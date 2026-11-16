Tortilla Drwala robi furorę w naszej kuchni już od wielu lat. Jest tak dobra, że trudno poprzestać na jednej
Są takie dania, które nie wychodzą z mody i nawet po wielu latach wciąż budzą apetyt. W naszej kuchni właśnie takim przysmakiem jest tortilla Drwala. Łączy wszystko, co najlepsze w popularnych burgerach: soczyste mięso, chrupiący bekon, rozpływający się ser i charakterystyczny sos. A przy tym można ją wygodnie przygotować w domu, bez bułek i skomplikowanych technik kulinarnych. Sekret tkwi w odpowiednich składnikach i jednym prostym zabiegu na patelni, dzięki któremu tortilla staje się przyjemnie chrupiąca, a ser w środku pozostaje gorący.
Burger Drwala od lat kojarzy się z sycącym, zimowym jedzeniem. Nic dziwnego, że podobne połączenie smaków można wykorzystać również w innych daniach. Tortilla w tej wersji jest świetną propozycją na rodzinny obiad, ciepłą kolację lub weekendowe jedzenie w stylu domowego fast foodu. Nie trzeba przy tym wiernie odtwarzać receptury znanej z restauracji. Najważniejsze jest zachowanie charakterystycznego połączenia mięsa, panierowanego sera, chrupiącego bekonu i wyrazistego sosu.
Tortilla Drwala. Dlaczego to połączenie jest tak dobre?
Podstawą jest kontrast smaków i konsystencji. Delikatna tortilla otacza soczystego kurczaka, złocisty panierowany ser i chrupiący bekon. Sałata oraz ogórek dodają świeżości, a sos na bazie majonezu i musztardy łączy wszystkie składniki w jedną całość.
W przeciwieństwie do klasycznego burgera tortilla pozwala równomiernie rozłożyć nadzienie. Każdy kęs może zawierać mięso, ser, warzywa i sos. Po krótkim podsmażeniu na patelni placek zyskuje chrupiącą skórkę, dzięki czemu całość smakuje jeszcze lepiej.
Największą zaletą tego przepisu jest możliwość dostosowania składników do własnego gustu. Można przygotować wersję bardziej pikantną, dodać karmelizowaną cebulę albo zastąpić część warzyw innymi ulubionymi dodatkami.
Składniki na 4 duże tortille Drwala
Do przygotowania nadzienia potrzebne będą:
- 4 duże placki tortilli pszennej,
- 500 g filetu z kurczaka,
- 8 plastrów bekonu,
- 200 g sera camembert lub innego sera odpowiedniego do panierowania,
- 1 jajko,
- 4 łyżki bułki tartej lub panko,
- 2 łyżki mąki pszennej,
- 4 liście sałaty lodowej,
- 1 średni pomidor,
- 1 ogórek konserwowy lub kilka plasterków ogórka kiszonego,
- 1 mała czerwona cebula,
- 1 łyżeczka słodkiej papryki,
- pół łyżeczki papryki wędzonej,
- pół łyżeczki czosnku granulowanego,
- sól i pieprz do smaku,
- olej do smażenia.
Składniki na sos musztardowo-miodowy:
- 4 łyżki majonezu,
- 2 łyżki jogurtu naturalnego,
- 1 łyżka musztardy,
- 1 łyżeczka miodu,
- 1 łyżeczka soku z cytryny,
- szczypta czosnku granulowanego,
- świeżo mielony pieprz.
Z podanych proporcji powstaną cztery duże, solidnie nadziane tortille. Przygotowanie zajmuje około 35–45 minut, w zależności od sposobu smażenia mięsa i sera.
Krok 1. Przygotuj kurczaka. Musi być soczysty, a nie suchy
Filet z kurczaka oczyść i pokrój w cienkie paski lub niewielkie kawałki. Przełóż mięso do miski, dodaj słodką i wędzoną paprykę, czosnek granulowany, sól, pieprz oraz odrobinę oleju. Dokładnie wymieszaj, aby przyprawy pokryły wszystkie kawałki.
Rozgrzej patelnię i smaż kurczaka partiami, tak aby mięso mogło się zarumienić, zamiast gotować we własnym soku. Kawałki powinny być złociste z zewnątrz i całkowicie upieczone w środku. Dla bezpieczeństwa kurczak powinien osiągnąć temperaturę wewnętrzną co najmniej 74°C.
