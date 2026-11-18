Kaufland wchodzi w Black Week z grubej rury. Telewizor przeceniony o 244 zł oraz produkty 1+1
Kaufland rozpoczyna dużą akcję Black Week. Od czwartku, 19 listopada, w sklepach pojawią się setki ofert obejmujących elektronikę, odzież, narzędzia i wyposażenie domu. W gazetce znalazły się m.in. telewizor Smart TV za 555 zł, buty Nike za 150 zł i kubek termiczny Stanley za 155,90 zł.
Specjalna oferta będzie obowiązywała od 19 listopada do 2 grudnia 2026 roku, choć przy części produktów wskazano krótszy termin promocji.
Sieć zaznacza również, że sprzedaż prowadzona jest do wyczerpania zapasów.
Telewizor CHiQ za 555 zł
Jedną z najmocniej eksponowanych ofert jest 32-calowy telewizor Smart TV CHiQ M10V.
Urządzenie kosztuje 555 zł.
Według gazetki najniższa cena z 30 dni przed obniżką wynosiła 799 zł, co oznacza różnicę 244 zł.
Telewizor oferuje między innymi:
- rozdzielczość Full HD 1920 × 1080,
- Google TV,
- HDR10/HLG,
- Dolby Audio,
- Bluetooth 5.0,
- Wi-Fi,
- dostęp do Netflixa, YouTube i Prime Video,
- obsługę Google Assistant.
To jedna z głównych ofert na pierwszej stronie gazetki Black Week.
Buty Nike za 150 zł
Kaufland wprowadza również specjalną ofertę na obuwie Nike.
Damskie i męskie buty Nike mają kosztować 150 zł za parę.
W gazetce pokazano kilka wariantów kolorystycznych. Dostępne mają być rozmiary:
- damskie 38-41,
- męskie 41-46.
Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów, dlatego dostępność konkretnych modeli i rozmiarów może różnić się między sklepami.
3 pary bokserek Boss za 129 zł
W Black Week pojawi się również markowa odzież.
Zestaw 3 par męskich bokserek Boss ma kosztować 129 zł.
Kaufland wskazuje obniżkę o 70 zł względem najniższej ceny z 30 dni przed promocją, która wynosiła 199 zł.
Dostępne mają być rozmiary od M do 2XL.
Kubek Stanley przeceniony do 155,90 zł
Na pierwszej stronie gazetki znalazł się również popularny kubek termiczny Stanley o pojemności 1,2 l.
Cena promocyjna wynosi 155,90 zł.
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką została wskazana jako 219,90 zł. Różnica wynosi więc 64 zł.
W gazetce pokazano kubki w kilku kolorach.
Zestaw Parkside 216 elementów za 279 zł
Osobna oferta skierowana jest do osób szukających narzędzi.
Zestaw kluczy nasadowych Parkside zawierający 216 elementów będzie kosztował 279 zł.
W komplecie znajdują się elementy wykonane m.in. ze stali chromowo-wanadowej i chromowo-molibdenowej.
Całość sprzedawana jest w zamykanej walizce.
Dafi w promocji 1+1
Black Week obejmie również produkty do filtrowania wody.
Przy wybranych artykułach Dafi pojawi się promocja „kup 1+1 – tańszy gratis”.
Sieć zaznacza, że produkty będzie można mieszać dowolnie w ramach wskazanego asortymentu.
Ta konkretna oferta ma obowiązywać od 19 do 25 listopada, czyli krócej niż cała gazetka Black Week.
W przypadku zakupu dwóch różnych produktów bezpłatny będzie tańszy z nich.
Black Week potrwa do 2 grudnia
Specjalna gazetka Kauflandu obejmuje okres od 19 listopada do 2 grudnia.
Sieć zapowiada „setki top okazji cenowych”, a oferta nie ogranicza się do produktów pokazanych na pierwszej stronie.
W kolejnych częściach gazetki pojawiają się także m.in. sprzęt elektroniczny, wyposażenie domu, odzież, artykuły sezonowe i inne produkty przemysłowe.
Klienci powinni jednak zwracać uwagę na terminy podane przy konkretnych produktach. Nie wszystkie promocje obowiązują przez pełne 2 tygodnie.
Warto też pamiętać, że produkty promocyjne dostępne są do wyczerpania zapasów, a ich dostępność może różnić się w zależności od sklepu.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.