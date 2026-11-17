Czy idzie nowa fala podwyżek czynszów w spółdzielniach? Listy grozy już spływają
Jesienne zawiadomienia o opłatach za mieszkanie mają ciąg dalszy. Spółdzielnie w Warszawie i na Mazowszu ogłosiły już zmiany na początek 2027 roku, a najnowsze komunikaty pokazują, dlaczego kolejne rachunki mogą być szczególnie dotkliwe. W części budynków do rozliczenia pozostały wydatki z wcześniejszych okresów. Dlatego w nowym piśmie warto sprawdzić znacznie więcej niż samą kwotę, którą trzeba będzie przelać.
Warszawski „Merkury” zapowiada wyższe opłaty po odroczeniu podwyżki
W warszawskiej SBM „Merkury” wyższe opłaty zależne od spółdzielni miały wejść w życie 1 października 2026 roku. Po wnioskach mieszkańców rada nadzorcza przesunęła termin na styczeń 2027 roku. W oświadczeniu wskazała jednak, że narastają niedobory związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości. Zapowiedziała konieczność wprowadzenia w styczniu opłat wyższych od wcześniej zakładanych, uwzględniających skutki przesunięcia terminu oraz niedobory powstałe w 2026 roku.
To mechanizm istotny dla domowych budżetów. Jeśli przez kilka miesięcy wpływy z opłat nie pokrywają wydatków, różnicę trzeba później rozliczyć. Art. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych przewiduje, że różnica między kosztami utrzymania danej nieruchomości a przychodami z opłat zwiększa odpowiednio przychody lub koszty następnego roku. Mieszkaniec może więc zobaczyć w nowej stawce zarówno planowane wydatki, jak i skutki wcześniejszego niedoboru.
Sprawa pozostaje aktualna także w listopadzie. W komunikacie z posiedzeń 27 października i 9 listopada 2026 roku rada nadzorcza „Merkurego” poinformowała o przyjęciu nowego regulaminu funduszu remontowego i zmianach zasad rozliczania kosztów. Omówiono również wnioski po spotkaniach zarządu z mieszkańcami po ogłoszeniu nowych stawek eksploatacyjnych oraz propozycje remontów na 2027 rok. W tych rozmowach spotykają się dwa konkretne tematy: wysokość wpłat i zakres prac do sfinansowania.
Fundusz remontowy ma pokrywać wcześniejsze wydatki. Program potrwa do 2029 roku
Warszawska SM „Orlik-Jantar” zapowiedziała zmiany w dwóch terminach. Od października dotyczą one gazu, centralnego ogrzewania i podgrzania wody, a od 1 stycznia 2027 roku eksploatacji oraz funduszu remontowego. W części nieruchomości rozpocznie się program likwidacji ujemnych sald tego funduszu. Ma objąć nieruchomości z niedoborem na koniec 2026 roku, z terminem jego uzupełnienia do 31 grudnia 2029 roku.
Spółdzielnia podała zasadę kalkulacji minimalnego odpisu: 80 proc. planowanych wpłat ma służyć likwidacji ujemnego salda, a 20 proc. bieżącym i nieprzewidzianym potrzebom remontowym. Właśnie dlatego przy podwyżce warto pytać o stan funduszu konkretnej nieruchomości i okres pokrywania niedoboru. Zawiadomienie powinno pozwalać ustalić, jaka część obciążenia wiąże się z wcześniejszymi wydatkami i według jakiego planu są one finansowane.
„Orlik-Jantar” informuje też o bonifikatach dla członków, finansowanych z przypadających na nich nadwyżek bilansowych. Obejmują one eksploatację i fundusz remontowy. Ostateczna należność zależy zatem od stawki dla nieruchomości i uwzględnionego pomniejszenia. Szczegółowe kwoty spółdzielnia zapowiedziała w indywidualnych zawiadomieniach. Przy porównywaniu opłat dwóch mieszkań trzeba sprawdzić także te elementy, zwłaszcza jeśli mieszkania znajdują się w różnych budynkach lub ich właściciele mają różny status członkowski.