Po usmażeniu odłóż mięso na talerz i przykryj na chwilę, aby nie wystygło podczas przygotowywania pozostałych składników.
Krok 2. Bekon musi być chrupiący. To on nadaje charakter
Na suchej patelni ułóż plastry bekonu i smaż je na średnim ogniu, aż wytopi się część tłuszczu, a brzegi staną się rumiane i chrupiące. Nie warto używać zbyt wysokiej temperatury, ponieważ bekon może szybko się przypalić, zanim uzyska odpowiednią konsystencję.
Gotowe plastry przełóż na ręcznik papierowy, aby pozbyć się nadmiaru tłuszczu. Po chwili staną się jeszcze bardziej chrupiące. To właśnie ten składnik nadaje tortilli charakterystyczny, lekko wędzony aromat, który świetnie komponuje się z serem i sosem musztardowym.
Krok 3. Panierowany ser. To największy sekret tortilli Drwala
Ser pokrój na cztery grubsze porcje. Każdą obtocz najpierw w mące, następnie w roztrzepanym jajku i na końcu w bułce tartej lub panko. Dla uzyskania szczelniejszej panierki można ponownie zanurzyć ser w jajku i bułce tartej.
Tak przygotowany ser warto włożyć na 10–15 minut do lodówki. Schłodzenie pomaga utrzymać kształt podczas smażenia i zmniejsza ryzyko wypływania wnętrza.
Na patelni rozgrzej niewielką ilość oleju i smaż porcje sera z obu stron, aż panierka nabierze pięknego, złocistego koloru. Środek powinien być miękki i gorący, natomiast zewnętrzna warstwa przyjemnie chrupiąca.
To właśnie panierowany ser sprawia, że tortilla przypomina smakami popularnego Drwala. Nie warto zastępować go wyłącznie zwykłym tartym serem, jeśli zależy nam na charakterystycznym efekcie.
Krok 4. Sos, który łączy wszystkie smaki
Do miseczki przełóż majonez, jogurt, musztardę, miód i sok z cytryny. Dodaj czosnek oraz pieprz i dokładnie wymieszaj. Sos powinien być kremowy, lekko słodki i jednocześnie wyrazisty dzięki musztardzie.
Jeżeli wolisz ostrzejsze smaki, dodaj niewielką ilość musztardy Dijon lub szczyptę pieprzu cayenne. Z kolei osoby preferujące łagodniejsze sosy mogą zwiększyć ilość jogurtu.
Przed dodaniem sosu do tortilli warto go spróbować i dopasować proporcje. To niewielki szczegół, ale właśnie odpowiedni balans słodyczy, kwasowości i ostrości decyduje o końcowym smaku dania.
Krok 5. Zawijanie tortilli. Kolejność składników naprawdę ma znaczenie
Placki tortilli delikatnie podgrzej przez kilka sekund na suchej patelni. Dzięki temu staną się bardziej elastyczne i łatwiej będzie je zwinąć bez pękania.
Na środku każdego placka rozsmaruj porcję sosu, pozostawiając wolne brzegi. Dodaj porwaną sałatę, kawałki kurczaka, chrupiący bekon, panierowany ser, cienkie plasterki ogórka, pomidora oraz odrobinę czerwonej cebuli.
Nie przesadzaj z ilością nadzienia. Zbyt mocno wypełniona tortilla będzie się otwierała podczas smażenia, a część składników może wypadać. Najlepiej ułożyć je w zwartym pasie, zagiąć boczne brzegi do środka, a następnie ciasno zwinąć placek.
Krok 6. Jeszcze chwila na patelni. Właśnie wtedy dzieje się magia
Gotowe tortille ułóż na rozgrzanej, suchej patelni miejscem łączenia do dołu. Podgrzewaj przez około 1–2 minuty, aż powierzchnia stanie się złocista i chrupiąca. Następnie ostrożnie odwróć i zarumień drugą stronę.
Ten etap jest szczególnie ważny. Dzięki niemu tortilla lepiej zachowuje kształt, placek nabiera apetycznej konsystencji, a znajdujące się w środku składniki przyjemnie się łączą.
