Krytyczna luka w znanym programie. Haker może przejąć system bez logowania
CERT Polska wydał ostrzeżenie dotyczące krytycznej podatności w środowisku Java. Luka nazwana java4shell może w określonych warunkach pozwolić napastnikowi na zdalne uruchomienie własnego kodu bez wcześniejszego logowania. Oracle i projekt OpenJDK opublikowały już poprawki, a administratorzy powinni możliwie szybko zaktualizować podatne środowiska.
Podatność została oznaczona jako CVE-2026-114938 i otrzymała ocenę 9,2 na 10 w skali CVSS 4.0.
Problem znajduje się w środowisku uruchomieniowym Java, a konkretnie w zoptymalizowanym mechanizmie obsługującym dekodowanie danych Base64.
To technologia powszechnie wykorzystywana przez aplikacje internetowe, systemy uwierzytelniania, przesyłanie plików oraz komunikację między usługami.
Atak może nastąpić bez logowania
Najpoważniejszym elementem podatności jest możliwość wykorzystania jej zdalnie.
CERT Polska ostrzega, że w odpowiedniej konfiguracji napastnik nie musi wcześniej posiadać konta ani danych logowania.
Wystarczy, że aplikacja przetwarza odpowiednio przygotowane dane w sposób prowadzący do uruchomienia podatnego fragmentu JVM.
Błąd może doprowadzić do uszkodzenia pamięci programu.
W najgroźniejszym scenariuszu atakujący może następnie doprowadzić do wykonania własnego kodu z uprawnieniami działającej aplikacji.
Oznacza to potencjalną możliwość przejęcia kontroli nad procesem, odczytu informacji znajdujących się w pamięci lub dalszego wykorzystania zaatakowanego systemu.
Problem dotyczy mechanizmu Base64
Base64 jest jednym z najpopularniejszych sposobów przedstawiania danych binarnych w postaci tekstowej.
Stosuje się go między innymi w komunikacji sieciowej, obsłudze plików, tokenów oraz niektórych mechanizmach uwierzytelniania.
Aby przyspieszyć jego działanie, OpenJDK korzysta na wybranych procesorach ze specjalnych instrukcji sprzętowych.
To właśnie w tej zoptymalizowanej części kodu znaleziono błąd.
W określonej sytuacji odpowiednio przygotowane dane mogą spowodować zapis poza obszarem pamięci przeznaczonym dla aplikacji.
Java kojarzona jest z technologią chroniącą programistów przed wieloma typowymi błędami związanymi z pamięcią. Tym razem problem znajduje się jednak w niskopoziomowej części środowiska JVM odpowiedzialnej za zwiększenie wydajności.
Nie każda Java jest podatna
Ostrzeżenie jest poważne, ale nie oznacza, że każdy komputer z zainstalowaną Javą może zostać automatycznie przejęty.
CERT Polska wskazuje, że zagrożone są określone wersje środowiska OpenJDK.
Problem obejmuje podatne wydania z linii:
- Java 17,
- Java 21,
- Java 25,
- Java 27.
Dotyczy również części środowisk zbudowanych na bazie OpenJDK, w tym niektórych wersji GraalVM oraz dystrybucji dostarczanych przez różnych producentów.
Standardowe wydania Java 8 i Java 11 nie zawierają podatnego fragmentu kodu, którego dotyczy java4shell.
Potrzebny jest także odpowiedni procesor
Istnieje jeszcze jeden bardzo istotny warunek.
Podatność występuje w zoptymalizowanym kodzie przeznaczonym dla procesorów x86-64 obsługujących określone rozszerzenia AVX-512.
CERT Polska wskazuje między innymi na:
- procesory Intel Xeon Ice Lake i nowsze,
- procesory AMD Zen 4 i nowsze.
Komputery i serwery oparte na architekturze ARM64 nie są podatne na ten konkretny mechanizm.
Oznacza to, że samo posiadanie jednej z wymienionych wersji Javy nie przesądza jeszcze o możliwości przeprowadzenia ataku.
Musi jednocześnie wystąpić odpowiednia konfiguracja sprzętowa i programowa.
Problem szczególnie ważny dla administratorów serwerów
Komunikat CERT Polska został skierowany przede wszystkim do administratorów.
Największe ryzyko dotyczy serwerów oraz aplikacji wystawionych do internetu, które przetwarzają dane kontrolowane przez użytkownika.
Badacze sprawdzili możliwość wykorzystania podatności w popularnych aplikacjach i platformach wykorzystujących Javę.
W testach udało się wykazać możliwość przeprowadzenia ataku bez wcześniejszego uwierzytelnienia między innymi w wybranych konfiguracjach takich systemów jak:
- Keycloak,
- Jira,
- Confluence,
- JFrog Artifactory,
- Jenkins,
- PingFederate.
Po uwierzytelnieniu problem może dotyczyć również kolejnych aplikacji, w tym między innymi Apache Kafka, Elasticsearch, Apache Solr czy Spinnaker.
Lista nie jest zamknięta.
Nie oznacza również, że każda instalacja wymienionych produktów jest podatna. Znaczenie ma wersja środowiska Java, procesor oraz sposób konfiguracji konkretnej aplikacji.
