Z rynku zniknęło 108 tys. firm w pół roku. Rosnące koszty ZUS i prądu dobijają jednoosobowe działalności
Tylko w pierwszej połowie 2026 roku z polskiego rynku zniknęło 108,1 tys. jednoosobowych działalności gospodarczych, a kolejne 191,4 tys. zostało zawieszonych przez właścicieli. Eksperci alarmują, że gwałtowna ekspansja dyskontów, skokowy wzrost składek ubezpieczeniowych oraz widmo obowiązkowego e-fakturowania zmuszają lokalnych przedsiębiorców do masowego wygaszania biznesów.
Sklepy osiedlowe przegrywają z dyskontami i cenami prądu
Dramatyczna sytuacja na rynku mikroprzedsiębiorstw najbardziej widoczna jest na lokalnych ulicach handlowych, gdzie znikają kolejne punkty usługowe i małe sklepy spożywcze. – Wejście dyskontów to był początek końca małych spożywczaków. Potem podnieśli ceny dostawcy, na końcu dobiły mnie opłaty za prąd – przyznaje z goryczą pan Marek, który po kilkunastu latach zamknął swój osiedlowy sklep w Nowym Sączu. Przedsiębiorca, jak wielu w jego wieku, zderzył się z bezrobociem – będąc z „pięćdziesiątką na karku” ma za mało lat na emeryturę, a zbyt wiele, by łatwo znaleźć nowego pracodawcę.
Lokalne rynki boleśnie odczuwają zjawisko likwidacji. Zamknięcie jedynej kwiaciarni czy osiedlowego sklepu nie oznacza już, że w tym samym miejscu powstanie nowy biznes o podobnym profilu. Konsumenci tracą wybór, a nieliczne podmioty utrzymujące się na rynku zyskują monopolistyczną pozycję, co ostatecznie prowadzi do wzrostu cen detalicznych.
ZUS, składka zdrowotna i e-faktury. Dlaczego CEIDG notuje rekordy?
Statystyki z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) przytaczane przez agencję Monday News nie pozostawiają złudzeń. W pierwszym półroczu 2026 roku zamknięto 108,1 tys. JDG, co stanowi wzrost o 8,4 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Poważny wkład w te statystyki mają rosnące koszty stałe utrzymania firmy, niezależne od bieżących przychodów.
Radca prawny Adrian Parol przypomina, że minimalne składki społeczne wraz z Funduszem Pracy i Funduszem Solidarnościowym dla przedsiębiorców na zasadach ogólnych wzrosły w 2026 roku o 8,6 proc. do 1 926,76 zł miesięcznie. Ponadto minimalna podstawa składki zdrowotnej wynosi już 4 806 zł. Do tego dochodzą obciążenia administracyjne. Dr Hanna Nowak-Mizgalska z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu wskazuje, że obowiązek e-fakturowania, który wszedł w życie 1 kwietnia 2026 roku, był katalizatorem decyzji o zawieszeniu biznesów dla wielu osób niegotowych na kosztowną transformację cyfrową. Nie bez znaczenia pozostaje również lipcowa reforma Państwowej Inspekcji Pracy, która uderzyła w sektor B2B, skłaniając samozatrudnionych do profilaktycznego zamykania działalności przed groźbą kontroli i przekwalifikowania umów na etaty.
Zawieszenie działalności jako bufor bezpieczeństwa czy pierwszy krok do likwidacji?
Obok 108 tys. likwidacji, przedsiębiorcy złożyli aż 191,4 tys. wniosków o zawieszenie działalności (wzrost o 6,7 proc. r/r). Z perspektywy prawa zawieszenie to legalny mechanizm cięcia kosztów w okresach bez zleceń, uwalniający od obowiązku płacenia składek ZUS. Według radcy prawnego Łukasza Goszczyńskiego, kategoria ta nie zawsze oznacza bankructwo – część przedsiębiorców zawiesza firmę z powodów osobistych, sezonowości usług lub w oczekiwaniu na nowy kontrakt.
Dane wskazują, że liczba zamykanych firm wzrosła w 15 województwach (wyjątkiem jest kujawsko-pomorskie). Eksperci ostrzegają jednak przed prostym czytaniem tych statystyk – województwa o największym nasyceniu firmami (np. mazowieckie, które posiada ponad 100 firm na 1 000 mieszkańców) naturalnie generują najwyższe liczby absolutne zamknięć i zawieszeń. Co więcej, największy przyrost zamknięć dotyczy wpisów „bez wskazania województwa”, co charakteryzuje m.in. branżę e-commerce, informatyków i przedstawicieli wolnych zawodów pracujących zdalnie na terenie całego kraju.
Co zrobić, gdy koszty prowadzenia JDG przerastają przychody?
- Skorzystaj z prawa do zawieszenia działalności (do 24 miesięcy) – zawieszenie zwalnia Cię z odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy oraz opłacania składek ZUS (społecznych i zdrowotnych); w tym czasie nie możesz jednak świadczyć usług ani wystawiać faktur.
- Zweryfikuj dostępne ulgi w opłacaniu składek – jeśli Twoja firma notuje spadki przychodów, sprawdź możliwości przejścia na Mały ZUS Plus, który uzależnia wysokość składek na ubezpieczenie społeczne bezpośrednio od osiągniętego dochodu z poprzedniego roku.
- Rozważ restrukturyzację lub upadłość konsumencką – jeśli Twoje zadłużenie wobec dostawców i urzędów narasta i utraciłeś płynność finansową, skonsultuj się z licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym; likwidacja JDG nie umarza długów, które przechodzą na Twój majątek prywatny.
Źródło: Forsal
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.