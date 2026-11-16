Dramatyczny apel Donalda Tuska do prezydenta Nawrockiego. „Przecież Pan też ma dzieci”. Premier mówi o tragediach najmłodszych
Donald Tusk zwrócił się bezpośrednio do prezydenta Karola Nawrockiego w poruszającym nagraniu opublikowanym w poniedziałek, 16 listopada 2026 roku. Premier mówił o dzieciach, które padają ofiarą przemocy w internecie, o rozpowszechnianiu intymnych zdjęć nieletnich i namawianiu do samobójstwa. W pewnym momencie skierował do głowy państwa osobisty apel. Wszystko po prezydenckim wecie wobec ustawy dotyczącej bezpieczeństwa w sieci.
Panie Prezydencie, przecież Pan też ma dzieci. https://t.co/nRFqYwDYK8
— Donald Tusk (@donaldtusk) November 16, 2026
„Panie Prezydencie, przecież Pan też ma dzieci”. Tusk zwrócił się do Nawrockiego
W poniedziałek Donald Tusk opublikował w mediach społecznościowych ponad siedmiominutowe nagranie. Towarzyszył mu krótki wpis skierowany bezpośrednio do Karola Nawrockiego: „Panie Prezydencie, przecież Pan też ma dzieci”.
To reakcja premiera na zawetowanie przez prezydenta ustawy wdrażającej unijny Akt o usługach cyfrowych, znany jako DSA. Rząd przekonuje, że proponowane przepisy miały ułatwić szybkie usuwanie nielegalnych treści z internetu. Prezydent uważa natomiast, że ustawa stwarzała zagrożenie dla wolności słowa i dawała urzędnikom zbyt daleko idące uprawnienia.
Tusk postanowił skoncentrować swój apel na bezpieczeństwie dzieci. Mówił o sytuacjach, w których najmłodsi stają się ofiarami internetowej przemocy, a kompromitujące lub krzywdzące materiały pozostają dostępne w sieci nawet wtedy, gdy sprawą zajmują się już odpowiednie służby.
Premier mówi o samobójstwach dzieci. Padają dramatyczne słowa
W nagraniu Donald Tusk przywołał problem samobójstw wśród najmłodszych. Stwierdził, że w Polsce średnio co drugi dzień jakieś dziecko odbiera sobie życie. To liczba przytoczona przez premiera, której nie należy traktować jako niezależnie zweryfikowanej statystyki bez sprawdzenia aktualnych danych dotyczących wieku i liczby zgonów.
Premier zaznaczył, że nie sposób dokładnie ustalić, ile takich tragedii wiąże się z przemocą w internecie lub nakłanianiem do samobójstwa. Podkreślił jednak, że zagrożenia internetowe mogą mieć dramatyczne konsekwencje dla młodych ludzi i ich rodzin.
Według szefa rządu szczególnie istotne jest to, aby nielegalne i krzywdzące materiały można było usuwać możliwie szybko, niezależnie od działań podejmowanych wobec ich autorów.
Tusk wskazywał, że zatrzymanie sprawcy nie rozwiązuje automatycznie problemu. Materiały mogą nadal krążyć w internecie, być kopiowane i udostępniane kolejnym osobom. Dla rodziców oraz dzieci dotkniętych taką sytuacją liczy się więc nie tylko odpowiedzialność karna sprawcy, ale również natychmiastowe ograniczenie dalszego rozpowszechniania treści.
„Liczę na pana przyzwoitość i zdrowy rozsądek”. Osobisty apel do prezydenta
Donald Tusk zadeklarował, że jest gotowy wielokrotnie rozmawiać z Karolem Nawrockim, aby przekonać go do poparcia kolejnej propozycji przepisów dotyczących bezpieczeństwa w internecie.
Premier zapowiedział, że rząd nie zamierza rezygnować z prób wprowadzenia rozwiązań pozwalających skuteczniej reagować na nielegalne treści.
W końcowej części nagrania zwrócił się do prezydenta, przypominając, że również jest ojcem. Następnie powiedział: „Liczę na pana przyzwoitość i zdrowy rozsądek”.
To jeden z najbardziej osobistych fragmentów wystąpienia. Szef rządu przedstawił spór o przepisy internetowe nie tylko jako konflikt polityczny, lecz także jako kwestię ochrony dzieci przed przemocą i upokorzeniem.
Dlaczego Karol Nawrocki zawetował ustawę? Prezydent przedstawia inne argumenty
Karol Nawrocki uzasadnił swoją decyzję obawami przed wprowadzeniem mechanizmów umożliwiających nadmierną ingerencję państwa w treści publikowane w internecie.
Zdaniem prezydenta proponowane rozwiązania mogły prowadzić do cenzury prewencyjnej i przyznawać urzędnikom uprawnienia zagrażające wolności wypowiedzi.
Nawrocki podkreślał, że państwo dysponuje już instrumentami pozwalającymi ścigać sprawców przestępstw. Według niego poprawa bezpieczeństwa nie powinna odbywać się kosztem praw obywatelskich. Zaznaczył również, że rząd może przygotować nowe propozycje legislacyjne.
Spór dotyczy zatem nie samej potrzeby ochrony dzieci, lecz sposobu, w jaki państwo powinno reagować na nielegalne materiały oraz tego, kto i na jakich zasadach może decydować o ich blokowaniu.
Co oznacza prezydenckie weto dla mieszkańców Warszawy i całej Polski?
Zawetowanie ustawy oznacza, że proponowane w niej krajowe procedury dotyczące blokowania nielegalnych treści nie wejdą w życie w przyjętym przez parlament kształcie. Nie oznacza to jednak, że internet pozostaje poza prawem albo że wszystkie mechanizmy zgłaszania nielegalnych materiałów przestały działać.
Unijny Akt o usługach cyfrowych już obowiązuje, a platformy internetowe mają określone obowiązki związane z reagowaniem na zgłoszenia nielegalnych treści. Spór dotyczy między innymi krajowych kompetencji i procedur egzekwowania tych przepisów.
Dla rodziców w Warszawie, na Mazowszu i w całym kraju szczególnie ważna pozostaje szybka reakcja na cyberprzemoc. W przypadku rozpowszechniania intymnych materiałów przedstawiających osoby nieletnie, gróźb lub nakłaniania do samobójstwa należy zabezpieczyć informacje potrzebne do zgłoszenia, zawiadomić odpowiednie służby i skorzystać z mechanizmów zgłaszania treści na platformie. Nie należy samodzielnie rozpowszechniać takich materiałów, nawet w celu udokumentowania sprawy.
W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia konieczne jest wezwanie pomocy pod numerem 112.
Tymczasem polityczny spór trwa. Premier zapowiada dalsze starania o nowe przepisy, a prezydent domaga się rozwiązań, które jego zdaniem nie będą zagrażały wolności słowa.
Pytanie pozostaje otwarte: czy rząd i prezydent zdołają uzgodnić przepisy, które jednocześnie zapewnią skuteczną ochronę dzieci i odpowiednie gwarancje praw obywatelskich?
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.