CERT ostrzega: atak może nie zostawić śladów
Jednym z najbardziej niepokojących elementów komunikatu CERT Polska jest kwestia logów.
Wykorzystanie podatności może nie pozostawić jednoznacznych śladów w standardowych dziennikach systemowych.
Administrator może więc mieć trudności z ustaleniem, czy próba ataku rzeczywiście nastąpiła.
Z tego względu samo obserwowanie logów nie powinno być traktowane jako wystarczające zabezpieczenie.
Najważniejszym działaniem jest aktualizacja środowiska do wersji zawierającej poprawkę.
Oracle opublikował poprawki
Oracle oraz OpenJDK opublikowały aktualizacje 17 listopada 2026 roku.
CERT Polska wskazuje jako bezpieczne między innymi wersje Oracle:
- Java SE 17 – 17.0.21.1,
- Java SE 21 – 21.0.13.1,
- Java SE 25 – 25.0.5.1,
- Java SE 27 – 27.0.1.1.
Administratorzy korzystający z innych dystrybucji OpenJDK powinni sprawdzić aktualizacje bezpośrednio u swojego dostawcy.
Dotyczy to między innymi Eclipse Temurin, Amazon Corretto, Azul Zulu, Microsoft Build of OpenJDK, Red Hat OpenJDK, BellSoft Liberica oraz SAP SapMachine.
W przypadku Linuksa poprawki mogą być udostępniane również przez producenta konkretnej dystrybucji.
Sama aktualizacja plików może nie wystarczyć
CERT zwraca uwagę na jeszcze jeden szczegół.
Po zainstalowaniu poprawionej wersji Javy należy ponownie uruchomić wszystkie działające procesy JVM.
Jeżeli organizacja korzysta z kontenerów, konieczne może być również przebudowanie obrazów zawierających podatne środowisko.
Samo zastąpienie plików na dysku nie zabezpieczy procesu, który został uruchomiony jeszcze na starej wersji JVM.
Lukę znaleziono przy pomocy AI
Duże zainteresowanie wzbudził również sposób odkrycia podatności.
Według firmy Calif Research badacz Quang Luong wykorzystał podczas analizy narzędzie Codex.
Badacze opisują ten proces jako połączenie wiedzy człowieka z automatyczną analizą wykonywaną przez sztuczną inteligencję.
Według Calif odnalezienie błędu zajęło około 1 godziny.
Kolejne około 2 godziny były potrzebne do stworzenia pierwszego działającego sposobu wykorzystania podatności.
Firma podaje, że koszt wykorzystanych w tym procesie tokenów AI nie przekroczył 200 dolarów.
Nie oznacza to jednak, że sztuczna inteligencja samodzielnie przejęła system.
Badacze podkreślają, że człowiek wskazywał obszary analizy, oceniał wyniki i przygotowywał strategię wykorzystania błędu.
Nie istnieje jeden prosty atak na każdą Javę
To również ważne z punktu widzenia skali zagrożenia.
Badacze zaznaczają, że nie istnieje jeden uniwersalny exploit działający identycznie na każdym systemie.
Sposób wykorzystania java4shell zależy między innymi od:
- konkretnej aplikacji,
- sposobu użycia Base64,
- układu pamięci,
- konfiguracji serwera,
- wersji JVM,
- sprzętu.
Poszczególne systemy mogą więc wymagać zupełnie różnych metod wykorzystania tej samej podatności.
Nie zmniejsza to jednak znaczenia problemu, ponieważ Java jest bardzo szeroko stosowana w systemach korporacyjnych i serwerowych.
Czy zwykły użytkownik komputera powinien się obawiać?
Dla przeciętnego użytkownika domowego ryzyko jest znacznie mniejsze niż dla administratora serwera lub firmy utrzymującej aplikacje internetowe.
Ostrzeżenie CERT skierowane jest przede wszystkim do administratorów infrastruktury.
Nie oznacza to jednak, że aktualizacje Javy można ignorować.
Jeżeli użytkownik posiada oprogramowanie wykorzystujące własne środowisko Java, poprawka może zostać dostarczona razem z aktualizacją tego programu.
Warto więc instalować aktualizacje udostępniane przez producentów używanego oprogramowania.
CERT: aktualizować jak najszybciej
Podstawowym zaleceniem jest aktualizacja podatnego środowiska.
Administratorzy powinni również sprawdzić, czy wykorzystują procesory i wersje JVM spełniające warunki podatności.
Jeżeli natychmiastowa aktualizacja nie jest możliwa, CERT Polska wskazuje także możliwość czasowego wyłączenia podatnej optymalizacji Base64 lub obsługi AVX-512.
Takie rozwiązanie należy jednak traktować przede wszystkim jako działanie tymczasowe.
Najbezpieczniejszym rozwiązaniem pozostaje instalacja poprawionej wersji środowiska.
Java4shell pokazuje jednocześnie szerszy problem współczesnego cyberbezpieczeństwa. Narzędzia AI znacznie przyspieszają analizowanie kodu i wykrywanie błędów, co pomaga producentom i badaczom bezpieczeństwa.
Ten sam wzrost szybkości oznacza jednak, że po ujawnieniu podatności organizacje mogą mieć coraz mniej czasu na instalację poprawek, zanim pojawią się pierwsze próby jej wykorzystania.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.