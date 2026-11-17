Wyłączenia wody w Warszawie i na Mazowszu od 18 listopada. Mamy listę ulic, dat i godzin
Od środy 18 listopada w kilku dzielnicach Warszawy i w gminach wokół stolicy zabraknie wody. MPWiK zapowiada prace m.in. na Bielanach, Mokotowie i Pradze-Południe. Wodociągi podwarszawskie wyłączą wodę m.in. w Markach, Legionowie, Lesznowoli, Jazgarzewie i Regułach. Zebraliśmy dostępne terminy w tabelach.
Dane pochodzą z komunikatów MPWiK w m.st. Warszawie i lokalnych przedsiębiorstw wodociągowych, według stanu na 17 listopada. Wodociągi mogą zmienić termin, a w razie awarii wyłączenie bywa ogłaszane z kilkugodzinnym wyprzedzeniem. Przed planowaniem dnia sprawdź swój adres u dostawcy wody.
Warszawa: wyłączenia MPWiK od 18 do 20 listopada
W środę najdłużej, bo 5 godzin, bez wody będą mieszkańcy wybranych adresów przy Zbaraskiej i Międzyborskiej na Pradze-Południe. Prace potrwają tam po południu i wieczorem, w godz. 15:00-20:00. W czwartek i piątek MPWiK wyłączy wodę na Grochowie i Saskiej Kępie.
|Dzień
|Dzielnica
|Godziny
|Ulice i numery
|Środa 18.11
|Bielany
|8:00-11:00
|Marymoncka 6, 8, 10, 12
|Środa 18.11
|Mokotów
|8:00-12:00
|wybrane posesje przy Podchorążych i Tadeusza Hołówki
|Środa 18.11
|Praga-Południe
|15:00-20:00
|wybrane posesje przy Zbaraskiej i Międzyborskiej
|Czwartek 19.11
|Praga-Południe
|godziny w komunikacie MPWiK
|wybrane posesje przy Katowickiej, Obrońców i Zwycięzców
|Piątek 20.11
|Praga-Południe (Saska Kępa)
|godziny w komunikacie MPWiK
|wybrane posesje przy Irlandzkiej, Berezyńskiej, Dąbrówki, Elsterskiej, Saskiej i al. Waszyngtona
Wtorkowe awarie w Warszawie: Bemowo i Powiśle
We wtorek 17 listopada MPWiK usuwał 2 awarie. Na Bemowie bez wody były budynki przy Sosnowieckiej 34, 36 i 40, a w Śródmieściu posesje przy ul. Browarnej na Powiślu. Dla mieszkańców Browarnej MPWiK podstawił beczkowóz przy ul. Wiślanej 8. Według wodociągów obie awarie miały zostać usunięte do godz. 23:00.
Okolice Warszawy i Mazowsze: wyłączenia od 18 do 23 listopada
Na Mazowszu za wodę odpowiadają gminne i miejskie przedsiębiorstwa wodociągowe, a nie MPWiK. Najwięcej utrudnień zapowiedziano w Markach, gdzie do piątku woda będzie codziennie wyłączana w godz. 9:00-16:00 na kolejnych ulicach. Wodociągi uprzedzają też o możliwym spadku ciśnienia.
|Dzień
|Miejscowość (gmina)
|Godziny
|Ulice
|Dostawca wody
|Środa 18.11
|Marki
|9:00-16:00
|Skorupki
|wodociągi w Markach
|Środa 18.11
|Kolonia Lesznowola, Stara Iwiczna (gm. Lesznowola)
|9:00-14:00
|Słoneczna (od Postępu do Kieleckiej), Krótka, Urocza, Jagodowa, Cichy Zakątek, Helios
|Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne
|Środa 18.11
|Sulbiny (gm. Garwolin)
|8:00-15:00
|Parkowa, Starowiejska, Spokojna, Kwiatowa, Różana
|ZBiEUWiK w Miętnem
|Czwartek 19.11
|Marki
|9:00-16:00
|Batalionów Chłopskich, Długosza 58
|wodociągi w Markach
|Czwartek 19.11
|Jazgarzew, Wólka Pęcherska (gm. Piaseczno)
|9:00-15:00
|Jazgarzew: Główna 44-50B i 63-77A, Śpiew Skowronka; Pasikoników; Wólka Pęcherska
|PWiK Piaseczno
|Czwartek 19.11
|Legionowo
|8:00-13:30
|Grunwaldzka i okolice (pełna lista w komunikacie)
|PWK Legionowo
|Piątek 20.11
|Marki
|9:00-16:00
|Długosza
|wodociągi w Markach
|Sobota 21.11
|Sękocin Nowy (gm. Raszyn)
|10:00-15:00
|ulice w komunikacie operatora
|Eko-Raszyn
|Poniedziałek 23.11
|Reguły (gm. Michałowice)
|10:00-14:00
|Michała, od ul. Wiejskiej
|gmina Michałowice
|Poniedziałek 23.11
|Starowiskitki, Sokule, Łubno, Tomaszew (gm. Wiskitki)
|8:00-13:00
|możliwe ograniczenie dostępu do wody, Starowiskitki od strony Sokula i Łubna
|gmina Wiskitki
W Markach i Jazgarzewie wodociągi rozbudowują sieć wodociągową. W Wiskitkach nowy odcinek sieci zostanie włączony do magistrali i termin może się zmienić przez pogodę. W pozostałych miejscowościach chodzi o prace konserwacyjne i modernizacyjne.
Gdzie sprawdzić swój adres i zgłosić awarię
Mieszkańcy Warszawy sprawdzą planowane i awaryjne wyłączenia na stronie MPWiK. Informacje udziela infolinia 22 445 50 00, a awarie zgłasza się pod numerem alarmowym 994. Poza Warszawą trzeba sprawdzać komunikaty lokalnego dostawcy wody, zwykle gminnego zakładu wodociągów albo spółki komunalnej. Jego nazwę i numer alarmowy znajdziesz na fakturze za wodę. Awarie w Legionowie zgłosisz do PWK pod numerem 22 774 43 63.
Wyłączenie wody. Co warto wiedzieć?
- Dzień wcześniej nalej wodę do butelek i garnków. Przyda się do picia, gotowania i spłukania toalety.
- Zaplanuj pranie i zmywanie przed wyłączeniem albo po nim, a nie w trakcie prac.
- Zakręć krany, które odkręcisz w czasie przerwy. Po przywróceniu dostaw woda poleci od razu.
- Po włączeniu wody może ona być przez chwilę mętna lub rdzawa. Spuść ją z kranu, aż zrobi się przejrzysta.
- Jeśli masz piecyk gazowy lub elektryczny podgrzewacz przepływowy, nie włączaj go bez wody.
- Przy dłuższym wyłączeniu pytaj dostawcę o beczkowóz. W Warszawie MPWiK podaje jego lokalizację w komunikacie o awarii.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.