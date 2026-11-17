Cena gazu zamrożona na 2027 rok. Donald Tusk podał konkretną stawkę
Rząd zdecydował o utrzymaniu ceny gazu dla gospodarstw domowych na poziomie 197,29 zł/MWh. Premier Donald Tusk poinformował, że taka stawka ma obowiązywać również w 2027 roku.
Zdecydowaliśmy o zamrożeniu cen gazu, jeśli chodzi o odbiorców indywidualnych i utrzymamy cenę na poziomie 197,29 zł za MWh – powiedział premier.
Cena gazu bez podwyżki
Obecna taryfa dla gospodarstw domowych wynosi 197,29 zł/MWh i obowiązuje do końca 2026 roku.
Rząd chce utrzymać tę samą maksymalną cenę przez cały 2027 rok.
Ochroną mają zostać objęte przede wszystkim gospodarstwa domowe, a także m.in. wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz wybrane podmioty użyteczności publicznej.
Rachunek może się jednak zmienić
Kwota 197,29 zł/MWh dotyczy samego paliwa gazowego. Na końcową wysokość rachunku wpływają również m.in. opłaty dystrybucyjne, abonament i faktyczne zużycie.
Utrzymanie ceny gazu nie oznacza więc, że każdy rachunek w 2027 roku będzie dokładnie taki sam.
Projekt musi jeszcze przejść pełną ścieżkę legislacyjną. Jeśli przepisy zostaną przyjęte, maksymalna cena gazu dla gospodarstw domowych w 2027 roku pozostanie na poziomie 197,29 zł/MWh.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.