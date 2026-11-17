Gruba śnieżyca może przejść przez Polskę. Model ECMWF pokazuje śnieg także na Mazowszu
Pod koniec listopada w Polsce może po raz pierwszy w tym sezonie mocniej sypnąć śniegiem, także na nizinach. Model ECMWF pokazuje rozległą strefę opadów śniegu w piątek 27 listopada i w nocy na sobotę 28 listopada, również nad Mazowszem i Warszawą. To jednak prognoza z wyprzedzeniem 10 dni, więc na razie trzeba do niej podchodzić z rezerwą.
Śnieżyca w 4 etapach. Tak pokazuje to model ECMWF
Mapy modelu europejskiego ECMWF, udostępniane w serwisie WXCharts, przeanalizowało Polskie Radio 24. Według nich strefa śniegu przesuwałaby się przez kraj z południa na północ i wschód:
|Kiedy
|Gdzie może padać śnieg
|Piątek 27.11, ok. godz. 13
|Południe kraju: Dolny Śląsk, Opolszczyzna, Śląsk, Małopolska, Świętokrzyskie, Podkarpacie, Lubelszczyzna oraz południowe powiaty Mazowsza, Wielkopolski i Łódzkiego
|Piątek 27.11, ok. godz. 19
|Ziemia Lubuska, Wielkopolska, Łódzkie, Mazowsze, Lubelszczyzna
|Noc 27/28.11, ok. godz. 1
|Centrum i północny wschód kraju, miejscami intensywne opady
|Sobota 28.11, ok. godz. 7
|Opady zanikają na zachodzie i w centrum, najsilniejszy śnieg przesuwa się na wschód, poza Polskę
Śnieżyca miałaby nadejść od strony Czech i Ukrainy. Gdyby ten scenariusz się sprawdził, byłby to pierwszy tak poważny atak zimy w tym sezonie.
To na razie tylko jeden z wielu scenariuszy
Prognozy numeryczne na ponad tydzień naprzód często się zmieniają. Kolejne przebiegi modelu mogą przesunąć trasę śnieżycy, zmienić jej siłę albo pokazać deszcz zamiast śniegu. Na tym etapie nie da się wiarygodnie powiedzieć, ile śniegu spadnie w konkretnym mieście.
Sygnał z modelu ECMWF pasuje jednak do długoterminowych zapowiedzi IMGW. Synoptyk IMGW-PIB Agnieszka Prasek mówiła w rozmowie z WP, że na przełomie listopada i grudnia do Polski może napłynąć arktyczne powietrze, lokalnie z intensywnymi opadami śniegu. Ostrzeżenia przed opadami śniegu IMGW wydaje zwykle na 1-2 dni przed zjawiskiem.
Warszawa: najpierw deszcz i wiatr, potem ochłodzenie
W najbliższych dniach w Warszawie zimy jeszcze nie będzie. Według IMGW w środę 18 listopada będzie pochmurno, z deszczem i silnym wiatrem, a temperatura w kraju sięgnie 8-13 st. C. Od piątku zrobi się chłodniej. W sobotę 21 listopada w centrum kraju może padać deszcz ze śniegiem, przy temperaturze ok. 1-2 st. C na północnym wschodzie i w centrum.
Jeśli prognoza ECMWF się utrzyma, śnieg nad Mazowszem pojawiłby się w piątek 27 listopada wieczorem, a najsilniejsze opady w centrum kraju przypadłyby na noc z piątku na sobotę. Dla kierowców oznaczałoby to trudne warunki w piątkowy wieczór, czyli w czasie wyjazdów na weekend.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.