Gotowe tortille najlepiej podawać od razu. Można przekroić je ukośnie na pół, aby pokazać warstwy mięsa, bekonu, sera i świeżych warzyw. Dobrze smakują z frytkami, pieczonymi ziemniakami lub po prostu z dodatkową porcją sosu.
Trzy błędy, przez które domowa tortilla nie wychodzi tak dobra
Pierwszym częstym błędem jest dodawanie zbyt dużej ilości mokrych składników. Nadmiar sosu i bardzo soczyste pomidory mogą sprawić, że tortilla rozmięknie i zacznie się rozpadać. Dlatego warto osuszyć warzywa, a sos nakładać z umiarem.
Drugi problem to zbyt słabo rozgrzana patelnia. Jeżeli placek będzie podgrzewany na niskiej temperaturze przez zbyt długi czas, zamiast chrupiącej powierzchni może stać się suchy i sztywny. Najlepszy efekt daje średni ogień i krótkie, kontrolowane podsmażanie.
Trzeci błąd dotyczy panierowanego sera. Zbyt cienkie porcje mogą szybko się rozpłynąć, a niedokładna panierka sprzyja wypływaniu środka. Warto więc zadbać o odpowiednią grubość sera i dokładnie pokryć go panierką.
Możesz przygotować kilka wersji. Każda smakuje trochę inaczej
Klasyczne połączenie kurczaka, bekonu i panierowanego sera to dopiero początek możliwości. Do tortilli można dodać karmelizowaną cebulę, która nada nadzieniu głębszy, słodkawy smak. Dobrym pomysłem są również plasterki jalapeño, szczególnie dla osób lubiących ostrzejsze dania.
Miłośnicy wołowiny mogą zastąpić kurczaka cienkim kotletem wołowym lub odpowiednio przygotowanym mięsem mielonym. Innym wariantem będzie tortilla z chrupiącym filetem z kurczaka w panierce.
Jeśli zależy nam na nieco lżejszej wersji, można ograniczyć ilość bekonu i majonezu, a zwiększyć porcję świeżych warzyw. Warto jednak pamiętać, że panierowany ser i pozostałe dodatki sprawiają, iż tortilla Drwala pozostaje daniem sycącym i dość kalorycznym.
Czy tortillę Drwala można przygotować wcześniej?
Tak, ale najlepiej przechowywać składniki oddzielnie i połączyć je dopiero przed podaniem. Kurczaka można usmażyć wcześniej, sos przygotować kilka godzin przed posiłkiem, a warzywa pokroić tuż przed składaniem tortilli.
Jeśli przygotowujesz posiłek na następny dzień, ugotowane mięso i inne produkty wymagające chłodzenia przechowuj w lodówce. Panierowany ser najlepiej usmażyć bezpośrednio przed podaniem, ponieważ po dłuższym przechowywaniu panierka traci chrupkość.
Gotową tortillę można również odgrzać na patelni lub w opiekaczu, ale należy pamiętać, że świeże warzywa po podgrzaniu mogą zmienić konsystencję. Dlatego najlepiej dodawać je dopiero po podgrzaniu pozostałych składników.
Dlaczego warto przygotować tortillę Drwala w domu?
Największą zaletą domowego przygotowania jest możliwość samodzielnego wyboru składników. Można zdecydować o rodzaju sera, ilości mięsa, intensywności sosu i stopniu chrupkości bekonu. Dzięki temu każdy może dopasować tortillę do własnych upodobań.
To także pomysł na wykorzystanie produktów, które często mamy już w lodówce. Tortille, kawałek kurczaka, kilka plasterków bekonu, ser i podstawowe warzywa wystarczą, żeby przygotować sycące danie bez zamawiania jedzenia na wynos.
W naszej kuchni tortilla Drwala robi furorę już od wielu lat. To właśnie takie przepisy lubimy najbardziej: proste w przygotowaniu, konkretne i pełne smaku.
Jeśli szukasz pomysłu na obiad lub kolację, która będzie smakowała jak ulubiony fast food, ale pozwoli Ci samodzielnie dobrać wszystkie składniki, spróbuj tej wersji. Chrupiący placek, soczyste mięso i gorący panierowany ser tworzą połączenie, do którego naprawdę chce się wracać.
A Wy wolicie klasycznego Burgera Drwala czy spróbowalibyście jego wersji zawiniętej w tortillę?
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.