Masz tę kawę w domu? Wykryto w niej groźną toksynę. Koniecznie sprawdź numer partii [ZDJĘCIA]
Główny Inspektorat Sanitarny wydał 18 listopada ostrzeżenie dotyczące mielonej kawy Bialetti. W trzech partiach produktów stwierdzono przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu ochratoksyny A. GIS zaleca, aby wskazanych partii nie spożywać.
Ostrzeżenie dotyczy dwóch wariantów smakowych kawy Perfetto Moka Caffé Macinato w opakowaniach po 250 g.
Informacja o zagrożeniu trafiła do GIS za pośrednictwem systemu RASFF, czyli europejskiego systemu szybkiego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach.
Producent rozpoczął już wycofywanie wskazanych partii z obrotu.
Te partie kawy są objęte ostrzeżeniem
Pierwszym produktem jest:
Perfetto Moka Caffé Macinato Nocciola 250 g
Ostrzeżenie dotyczy dwóch partii:
- LC5 BD160B – data minimalnej trwałości: 09/06/2027,
- LC5 BD161B – data minimalnej trwałości: 10/06/2027.
Drugim produktem jest:
Perfetto Moka Caffé Macinato Caramello 250 g
W tym przypadku ostrzeżenie obejmuje partię:
- LC5 BD149T – data minimalnej trwałości: 29/05/2027.
Producentem wszystkich wskazanych produktów jest Bialetti Industrie Spa z Włoch.
GIS: nie należy spożywać tych produktów
Główny Inspektorat Sanitarny przekazał jednoznaczne zalecenie dla konsumentów.
Nie należy spożywać kawy pochodzącej ze wskazanych partii.
Osoby, które mają taki produkt w domu, powinny przede wszystkim sprawdzić numer partii oraz datę minimalnej trwałości znajdujące się na opakowaniu.
Ostrzeżenie nie dotyczy wszystkich produktów Bialetti ani wszystkich kaw z serii Perfetto Moka. Obejmuje wyłącznie trzy konkretne partie wymienione przez GIS.
Co wykryto w kawie?
Powodem wycofania jest przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu ochratoksyny A.
To naturalnie występująca mikotoksyna, czyli toksyczna substancja wytwarzana przez niektóre gatunki pleśni.
Może pojawiać się w żywności między innymi podczas przechowywania surowców po zbiorach.
Ochratoksyna A może występować w różnych produktach spożywczych, w tym między innymi w zbożach, suszonych owocach, przyprawach oraz kawie.
Jej ilość w żywności jest ograniczona przepisami. Jeżeli podczas badań zostanie stwierdzone przekroczenie dopuszczalnego poziomu, produkt nie powinien pozostawać w sprzedaży.
Czy wypicie jednej kawy jest niebezpieczne?
GIS podkreśla ważne rozróżnienie.
Spożycie produktu zawierającego podwyższony poziom ochratoksyny A nie oznacza bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia po jednorazowym spożyciu.
Problem dotyczy przede wszystkim regularnej i długotrwałej ekspozycji.
Dlatego zaleceniem jest ograniczanie narażenia na tę substancję do minimum i niespożywanie produktów, w których potwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów.
Oznacza to, że osoba, która wcześniej wypiła kawę z jednej ze wskazanych partii, nie powinna automatycznie zakładać, że doszło do zatrucia.
Jednocześnie po publikacji ostrzeżenia produktu nie należy dalej używać.
Dlaczego ochratoksyna A budzi obawy?
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności od lat analizuje potencjalne skutki narażenia na tę mikotoksynę.
W ocenach naukowych zwraca uwagę przede wszystkim na jej wpływ na nerki oraz potencjalne działanie genotoksyczne i rakotwórcze.
Ryzyko jest związane przede wszystkim z długotrwałym przyjmowaniem ochratoksyny A wraz z żywnością.
Właśnie dlatego w Unii Europejskiej obowiązują maksymalne dopuszczalne poziomy tej substancji w poszczególnych grupach produktów.
Ich przekroczenie prowadzi do działań takich jak wycofanie towaru ze sprzedaży.
Producent rozpoczął wycofywanie kawy
Bialetti Industrie Spa po otrzymaniu informacji o wykrytym zagrożeniu rozpoczęło działania mające na celu wycofanie wskazanych produktów z rynku.
Polscy odbiorcy zostali poinformowani o konieczności usunięcia wskazanych partii ze sprzedaży.
Cały proces jest monitorowany przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Oznacza to, że produkty powinny być stopniowo usuwane ze sklepów i pozostałych kanałów sprzedaży.
Jak sprawdzić kawę w domu?
Najważniejszy jest numer partii.
Na opakowaniu należy szukać oznaczeń:
LC5 BD160B
LC5 BD161B
lub
LC5 BD149T.
Następnie warto porównać również datę minimalnej trwałości.
Jeżeli oba oznaczenia odpowiadają tym podanym przez GIS, produktu nie należy spożywać.
Samo podobieństwo opakowania lub nazwy produktu nie wystarcza do stwierdzenia, że kawa jest objęta ostrzeżeniem.
Co zrobić z wycofaną kawą?
GIS w swoim komunikacie wskazuje przede wszystkim, aby produktu nie spożywać.
Konsument powinien zachować opakowanie z numerem partii. Może ono być potrzebne przy ewentualnym zwrocie produktu w miejscu zakupu.
Nie należy przesypywać kawy do innego pojemnika przed sprawdzeniem oznaczeń, ponieważ po wyrzuceniu oryginalnego opakowania ustalenie numeru partii może być niemożliwe.
Ostrzeżenie obowiązuje od 18 listopada
Komunikat został opublikowany przez Główny Inspektorat Sanitarny 18 listopada 2026 roku.
Dotyczy łącznie trzech partii dwóch rodzajów mielonej kawy Bialetti Perfetto Moka.
Najważniejsze zalecenie dla klientów jest proste: sprawdzić numer partii na opakowaniu i nie spożywać produktów objętych ostrzeżeniem.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.