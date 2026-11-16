ZUS przypomina o 300 zł na dziecko. Rodzice mają czas tylko do 30 listopada. Potem pieniądze mogą przepaść
Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował 16 listopada ważny komunikat dla rodziców i opiekunów. Do końca miesiąca można jeszcze składać wnioski o 300 zł na wyprawkę szkolną w ramach programu Dobry Start. Świadczenie przysługuje na uprawnione dzieci uczące się w szkołach, niezależnie od dochodów rodziny. Termin upływa 30 listopada 2026 roku. Osoby, które zapomną o złożeniu dokumentów, co do zasady stracą możliwość otrzymania pieniędzy za obecny rok szkolny. Istnieje jednak ściśle określony wyjątek.
Listopad to ostatni miesiąc na dopełnienie formalności związanych z programem Dobry Start. Chociaż rok szkolny rozpoczął się już kilka miesięcy temu, rodzice mogą nadal ubiegać się o jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł. ZUS przypomniał o terminie w najnowszym komunikacie z 16 listopada. Wniosek można złożyć bez wychodzenia z domu, ale trzeba pamiętać, że samo posiadanie dziecka w wieku szkolnym nie powoduje automatycznej wypłaty pieniędzy.
300 zł na wyprawkę szkolną. Komu przysługuje świadczenie?
Program Dobry Start przewiduje jednorazową wypłatę 300 zł na dziecko uczące się w szkole. Co do zasady wsparcie dotyczy uczniów do ukończenia 20. roku życia. Jeśli dziecko ma orzeczoną niepełnosprawność, granica wieku wynosi 24 lata. ZUS wyjaśnia, że przy ustalaniu wieku stosowane są szczegółowe zasady związane z rokiem szkolnym.
Świadczenie przysługuje niezależnie od wysokości dochodów rodziców oraz ich sytuacji zawodowej. Oznacza to, że nie ma tutaj progu dochodowego, którego przekroczenie automatycznie pozbawia rodzinę prawa do wsparcia.
Pieniądze można przeznaczyć na podręczniki, zeszyty, przybory szkolne oraz inne wyposażenie potrzebne do nauki.
Nie wszystkie dzieci otrzymają pieniądze. Są ważne wyłączenia
Nie każdy rodzic może ubiegać się o 300 zł. ZUS wskazuje, że świadczenie nie przysługuje dzieciom uczęszczającym do zerówki ani studentom. Samo uczęszczanie do placówki edukacyjnej nie oznacza więc automatycznie prawa do wypłaty.
Program obejmuje natomiast uprawnionych uczniów szkół podstawowych, liceów, techników, szkół branżowych i wybranych innych placówek edukacyjnych. Szczególne znaczenie ma spełnienie ustawowych warunków dotyczących wieku i rodzaju nauki.
Termin 30 listopada. Potem wniosek może zostać odrzucony
Wnioski o świadczenie na rok szkolny 2026/2027 można składać od 1 lipca do 30 listopada 2026 roku. To podstawowy termin przewidziany w programie. Rodzice, którzy dotychczas nie przekazali dokumentów, powinni zrobić to przed jego upływem.
ZUS wyjaśnia, że po 30 listopada możliwość ubiegania się o pieniądze pozostanie jedynie w szczególnej sytuacji: gdy dziecko powyżej 20. roku życia uzyska orzeczenie o niepełnosprawności po tej dacie. W takim przypadku wniosek można złożyć za pośrednictwem eZUS.
W pozostałych przypadkach przekroczenie terminu oznacza co do zasady utratę możliwości uzyskania świadczenia za dany rok szkolny. Dlatego nie warto odkładać formalności na ostatni wieczór.
Jak złożyć wniosek o 300 zł? Nie trzeba iść do oddziału ZUS
Wnioski przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną. Rodzice mogą skorzystać z aplikacji mZUS, portalu PUE/eZUS, wybranych systemów bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia.
Podczas wypełniania dokumentu należy podać wymagane dane rodzica i dziecka, informacje dotyczące szkoły oraz numer rachunku bankowego. Ważne jest również podanie aktualnych danych kontaktowych, ponieważ ZUS może potrzebować skontaktować się w sprawie wniosku.
Po wysłaniu dokumentu warto upewnić się, że został rzeczywiście przekazany, a nie tylko zapisany jako roboczy. Samo rozpoczęcie wypełniania formularza nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku.
Na jakie konto trafią pieniądze?
Świadczenie Dobry Start jest wypłacane bezgotówkowo. Oznacza to, że środki trafiają na rachunek bankowy wskazany przez osobę uprawnioną. ZUS nie wypłaca tych pieniędzy do ręki w kasie oddziału.
Przed wysłaniem dokumentu należy dokładnie sprawdzić numer konta. Pomyłka może wydłużyć proces wyjaśniania sprawy i spowodować problemy z realizacją wypłaty.
Warto także pamiętać o bezpieczeństwie. ZUS nie wymaga przekazywania haseł do bankowości elektronicznej ani kodów autoryzacyjnych przypadkowym osobom. Wnioski należy składać wyłącznie przez oficjalne kanały.
Rodzina z trojgiem dzieci może otrzymać 900 zł
Świadczenie przysługuje na każde dziecko spełniające warunki programu. Jeśli w rodzinie jest dwoje uprawnionych uczniów, łączna kwota wsparcia wyniesie 600 zł. W przypadku trojga dzieci będzie to 900 zł, a przy czworgu — 1200 zł.
Nie trzeba wykazywać niskich dochodów, ale dla każdego dziecka muszą zostać spełnione odpowiednie warunki. Dzięki temu rodziny mogą otrzymać wsparcie niezależnie od tego, czy rodzice pracują na etacie, prowadzą działalność gospodarczą czy mają inne źródła dochodu.
Co to oznacza dla rodzin z Warszawy i Mazowsza?
Program Dobry Start obowiązuje w całej Polsce, również w Warszawie i województwie mazowieckim. Rodzice dzieci uczęszczających do szkół w stolicy, Radomiu, Płocku, Siedlcach oraz innych miejscowościach regionu korzystają z tych samych zasad.
Jeżeli rodzina dotychczas nie otrzymała 300 zł, warto sprawdzić, czy wniosek został wysłany i czy ZUS nie przekazał informacji wymagającej uzupełnienia danych. Jeśli dokumentu jeszcze nie złożono, pozostaje czas do 30 listopada.
Rodzice mogą zweryfikować status sprawy w odpowiedniej usłudze elektronicznej i sprawdzić wiadomości otrzymane z ZUS.
ZUS przypomina: zostało niewiele czasu
Ostateczny podstawowy termin składania wniosków o 300 zł z programu Dobry Start przypada 30 listopada 2026 roku. Świadczenie nie jest przyznawane automatycznie. Rodzice i opiekunowie, którzy jeszcze nie wysłali dokumentów, powinni zrobić to za pośrednictwem oficjalnych systemów elektronicznych. Po terminie możliwość złożenia wniosku będzie ograniczona do szczególnego wyjątku wskazanego przez ZUS.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.