Wielka zmiana w dowodach osobistych! Od 1 grudnia urzędy mają działać inaczej. Miliony Polaków mogą odetchnąć
Szykuje się ważna zmiana dla wszystkich, którzy będą wyrabiać nowy dowód osobisty. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało przepisy, które mają zakończyć jeden z najbardziej uciążliwych obowiązków związanych z odbiorem dokumentu. Nowe rozwiązania zaplanowano na 1 grudnia 2026 roku. Jest jednak istotny szczegół, o którym warto wiedzieć przed wizytą w urzędzie.
Koniec z jeżdżeniem po dowód osobisty? Nadchodzi ważna zmiana
Każdy, kto wyrabiał dowód osobisty w innym mieście, zna ten problem. Najpierw trzeba znaleźć czas na złożenie wniosku, a później ponownie pojawić się w tym samym urzędzie, żeby odebrać gotowy dokument. Dla osób pracujących poza miejscem zamieszkania oznacza to czasem konieczność wzięcia urlopu, przejechania kilkudziesięciu kilometrów i dostosowania całego dnia do godzin pracy urzędu.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chce zmienić tę sytuację. Przygotowana nowelizacja zakłada, że obywatel będzie mógł wskazać inną gminę jako miejsce odbioru dowodu osobistego. Oznaczałoby to, że dokument będzie można odebrać w urzędzie innym niż ten, w którym złożono wniosek.
Według zapowiedzi nowe zasady miałyby zacząć obowiązywać od 1 grudnia 2026 roku. Termin ten pojawia się w informacjach dotyczących przygotowywanej reformy, jednak ostateczne wdrożenie zależy od zakończenia procesu legislacyjnego i przygotowania systemów administracyjnych.
Wniosek w jednym mieście, odbiór w drugim. Jest jeden ważny warunek
Najważniejsza zmiana dotyczy możliwości wyboru miejsca odbioru dokumentu. Przykładowo osoba, która składa wniosek o dowód osobisty w Radomiu, mogłaby wskazać urząd w Warszawie jako miejsce odbioru gotowego dokumentu. To szczególnie wygodne rozwiązanie dla osób, które mieszkają w jednej miejscowości, ale pracują lub uczą się w innej.
Nie będzie to jednak oznaczało całkowitej dowolności w ostatniej chwili. Zgodnie z założeniami projektu preferowane miejsce odbioru trzeba będzie wskazać już podczas składania wniosku. Organem wydającym dowód pozostanie urząd, który przyjął dokumenty, natomiast gotowy dowód zostanie przekazany do wybranej gminy.
To istotne rozróżnienie, ponieważ zmiana nie polega na tym, że obywatel będzie mógł przyjść po dokument do dowolnego urzędu bez wcześniejszego ustalenia miejsca odbioru. Cała procedura ma być odpowiednio zaplanowana, a przekazanie dowodu między urzędami będzie odbywało się w ramach administracji.
Dowód unieważniony przez pomyłkę? Tu również szykuje się przełom
Projektowane przepisy przewidują również rozwiązanie problemu, który może mieć bardzo poważne konsekwencje dla obywatela. Chodzi o sytuację, w której dowód osobisty zostaje unieważniony na skutek oczywistej pomyłki administracyjnej. Utrata ważności dokumentu może utrudnić załatwianie spraw urzędowych, bankowych oraz innych czynności wymagających potwierdzenia tożsamości.
Nowelizacja zakłada możliwość przywrócenia ważności dokumentu w określonych przypadkach, jeżeli od jego unieważnienia nie minęło więcej niż 30 dni. Nie będzie to jednak automatyczne przywrócenie każdego unieważnionego dowodu. Projekt przewiduje konkretne warunki, w tym ograniczenia dotyczące rodzaju dokumentu i przyczyny jego unieważnienia.
