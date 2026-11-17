Litera R na skrzynce na listy to sygnał dla listonosza. Wystarczy jeden formularz, by ułatwić soebie życie
Mała naklejka z literą R na skrzynce pocztowej oznacza, że jej właściciel korzysta z bezpłatnej usługi Poczty Polskiej „Polecony do skrzynki”. Listonosz wrzuca wtedy listy polecone prosto do skrzynki, zamiast zostawiać awizo. Wyjaśniamy, jak włączyć usługę, kto przykleja literę R i jakich listów to nie dotyczy.
Co oznacza litera R na skrzynce?
Litera R to dla listonosza informacja, że adresat zgodził się na doręczanie poleconych do skrzynki oddawczej, bez podpisu i bez awizo. Nie trzeba więc czekać w domu na listonosza ani stać w kolejce na poczcie. R to także międzynarodowe oznaczenie przesyłek poleconych, od francuskiego słowa „recommandé”.
Usługa powstała w czasie pandemii, żeby ograniczyć kontakt listonoszy z adresatami. Później Poczta Polska ją utrzymała jako dobrowolną i bezpłatną opcję. To nie jest oznaczenie „nie wrzucać ulotek” ani żaden zakaz reklam.
Jak włączyć usługę: online albo na poczcie
Usługę można zamówić na 2 sposoby:
- Przez internet – wypełnij formularz na stronie eformularze.poczta-polska.pl/rdoskrzynki i potwierdź tożsamość profilem zaufanym. Bez profilu zaufanego formularz trzeba potwierdzić osobiście w placówce pocztowej.
- Na papierze – wypełnij formularz w dowolnej placówce Poczty Polskiej i okaż dokument tożsamości. Formularz można też przekazać listonoszowi.
Usługa zaczyna działać od następnego dnia po przyjęciu zgłoszenia i obowiązuje do odwołania. Po podaniu numeru telefonu lub adresu e-mail dostaniesz powiadomienie, że list trafił do skrzynki.
Naklejkę R przykleja Poczta, nie właściciel
Liter R nie trzeba nigdzie kupować ani „wyrabiać”. Naklejkę umieszcza na skrzynce listonosz lub inny pracownik Poczty Polskiej, zwykle w ciągu kilku dni od zgłoszenia. Nie warto przyklejać własnej litery R bez złożenia formularza. Usługa działa na podstawie złożonego formularza, a nie samej naklejki.
Tych listów listonosz nie wrzuci do skrzynki
Usługa ma ważne wyjątki. Nawet z literą R na skrzynce dostaniesz awizo, gdy przychodzi:
- list polecony za potwierdzeniem odbioru, czyli tzw. zwrotka. Tak wysyłają pisma najczęściej urzędy, sądy, prokuratura, policja i komornicy,
- przesyłka, która nie mieści się w skrzynce.
Takiej przesyłki listonosz nie zostawi na wycieraczce ani u sąsiada. Trzeba ją odebrać osobiście albo na poczcie.
Skrzynka musi być zamykana i sprawna
Żeby listy polecone mogły trafiać do skrzynki, musi ona być zamykana na klucz, sprawna i na tyle duża, by zmieściła list dużego formatu. Jeśli skrzynka jest uszkodzona, listonosz może ze względów bezpieczeństwa nie zostawić w niej przesyłki.
Warszawa: pisma z urzędu coraz częściej przez e-Doręczenia
Mieszkańcy Warszawy mogą też odbierać część pism zupełnie bez skrzynki. Urzędy mają obowiązek korzystać z e-Doręczeń, czyli elektronicznego odpowiednika listu poleconego. Urząd m.st. Warszawy i urzędy dzielnic mają własne adresy do doręczeń elektronicznych. Swoją skrzynkę do e-Doręczeń założysz bezpłatnie w aplikacji mObywatel lub na stronie e-doreczenia.gov.pl. Wtedy pisma z urzędów trafią na skrzynkę w telefonie zamiast do skrzynki na listy.
Warto też pamiętać, że właściciel domu jednorodzinnego ma obowiązek mieć skrzynkę na listy przy wejściu do budynku lub na ogrodzeniu. W bloku skrzynki montuje zarządca budynku.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.