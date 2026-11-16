Pilny komunikat dla użytkowników mObywatela. Od jutra część Polaków nie zaloguje się do aplikacji. Trzeba zrobić jedną rzecz
Miliony Polaków korzystają z aplikacji mObywatel, ale nie wszyscy wiedzą o ważnej zmianie. Ministerstwo Cyfryzacji ostrzega, że już od wtorku, 17 listopada, część użytkowników może stracić możliwość zalogowania się do aplikacji. Powodem jest wymiana certyfikatu bezpieczeństwa. Aby uniknąć problemów, trzeba sprawdzić numer zainstalowanej wersji i w razie potrzeby przeprowadzić aktualizację.
Ministerstwo Cyfryzacji ostrzega. Od jutra mogą pojawić się problemy
W poniedziałek, 16 listopada, na oficjalnym profilu aplikacji mObywatel pojawił się komunikat dotyczący konieczności aktualizacji oprogramowania. Ostrzeżenie jest jednoznaczne: użytkownicy, którzy nie pobiorą odpowiedniej wersji aplikacji, nie będą mogli się do niej zalogować.
Chodzi o wersję 4.93.1 lub nowszą. Osoby korzystające ze starszych wydań powinny jak najszybciej zainstalować aktualizację, aby zachować możliwość korzystania z usług dostępnych w mObywatelu.
Problem może dotyczyć również mieszkańców Warszawy i Mazowsza, ponieważ zmiana obejmuje użytkowników aplikacji w całej Polsce. Nie jest to regionalna awaria ani ograniczenie dotyczące konkretnego operatora telefonicznego.
Dlaczego mObywatel przestanie działać u części użytkowników?
Powodem jest wymiana certyfikatu domenowego SSL, który odpowiada za bezpieczeństwo połączenia między aplikacją a usługami internetowymi. Ministerstwo Cyfryzacji wyjaśnia, że jest to rutynowa czynność mająca zwiększyć bezpieczeństwo korzystania z mObywatela.
Starsze wersje aplikacji mogą nie obsługiwać prawidłowo nowego certyfikatu, dlatego użytkownicy muszą zainstalować odpowiednią aktualizację.
Nie oznacza to likwidacji aplikacji, wyłączenia usług dla wszystkich obywateli ani konieczności zakładania nowego konta. Chodzi o techniczną zmianę, która wymaga korzystania z aktualnego oprogramowania.
Masz mObywatela w telefonie? Sprawdź to jeszcze dzisiaj
Ministerstwo Cyfryzacji wskazuje, że najnowsza wersja aplikacji jest dostępna w sklepach Google Play i App Store. Aktualizację można przeprowadzić bezpośrednio z poziomu sklepu z aplikacjami.
Właściciele telefonów z Androidem powinni otworzyć Google Play, wyszukać mObywatela i sprawdzić, czy dostępny jest przycisk „Aktualizuj”. Użytkownicy iPhone’ów mogą zrobić to samo w App Store.
Jeżeli aktualizacja jest dostępna, warto zainstalować ją jeszcze przed wtorkiem. Pozwoli to uniknąć sytuacji, w której aplikacja odmówi zalogowania się w momencie, gdy będzie potrzebna.
Uwaga również na firmy i instytucje. Komunikat dotyczy nie tylko obywateli
Ważna informacja została skierowana także do firm i instytucji współpracujących z mObywatelem. Podmioty korzystające z odnawianego certyfikatu SSL w swoich narzędziach powinny podjąć odpowiednie działania techniczne.
Oznacza to, że wymiana certyfikatu ma znaczenie nie tylko dla użytkowników indywidualnych, ale również dla podmiotów wykorzystujących infrastrukturę powiązaną z aplikacją.
Ministerstwo przedstawia całą operację jako standardowe działanie zwiększające bezpieczeństwo systemu.
Co to oznacza dla Ciebie? Nie czekaj do ostatniej chwili
Jeżeli korzystasz z mObywatela do okazywania dokumentów, sprawdzania danych lub załatwiania spraw urzędowych, aktualizacja jest szczególnie ważna. Brak możliwości zalogowania się może okazać się problemem właśnie wtedy, gdy będziesz potrzebować dostępu do aplikacji.
Najlepiej jeszcze dzisiaj sprawdzić dostępność aktualizacji i upewnić się, że telefon korzysta z wersji 4.93.1 lub nowszej. Nie należy pobierać aplikacji z przypadkowych stron internetowych ani korzystać z linków przesyłanych w podejrzanych wiadomościach SMS.
Najważniejsze: od 17 listopada użytkownicy starszych wersji mObywatela mogą utracić możliwość logowania. Ministerstwo Cyfryzacji zaleca aktualizację aplikacji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.