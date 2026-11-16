Wielka zmiana w PKO BP! Znikną nazwy, które zna ponad 12 milionów klientów. Bank wydał ważny komunikat
PKO Bank Polski ogłosił dużą zmianę, która obejmie miliony klientów korzystających z bankowości elektronicznej. Popularne nazwy IKO i iPKO, znane Polakom od lat, będą stopniowo znikać. Bank zapowiedział, że cały proces zakończy się do końca 2026 roku. Zmieni się wygląd aplikacji i serwisu internetowego, a użytkownicy zobaczą nowe oznaczenia. Instytucja jednocześnie ostrzega przed oszustami, którzy mogą wykorzystać tę sytuację do wyłudzania pieniędzy i danych. Co dokładnie się zmienia i czy trzeba coś zrobić, żeby nie stracić dostępu do konta?
PKO BP podjął decyzję. IKO i iPKO przechodzą do historii
Jeden z największych banków w Polsce zapowiedział istotne zmiany w sposobie prezentowania swoich usług elektronicznych. Dotychczasowe nazwy IKO, kojarzona z aplikacją mobilną, oraz iPKO, wykorzystywana przez serwis bankowości internetowej, będą stopniowo zastępowane nazwą PKO Bank Polski. To część szerszego procesu ujednolicania identyfikacji wizualnej instytucji, która chce, aby klienci korzystający z różnych kanałów obsługi widzieli tę samą markę.
Zmiany mają zostać przeprowadzone do końca 2026 roku. Nie oznacza to jednak, że bank zamierza zamknąć dotychczasową aplikację lub uruchomić całkowicie nowy system. Chodzi przede wszystkim o zmianę nazewnictwa, logo i wyglądu wybranych elementów bankowości elektronicznej. Klienci nadal będą korzystać ze swoich rachunków, kart, lokat i pozostałych produktów na dotychczasowych zasadach.
Zmiana pojawi się na ekranach telefonów. Klienci mogą być zaskoczeni
Jedną z pierwszych widocznych nowości będzie zmiana oznaczenia aplikacji mobilnej. Od wersji 3.192 użytkownicy zaczną widzieć nazwę i logo PKO Banku Polskiego zamiast dotychczasowej marki IKO. Nowa identyfikacja pojawi się zarówno na ekranie telefonu, jak i w oficjalnych sklepach z aplikacjami. Aktualizacja będzie udostępniana stopniowo, dlatego nie wszyscy klienci zobaczą ją w tym samym momencie.
Osoby, które mają włączone automatyczne aktualizacje, nie muszą podejmować żadnych dodatkowych działań. Nowa wersja zostanie zainstalowana w zwykłym trybie aktualizacji oprogramowania. Pozostali użytkownicy będą mogli skorzystać z oficjalnego sklepu Google Play lub App Store.
Warto podkreślić, że bank nie wymaga pobierania osobnej aplikacji, ponownego zakładania konta ani zmiany hasła. Jeżeli więc ktoś otrzyma wiadomość sugerującą, że musi pilnie zainstalować nowy program, powinien zachować szczególną ostrożność.
Zmieni się również strona logowania. Jeden szczegół pozostanie bez zmian
Nowości obejmą także internetowy serwis bankowości elektronicznej. W najbliższych tygodniach PKO BP planuje odświeżyć ekran logowania. Pojawi się nowe tło, a po prawej stronie ekranu mają być prezentowane aktualności. Zmiana będzie więc zauważalna dla osób, które regularnie korzystają z bankowości przez komputer lub przeglądarkę internetową.
Najważniejsza informacja dotyczy jednak adresu strony. Bank zapewnia, że www.ipko.pl pozostanie bez zmian. Klienci nadal będą mogli korzystać z dotychczasowego adresu i tych samych danych logowania. Nie zmienią się również zawarte umowy ani dostępne funkcje.
Ma to szczególne znaczenie dla osób starszych, które przyzwyczaiły się do określonego wyglądu bankowości internetowej. Zmiana logo i elementów graficznych nie powinna wymagać ponownej nauki obsługi całego systemu.
PKO BP zmienia także bankowość dla firm. Przedsiębiorcy zobaczą nowe nazwy
Proces ujednolicania marki obejmie nie tylko klientów indywidualnych, ale również przedsiębiorców. Dotychczasowy serwis iPKO biznes oraz aplikacja o tej samej nazwie będą funkcjonować pod marką PKO Biznes. Bank zapowiada również zmiany w wyglądzie serwisu, które mają ułatwić poruszanie się po systemie i dostęp do najważniejszych funkcji.
