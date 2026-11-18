Sąd Najwyższy zabrał głos w sprawie Trybunału Konstytucyjnego
Trzy połączone izby Sądu Najwyższego przyjęły w środę uchwałę dotyczącą orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. SN uznał, że rozstrzygnięcie TK może być traktowane jako orzeczenie, jeśli zostało wydane przez skład złożony wyłącznie z osób, które po wyborze przez Sejm złożyły ślubowanie w obecności prezydenta. Sąd odniósł się również do niepublikowanych wyroków Trybunału.
Uchwałę podjęły Izba Cywilna, Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.
W posiedzeniu uczestniczyło ponad 40 sędziów.
SN wskazał warunek dotyczący sędziów TK
Według przyjętej uchwały orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego jest rozstrzygnięcie wydane przez skład złożony wyłącznie z osób, które zostały wybrane przez Sejm i następnie złożyły ślubowanie w obecności prezydenta.
Sędzia Aleksander Stępkowski wyjaśniał podczas uzasadnienia, że w nadzwyczajnych sytuacjach taka obecność mogłaby mieć również charakter zdalny.
To stanowisko ma znaczenie w trwającym sporze dotyczącym statusu nowych sędziów TK.
Komisja Wenecka w opublikowanej w październiku opinii przedstawiła inną interpretację. Uznała, że w określonych warunkach dopuszczalne może być złożenie ślubowania w formie zastępczej bez fizycznej obecności prezydenta, jeśli zachowane zostaną wymagane elementy procedury.
Nieopublikowane wyroki TK też mogą mieć moc
Drugim istotnym elementem uchwały jest kwestia publikacji orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego.
Sąd Najwyższy stwierdził, że orzeczenie TK ma moc powszechnie obowiązującą niezależnie od jego ogłoszenia w organie urzędowym.
Sprawa ma duże znaczenie, ponieważ według medialnych ustaleń na publikację czeka obecnie kilkadziesiąt rozstrzygnięć Trybunału.
W praktyce pojawiły się więc wątpliwości, czy sądy mogą powoływać się na takie orzeczenia i od kiedy można na ich podstawie podejmować kolejne czynności procesowe.
Uchwała po całodziennym posiedzeniu
Posiedzenie trzech izb trwało przez większość środy.
Uchwałę podjęto w odpowiedzi na pytania przedstawione przez prezes Izby Cywilnej Sądu Najwyższego Joannę Misztal-Konecką.
Dotyczyły one m.in. mocy nieopublikowanych orzeczeń TK oraz momentu, od którego mogą one wywoływać skutki prawne.
Sąd zdecydował się szerzej odnieść do problemu ze względu na obecny spór dotyczący funkcjonowania Trybunału.
Skład Sądu Najwyższego również budzi spory
Sama uchwała może stać się kolejnym elementem szerszego konfliktu dotyczącego wymiaru sprawiedliwości.
W połączonych izbach większość stanowili sędziowie powołani do Sądu Najwyższego w procedurach przed Krajową Radą Sądownictwa ukształtowaną po zmianach z 2017 roku.
Status części tych sędziów oraz Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych od lat jest przedmiotem sporów prawnych oraz orzeczeń sądów europejskich.
Z tego powodu stanowisko trzech izb może zostać zakwestionowane przez część środowiska prawniczego i przedstawicieli władz.
Spór wokół TK nadal trwa
Uchwała SN zapada w momencie silnego konfliktu wokół Trybunału Konstytucyjnego.
Rząd podtrzymuje stanowisko, że sędziowie wybrani przez obecny Sejm zostali wybrani legalnie i mogą rozpocząć pracę.
Z kolei Kancelaria Prezydenta i część opozycji kwestionują sposób, w jaki nowi sędziowie mieli objąć urząd.
Spór dotyczy również publikowania orzeczeń TK, kierowania Trybunałem oraz zakresu uprawnień prezydenta przy przyjmowaniu ślubowania.
Środowa uchwała Sądu Najwyższego nie kończy więc konfliktu, ale wprowadza do niego kolejne istotne stanowisko prawne.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.