Mazowsze: nowa stawka utrzymania to wzrost o około 8 proc.
Konkretną zmianę ogłosiła SM „IHAR” w Radzikowie pod Błoniem. W zawiadomieniu z 28 września 2026 roku ustaliła od stycznia 2027 roku 5,76 zł za metr kwadratowy kosztów utrzymania. W zawiadomieniu dotyczącym stycznia 2026 roku podawała 5,33 zł. Porównanie tych stawek daje 43 gr więcej na każdym metrze, czyli około 8,1 proc. Nową kwotę spółdzielnia uzasadnia kosztami utrzymania zasobów, ustalonymi na podstawie wydatków z 2026 roku.
Przy mieszkaniu 50-metrowym ta jedna pozycja rośnie z 266,50 zł do 288 zł miesięcznie. Różnica wynosi 21,50 zł, a za dwanaście miesięcy 258 zł. Przy większym metrażu rośnie proporcjonalnie, co pokazuje tabela. Pełne naliczenia, obejmujące także zaliczki na opłaty niezależne, IHAR zapowiedziała najpóźniej do 15 grudnia 2026 roku. Dopiero zestawienie wszystkich pozycji pozwoli obliczyć zmianę całego miesięcznego przelewu za konkretny lokal.
|Powierzchnia
|Przy stawce 5,33 zł/mkw.
|Przy stawce 5,76 zł/mkw.
|Więcej miesięcznie
|Więcej przez 12 miesięcy
|40 mkw.
|213,20 zł
|230,40 zł
|17,20 zł
|206,40 zł
|50 mkw.
|266,50 zł
|288 zł
|21,50 zł
|258 zł
|60 mkw.
|319,80 zł
|345,60 zł
|25,80 zł
|309,60 zł
|80 mkw.
|426,40 zł
|460,80 zł
|34,40 zł
|412,80 zł
Do nowych stawek dochodzą wcześniejsze zmiany cen mediów
Na warszawskie rachunki wpływa również obowiązująca już taryfa za wodę i ścieki. Od 11 lipca 2026 roku łączna cena wynosi 16,35 zł za metr sześcienny, wobec wcześniejszych 14,90 zł. Wzrost wynosi około 9,7 proc. Przy zużyciu 8 metrów sześciennych miesięcznie sama różnica cen daje 11,60 zł dodatkowego kosztu. Przy utrzymaniu tego zużycia i obu porównywanych stawek przez pełne dwanaście miesięcy różnica wyniosłaby 139,20 zł.
Termin pojawienia się wyższej kwoty na zawiadomieniu może różnić się od terminu zmiany taryfy. MSM „Nowy Dom 82” w Warszawie wyjaśniła to w sierpniowym komunikacie: wcześniejsze zawiadomienia przewidywały 16,03 zł za metr sześcienny, a nowa taryfa wyniosła 16,35 zł. Spółdzielnia zapowiedziała zastosowanie wyższej stawki od września i wyrównanie różnicy za sierpień w rozliczeniu półrocznym. Taki dokument pokazuje, skąd na późniejszym rachunku bierze się dodatkowe rozliczenie wcześniejszego okresu.
Nowe zawiadomienie trzeba jednak przeczytać w całości, także pod kątem opłat, których okres finansowania dobiegł końca. IHAR w informacji dla bloku nr 1 na listopad podniosła fundusz wodomierzy z 2 do 4 zł za sztukę, a jednocześnie obniżyła fundusz termomodernizacyjny z 2,44 zł za metr do zera po rozliczeniu inwestycji. Dla 50 mkw. samo wygaśnięcie tej drugiej pozycji oznacza 122 zł mniej miesięcznie. Końcowy wynik zależy od sumy zmian.
