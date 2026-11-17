Donald Tusk o sporze wokół TK. „Nie gniewam się”
Donald Tusk odniósł się do rozmów prowadzonych przez PSL i Polskę 2050 w sprawie przyszłości Trybunału Konstytucyjnego. Premier zapewnił, że nie ma pretensji do koalicjantów za poszukiwanie innych rozwiązań. Jednocześnie podtrzymał stanowisko, że sędziowie wybrani przez obecny Sejm zostali wybrani legalnie i powinni pracować.
Premier został we wtorek, 17 listopada, zapytany w Sejmie o spotkanie, które dzień wcześniej odbyło się w Belwederze.
W rozmowach zorganizowanych z inicjatywy prezydenta Karola Nawrockiego uczestniczyli przedstawiciele wielu ugrupowań parlamentarnych. Nie pojawili się przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej i Lewicy.
Tusk: nie zamykam się na żadne inicjatywy
Donald Tusk podkreślił, że jest otwarty na rozmowy dotyczące przyszłości Trybunału Konstytucyjnego.
Nie gniewam się na nich za to, że szukają innych rozwiązań – powiedział, odnosząc się do działań Władysława Kosiniaka-Kamysza i Szymona Hołowni.
Premier zaznaczył, że jeśli udałoby się wypracować rozwiązanie akceptowane przez różne strony sporu, przyjąłby taki scenariusz pozytywnie.
Jednocześnie wskazał granicę, której jego zdaniem nie można przekroczyć.
Tusk podtrzymał stanowisko, że obecni sędziowie wybrani przez Sejm tej kadencji zostali wybrani zgodnie z konstytucyjną procedurą i powinni kontynuować pracę.
PSL chce „resetu konstytucyjnego”
Inną propozycję przedstawiło Polskie Stronnictwo Ludowe.
Ugrupowanie Władysława Kosiniaka-Kamysza proponuje zmianę konstytucji i stworzenie mechanizmu, który pozwoliłby na wybór nowego składu Trybunału większością kwalifikowaną.
Według koncepcji PSL nowi sędziowie mieliby być wybierani większością 3/5 głosów, co miałoby wymuszać szersze porozumienie pomiędzy rządzącymi i opozycją.
Tusk przyznał, że rozmawia z Kosiniakiem-Kamyszem o tej inicjatywie.
Zapewnił też, że mimo różnic w podejściu do TK ma pełne zaufanie do lidera PSL.
Spotkanie w Belwederze bez KO i Lewicy
W poniedziałek, 16 listopada, w Belwederze odbyło się spotkanie przedstawicieli środowisk parlamentarnych dotyczące przyszłości Trybunału Konstytucyjnego.
Rozmowom przewodniczył szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.
Wzięli w nich udział przedstawiciele m.in. PSL, Polski 2050, PiS, Konfederacji, Razem oraz innych środowisk parlamentarnych.
Koalicja Obywatelska i Lewica nie uczestniczyły w spotkaniu.
Kancelaria Prezydenta zapowiedziała kontynuowanie rozmów i przygotowanie wspólnego punktu wyjścia do dalszych negocjacji.
Dwie strony sporu pozostają przy swoich stanowiskach
Spór wokół Trybunału Konstytucyjnego nadal pozostaje nierozwiązany.
Obóz rządowy podkreśla, że sędziowie wybrani w obecnej kadencji Sejmu mają pełne prawo do orzekania.
Kancelaria Prezydenta oraz część opozycji kwestionują sposób funkcjonowania obecnego Trybunału i opowiadają się za szerszym porozumieniem politycznym.
PSL próbuje natomiast znaleźć rozwiązanie pośrednie poprzez zmianę konstytucji i ponowny wybór składu TK na nowych zasadach.
Donald Tusk nie wyklucza rozmów o kompromisie. Jednocześnie zaznacza, że nie zamierza wycofywać się ze stanowiska dotyczącego legalności sędziów wybranych przez obecny Sejm.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.