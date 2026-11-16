„Warszawa jest dla wszystkich”. Trzaskowski poinformował o decyzji dotyczącej małżeństwa dwóch mężczyzn

16 listopada 2026 17:24 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Rafał Trzaskowski opublikował wpis dotyczący uznawania w Warszawie zagranicznych aktów małżeństwa par jednopłciowych. Prezydent stolicy przypomniał, że Warszawa jako pierwsza w Polsce umożliwiła uzyskanie transkrypcji takiego dokumentu. Wskazał również na konkretną parę, która po latach starań otrzymała swój akt.

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Fot. Rafał Trzaskowski Facebook

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„Warszawa jest dla wszystkich”. Trzaskowski zabrał głos

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski opublikował w serwisie X wpis dotyczący praw par jednopłciowych. Przypomniał w nim o rozwiązaniu, które według jego relacji zostało wprowadzone w stolicy w maju 2026 roku.

„Warszawa jest dla wszystkich” – rozpoczął swój wpis prezydent.

Trzaskowski podkreślił, że Warszawa jako pierwsze miasto w Polsce umożliwiła uzyskanie transkrypcji aktu małżeństwa zawartego za granicą przez pary jednopłciowe. Transkrypcja polega na przeniesieniu treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do polskiego rejestru.

Po latach walki otrzymali transkrypcję

W swoim wpisie prezydent stolicy przywołał historię Jakuba i Dawida, którzy przez lata zabiegali o uznanie dokumentu potwierdzającego ich małżeństwo.

Jak przekazał Trzaskowski, para otrzymała transkrypcję zagranicznego aktu małżeństwa.

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„Także @JakubiDawid po latach walki otrzymali swoją transkrypcję” – napisał prezydent Warszawy.

Sprawa ma znaczenie nie tylko symboliczne. Transkrypcja zagranicznego aktu małżeństwa dotyczy sposobu dokumentowania stanu cywilnego w polskim systemie administracyjnym. Nie należy jednak utożsamiać jej automatycznie z przyznaniem wszystkich praw przysługujących małżonkom na podstawie polskiego prawa.

Prezydent Warszawy mówi o bezpieczeństwie i szacunku

Na zakończenie swojego wpisu Rafał Trzaskowski podkreślił, jakie wartości mają przyświecać władzom stolicy.

„Tworzymy miasto, w którym każdy może czuć się bezpiecznie i być traktowany z szacunkiem” – napisał.

Wpis prezydenta ponownie zwraca uwagę na sytuację par jednopłciowych, które zawarły małżeństwa za granicą, oraz na kwestię uznawania ich dokumentów przez polskie urzędy.

Co to oznacza dla mieszkańców Warszawy?

Dla par jednopłciowych, które zawarły małżeństwo poza Polską, możliwość transkrypcji zagranicznego aktu może mieć istotne znaczenie w kontaktach z administracją. Pozwala bowiem uzyskać polski dokument odzwierciedlający zagraniczny akt stanu cywilnego.

Trzeba jednak odróżnić samo dokonanie transkrypcji od skutków prawnych małżeństwa. Zakres uprawnień wynikających z zagranicznego małżeństwa w Polsce jest odrębną kwestią prawną.

Osoby zainteresowane uzyskaniem transkrypcji powinny zwrócić się do Urzędu Stanu Cywilnego m.st. Warszawy, aby ustalić aktualną procedurę, wymagane dokumenty i podstawę rozpatrzenia wniosku.

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