Rozwiązanie ma przede wszystkim pomóc osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji nie z własnej winy, lecz wskutek błędu administracyjnego. Zamiast rozpoczynać całą procedurę od początku, w określonych przypadkach możliwe byłoby techniczne przywrócenie ważności dokumentu.
Zmiany mogą objąć również rodziców i seniorów
Przygotowywana reforma obejmuje więcej zagadnień niż tylko odbieranie dowodów osobistych. Wśród propozycji znajdują się uproszczenia dotyczące zgłaszania utraty lub uszkodzenia dokumentów dzieci, a także zmiany związane z obsługą obywateli przez urzędy i korzystaniem z państwowych rejestrów.
W doniesieniach dotyczących projektu pojawia się również propozycja wydłużenia ważności dowodów osobistych wydawanych osobom po ukończeniu 70. roku życia. Zamiast standardowych dziesięciu lat dokument miałby zachowywać ważność przez piętnaście lat, przy odrębnych zasadach dotyczących certyfikatów elektronicznych.
Warto jednak podkreślić, że są to propozycje legislacyjne. Przed uznaniem ich za obowiązujące przepisy konieczne jest potwierdzenie ostatecznego kształtu ustawy oraz terminów wejścia w życie poszczególnych rozwiązań.
Co zmieni się w Warszawie i na Mazowszu?
Dla mieszkańców Warszawy i Mazowsza możliwość odbioru dowodu osobistego w innej gminie mogłaby oznaczać dużą oszczędność czasu. Dotyczy to szczególnie osób codziennie dojeżdżających do stolicy z podwarszawskich miejscowości, a także mieszkańców Radomia, Płocka, Siedlec czy Ostrołęki, którzy pracują lub studiują w Warszawie.
Przykładowo osoba mieszkająca w Wołominie, która składa wniosek w tamtejszym urzędzie, mogłaby wskazać urząd w Warszawie jako miejsce odbioru dokumentu. Dzięki temu nie musiałaby ponownie organizować podróży do miejsca złożenia wniosku, o ile takie rozwiązanie zostanie ostatecznie wprowadzone w zapowiadanym kształcie.
Zmiana może mieć znaczenie również dla osób przeprowadzających się między gminami. Obecnie konieczność powrotu do urzędu, w którym złożono wniosek, bywa szczególnie uciążliwa wtedy, gdy obywatel zdążył już zmienić miejsce zamieszkania.
Co musisz zrobić, jeśli wkrótce kończy Ci się ważność dowodu?
Przede wszystkim warto sprawdzić datę ważności obecnego dokumentu. Nie należy odkładać złożenia wniosku tylko dlatego, że zapowiadane są nowe przepisy. Jeżeli dowód wkrótce straci ważność, najlepiej rozpocząć procedurę odpowiednio wcześniej, aby uniknąć problemów z potwierdzaniem tożsamości.
Wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć w dowolnym urzędzie gminy w Polsce, niezależnie od miejsca zameldowania. Wyrobienie dokumentu jest bezpłatne, a standardowy termin jego wydania wynosi do 30 dni. W określonych przypadkach procedurę można rozpocząć elektronicznie, jednak konieczne może być osobiste stawiennictwo w urzędzie w celu pobrania danych biometrycznych.
Osoby planujące złożenie wniosku po 1 grudnia powinny wcześniej upewnić się w wybranym urzędzie, czy nowe zasady odbioru dokumentów rzeczywiście już obowiązują. Samo wskazanie planowanej daty wejścia w życie przepisów nie jest bowiem równoznaczne z potwierdzeniem, że wszystkie procedury zostały uruchomione.
Najważniejsza wiadomość: przygotowywana zmiana ma umożliwić odbiór dowodu osobistego w innej gminie niż miejsce złożenia wniosku. To rozwiązanie, które może oszczędzić Polakom wielu niepotrzebnych podróży. Na ostateczne potwierdzenie terminu jego uruchomienia trzeba jednak poczekać.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.