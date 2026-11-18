Policjanci z długą bronią zatrzymali auto na A2. Szczegóły wciąż są tajemnicą
Duża akcja policji na autostradzie A2 w rejonie Baranowa pod Warszawą. Funkcjonariusze zatrzymali Forda S-Max, a według świadków w działaniach uczestniczyły co najmniej 4 radiowozy. Policjanci mieli długą broń i kominiarki. Szczegółów operacji służby na razie nie ujawniają.
Do zdarzenia doszło we wtorek, 17 listopada, około godz. 20:20 na autostradzie A2 w województwie mazowieckim.
Akcja prowadzona była na jezdni w kierunku Warszawy.
Ford zatrzymany na autostradzie A2
Według relacji świadka przekazanej mediom funkcjonariusze zatrzymali Forda S-Max na suwalskich tablicach rejestracyjnych.
Na miejscu miały znajdować się co najmniej 4 radiowozy.
Świadek relacjonował również, że część policjantów była wyposażona w długą broń i miała założone kominiarki.
Funkcjonariusze z latarkami sprawdzali teren wokół zatrzymanego samochodu. Nie wiadomo jednak, czego dokładnie szukali ani kto znajdował się w pojeździe.
Policja potwierdziła działania
Komenda Stołeczna Policji potwierdziła prowadzenie akcji.
Na trasie A2, na wysokości miejscowości Baranów prowadzone są działania policji. W tej chwili to wszystkie informacje, jakie mogę przekazać – informowała podinsp. Elwira Kozłowska z zespołu prasowego KSP w rozmowie z TVN24
Policja nie podała, czego dotyczyła operacja ani czy w jej wyniku ktoś został zatrzymany.
Do środowego przedpołudnia służby nie opublikowały szerszego komunikatu wyjaśniającego charakter działań.
Utrudnienia w kierunku Warszawy
Interwencja wpłynęła również na ruch na A2.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informowała, że zatrzymany pojazd znajdował się na lewym pasie jezdni prowadzącej w stronę Warszawy.
Lewy pas został zablokowany, a kierowcy mogli przejeżdżać prawym pasem.
Akcja powodowała utrudnienia i spowolnienie ruchu w rejonie Baranowa.
Obecnie zdarzenie nie figuruje już na liście bieżących utrudnień GDDKiA, co oznacza, że blokada związana z wtorkowymi działaniami została zakończona.
Nie wiadomo jeszcze, czego dotyczyła akcja
Najważniejsze pytanie pozostaje bez odpowiedzi.
Policja nie ujawniła dotychczas, dlaczego Ford został zatrzymany i dlaczego do działań skierowano funkcjonariuszy wyposażonych w długą broń.
Nie ma również oficjalnego potwierdzenia dotyczącego liczby osób znajdujących się w samochodzie ani ewentualnych zatrzymań.
Do czasu komunikatu policji wszelkie informacje o przyczynach operacji pozostają więc niepotwierdzone.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.