Usługi drożeją szybciej niż przeciętny koszyk zakupów
Najnowsze dane GUS, opublikowane 13 listopada 2026 roku, pokazują wzrost cen konsumpcyjnych w październiku o 3,5 proc. rok do roku. Ceny usług wzrosły o 4,9 proc., a towarów o 2,9 proc. Dla budynków znaczenie ma duży udział kupowanych usług: sprzątania, konserwacji, przeglądów czy obsługi administracyjnej. Ogólny wskaźnik inflacji jest więc tłem do oceny kosztów, a wysokość konkretnej opłaty trzeba porównać z umowami i fakturami nieruchomości.
Od stycznia 2027 roku wzrośnie również minimalne wynagrodzenie: z 4806 zł do 4950 zł brutto. To 144 zł, czyli około 3 proc. więcej. Minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych wzrośnie z 31,40 zł do 32,30 zł. Kwoty zostały już ustalone rozporządzeniem. Wzrost może wpływać na ceny usług wykonywanych dla spółdzielni, zależnie od zatrudnienia, zawartych umów i udziału wynagrodzeń w danym wydatku.
Najwięcej wyjaśnia więc pokazanie struktury kosztów. Mieszkaniec powinien móc ustalić, ile w stawce zajmuje sprzątanie, ile konserwacja, ile administracja, a ile rozliczenie wcześniejszego niedoboru. Przy funduszu remontowym potrzebny jest także plan robót i stan zgromadzonych środków. Wtedy można porównać podane uzasadnienie z konkretnym wzrostem wydatków. To szczególnie istotne przy podwyżce, która ma finansować dłuższy program remontowy albo stopniowe pokrywanie ujemnego salda.
Co zrobić z nowym zawiadomieniem, zanim zmienisz stały przelew?
Najpierw warto zestawić nowe naliczenie z ostatnim obowiązującym dokumentem i zaznaczyć zmiany w każdej pozycji. Przy stawce od metra trzeba sprawdzić powierzchnię, przy wodzie liczbę metrów sześciennych przyjętą do zaliczki, a przy funduszu urządzeń liczbę rozliczanych sztuk. Osobno należy wypisać jednorazową dopłatę i stałą miesięczną podwyżkę. Dzięki temu kwota do zapłaty w jednym miesiącu nie zostanie pomylona z kosztem, który będzie wracał przez cały rok.
Spółdzielnia ma obowiązek na żądanie przedstawić kalkulację wysokości opłat. W piśmie warto wskazać konkretną pozycję i poprosić o koszt będący podstawą stawki, sposób jego podziału oraz okres objęty rozliczeniem. Przy niedoborze funduszu remontowego potrzebne są jego wysokość, plan uzupełnienia i zasady zmiany stawki po realizacji programu. Przy eksploatacji trzeba sprawdzić, jak rozdzielono planowane wydatki i wynik wcześniejszego okresu. Odpowiedź powinna odnosić się do danej nieruchomości.
Znaczenie ma również termin zawiadomienia. Dla zmian opłat zależnych od spółdzielni ustawa przewiduje co najmniej trzy miesiące wyprzedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego. Dla kosztów niezależnych, takich jak woda czy energia, obowiązuje co najmniej 14 dni przed terminem płatności, najpóźniej do końca poprzedniego miesiąca. Zmiana wymaga pisemnego uzasadnienia. Jeżeli w jednym piśmie podwyższono kilka pozycji, trzeba ustalić podstawę i termin każdej z nich.
Przy niezgodności warto zachować zawiadomienie, potwierdzenia wpłat i odpowiedź administracji, a następnie zażądać wyjaśnienia lub korekty wskazanego błędu. Sam wniosek o kalkulację nie wstrzymuje obowiązku płacenia należnych opłat. Dla domowego budżetu najlepiej policzyć miesięczną różnicę całego zestawienia i koszt za okres jej obowiązywania. Podwyżka o 60 zł oznacza 720 zł przez dwanaście miesięcy, a o 100 zł już 1200 zł. Taka kwota pokazuje rzeczywistą skalę zmiany.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.