Podobnie jak w przypadku klientów indywidualnych, przedsiębiorcy nie będą musieli zmieniać sposobu logowania. Adres www.ipkobiznes.pl pozostanie aktualny. Zmieni się natomiast identyfikacja wizualna aplikacji, w tym jej ikona widoczna na ekranie telefonu.
Nową nazwę otrzyma także internetowy kantor walutowy dla firm. Usługa znana dotychczas jako iPKO dealer będzie funkcjonować pod nazwą PKO Dealer.
Bank ostrzega przed oszustami. Fałszywa wiadomość może kosztować utratę pieniędzy
Wraz z ogłoszeniem zmian PKO Bank Polski przypomniał o zagrożeniach związanych z cyberprzestępczością. Oszuści mogą wykorzystać informację o zmianie nazw aplikacji i serwisów do przygotowania fałszywych wiadomości SMS, e-maili lub stron internetowych. Ich celem może być przekonanie klientów, że muszą pilnie potwierdzić dane, pobrać nową aplikację albo zalogować się przez przesłany link.
Bank wyraźnie zaznacza, że nie przesyła klientom w wiadomościach SMS ani e-mailach linków do logowania lub pobierania aplikacji. Pracownicy banku nie proszą również o ujawnienie haseł, numerów PIN ani kodów autoryzacyjnych. Każda taka prośba powinna wzbudzić podejrzenia, nawet jeśli wiadomość zawiera prawdziwe logo banku i odnosi się do rzeczywiście zapowiedzianych zmian.
Przed zalogowaniem należy sprawdzać adres strony internetowej. Dla klientów indywidualnych właściwe są domeny www.pkobp.pl oraz www.ipko.pl, natomiast przedsiębiorcy korzystają również z www.ipkobiznes.pl. Aplikację należy pobierać wyłącznie z oficjalnych sklepów, upewniając się, że jej dostawcą jest PKO Bank Polski.
Dlaczego bank zdecydował się na tak dużą zmianę?
PKO Bank Polski tłumaczy swoją decyzję rosnącą rolą bankowości cyfrowej. Według danych przedstawionych przez instytucję już 40 procent nowych klientów rozpoczyna korzystanie z jej usług przez internet, na przykład zakładając konto lub otwierając lokatę. Co ciekawe, wśród osób rozpoczynających relację z bankiem cyfrowo aż 40 procent stanowią klienci poniżej 25. roku życia.
W ocenie banku utrzymywanie osobnych nazw dla poszczególnych kanałów obsługi nie ma już takiego uzasadnienia jak wcześniej. Ujednolicenie marki ma ułatwić klientom rozpoznawanie oficjalnych usług niezależnie od tego, czy korzystają z telefonu, komputera, czy odwiedzają tradycyjny oddział.
Zmiany odczują również mieszkańcy Warszawy i Mazowsza
Nowe oznaczenia aplikacji i serwisów zobaczą także klienci PKO BP mieszkający w Warszawie i województwie mazowieckim. Zmiana ma charakter ogólnopolski i nie jest uzależniona od miejsca zamieszkania ani oddziału, w którym prowadzony jest rachunek.
Dla mieszkańców stolicy korzystających z bankowości mobilnej najważniejsza będzie możliwość dalszego wykonywania codziennych operacji, takich jak sprawdzanie salda, realizowanie przelewów czy zarządzanie kartami. Bank zapewnia, że dotychczasowe funkcje pozostaną dostępne, a zmiana nazwy nie wpłynie na zawarte umowy.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź, zanim wykonasz jakąkolwiek operację
Jeżeli korzystasz z aplikacji IKO lub serwisu iPKO, nie musisz podejmować żadnych specjalnych działań związanych ze zmianą marki. Twoje konto pozostanie aktywne, dane logowania nie ulegną zmianie, a aplikacja będzie nadal działać. Z czasem możesz jedynie zauważyć inną ikonę programu, nowe logo albo odświeżony ekran logowania.
Najważniejsze jest zachowanie ostrożności wobec wiadomości, które próbują wykorzystać zapowiedź zmian. Nie klikaj linków do logowania przesyłanych SMS-em, nie instaluj aplikacji z nieznanych stron i nigdy nie podawaj kodów autoryzacyjnych osobom kontaktującym się telefonicznie. Jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się z bankiem przez oficjalną aplikację lub numer podany na jego stronie internetowej.
PKO Bank Polski zapowiedział zakończenie procesu zmiany nazw do końca 2026 roku. IKO i iPKO będą stopniowo znikać jako odrębne marki, ale klienci zachowają dostęp do dotychczasowych usług. Bank podkreśla, że nie trzeba pobierać nowej aplikacji ani ponownie aktywować konta.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.