotówki radzą inne kraje i banki centralne
|Kto
|Zalecenie
|Polska (MSWiA, MON, RCB)
|Gotówka w różnych nominałach w zapasie na minimum 3 dni, bez kwoty
|Europejski Bank Centralny
|Ok. 70-100 euro na osobę, by przetrwać kilka dni bez dostępu do konta
|Szwecja
|Bank centralny: 1000 koron na dorosłego. Rząd: przygotować się na brak płatności elektronicznych nawet przez tydzień
|Holandia
|Bank centralny: gotówka na podstawowe wydatki przez kilka dni
|Niemcy
|Ok. 500 euro na rodzinę
|Stan Utah (USA)
|Gotówka na niezbędne wydatki przez co najmniej 5 dni
NBP nie podał Polakom konkretnej kwoty. Rzecznik banku Maciej Antes mówił w marcu, że działania NBP mają zapewnić dostępność gotówki oraz bezpieczeństwo jej obrotu. Przypomniał też słowa prezesa NBP Adama Glapińskiego, że część pieniędzy musi być w gotówce.
Dlaczego gotówka przy blackoucie
Przy długiej przerwie w dostawach prądu mogą przestać działać terminale płatnicze, bankomaty, BLIK i aplikacje bankowe. Sklepy, apteki i stacje paliw, które mają zasilanie awaryjne, mogą przyjmować tylko gotówkę. Pieniądze na koncie są bezpieczne, ale przez kilka dni można nie mieć do nich dostępu.
Gwarancje Bankowego Funduszu Gwarancyjnego chronią oszczędności do równowartości 100 tys. euro, ale tylko na wypadek upadłości banku. Nie dają dostępu do pieniędzy, gdy z powodu awarii nie działają systemy płatnicze.
Warszawa: co może przestać działać przy dużej awarii
W stolicy skutki dłuższego blackoutu odczuliby niemal wszyscy. Miasto w swoich informacjach dla mieszkańców opisuje możliwe utrudnienia w sklepach, aptekach, na stacjach paliw, przy bankomatach i terminalach płatniczych. Bez prądu mogą stanąć metro i tramwaje, a niedziałająca sygnalizacja świetlna spowoduje korki. To scenariusz przygotowań, a nie zapowiedź konkretnej awarii.
Przy przygotowaniach przydadzą się informacje miasta pod numerem 19115 i w aplikacji Warszawa 19115. Planowane wyłączenia prądu w swojej okolicy sprawdzisz u operatora sieci.
Gotówka na czarną godzinę. Co warto wiedzieć?
- Polski rząd zaleca zapasy na minimum 3 dni, w tym gotówkę. Kwoty nie podaje. Policz, ile wydajesz w 3 dni na jedzenie, leki i paliwo.
- Trzymaj gotówkę w drobnych nominałach, np. banknotach 10, 20 i 50 zł oraz monetach. W kryzysie sprzedawcy mogą nie mieć reszty.
- Przechowuj pieniądze w bezpiecznym, suchym miejscu, a nie wszystkie w jednym. Gotówka w domu może zostać skradziona lub zniszczona.
- Nie trzymaj w domu dużych oszczędności. Zapas ma wystarczyć na kilka dni, a resztę lepiej mieć w banku.
- Część gotówki włóż do plecaka ewakuacyjnego razem z dokumentami.
- Uważaj na teksty i wiadomości, które straszą „pewnym blackoutem”. Oficjalne komunikaty sprawdzisz na stronach rządu, RCB i w Alertach RCB.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.