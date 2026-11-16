Od jutra mObywatel może przestać działać. Miliony Polaków muszą sprawdzić telefony. Zostały ostatnie godziny
Ważne ostrzeżenie dla wszystkich, którzy korzystają z aplikacji mObywatel. Już we wtorek, 17 listopada, część użytkowników może stracić możliwość zalogowania się do rządowej aplikacji. Ministerstwo Cyfryzacji wyznaczyło nieprzekraczalny termin na aktualizację oprogramowania. Upływa on właśnie dziś, w poniedziałek 16 listopada. Kto zignoruje komunikat, może mieć problem z dostępem do cyfrowych dokumentów w najmniej odpowiednim momencie.
Od jutra ważna zmiana. Niektórzy użytkownicy nie zalogują się do mObywatela
Miliony Polaków przyzwyczaiły się, że dokumenty mają zawsze pod ręką, zapisane w telefonie. mDowód, prawo jazdy, legitymacje i inne cyfrowe dokumenty stały się częścią codziennego życia. Teraz jednak użytkownicy popularnej aplikacji muszą zwrócić uwagę na ważną datę. Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało o konieczności zaktualizowania mObywatela najpóźniej do 16 listopada 2026 roku.
Od wtorku 17 listopada logowanie do starszych wersji aplikacji nie będzie możliwe. Osoby, które nie zainstalowały wymaganej aktualizacji, zobaczą komunikat informujący o konieczności pobrania nowego oprogramowania. Dopóki tego nie zrobią, nie będą mogły normalnie korzystać z aplikacji.
Problem może pojawić się niespodziewanie, na przykład podczas kontroli drogowej, wizyty w urzędzie lub w sytuacji, gdy konieczne będzie szybkie potwierdzenie tożsamości. Dlatego resort cyfryzacji apeluje, aby nie odkładać aktualizacji na ostatnią chwilę.
Wszystko przez jedną zmianę. Ministerstwo wyjaśnia, dlaczego jest konieczna
Powodem całego zamieszania jest odnowienie certyfikatu domenowego wykorzystywanego przez aplikację mObywatel. To element infrastruktury odpowiadający za bezpieczeństwo komunikacji między telefonem użytkownika a państwowymi systemami informatycznymi. Regularna wymiana certyfikatów jest niezbędna do utrzymania bezpiecznych połączeń.
Aby aplikacja mogła nadal działać prawidłowo, użytkownicy muszą posiadać wersję 4.93.1 lub nowszą. Osoby korzystające ze starszych wydań powinny pobrać aktualizację. Wymóg dotyczy zarówno smartfonów z Androidem, jak i iPhone’ów.
Co istotne, komunikat obejmuje również aplikację mObywatel Junior. Rodzice powinni więc sprawdzić nie tylko własne telefony, lecz także urządzenia dzieci korzystających z cyfrowych dokumentów.
Sprawdź jedną liczbę w telefonie. To zajmie kilkadziesiąt sekund
Nie trzeba instalować żadnych dodatkowych programów ani odwiedzać urzędu. Wystarczy uruchomić mObywatela i sprawdzić numer wersji widoczny w prawym dolnym rogu ekranu logowania. Można również zalogować się do aplikacji, przejść do zakładki „Więcej”, a następnie wybrać „O aplikacji”.
Jeśli numer wersji wynosi 4.93.1 lub jest wyższy, wszystko jest w porządku. Jeżeli widoczna jest starsza wersja, konieczne będzie pobranie aktualizacji.
Użytkownicy Androida powinni otworzyć Google Play, a właściciele iPhone’ów App Store. Następnie należy wyszukać aplikację mObywatel i wybrać przycisk aktualizacji. Jeżeli sklep wyświetla wyłącznie przycisk „Otwórz”, można dodatkowo sprawdzić numer wersji w samej aplikacji, aby upewnić się, że zainstalowano odpowiednie wydanie.
Nie zdążysz przed północą? Wyjaśniamy, co stanie się z dokumentami
Najważniejsza informacja jest taka, że przekroczenie terminu nie oznacza usunięcia dokumentów ani bezpowrotnej utraty konta. Nie trzeba zakładać nowego profilu ani ponownie przechodzić całej procedury rejestracji wyłącznie z powodu niezainstalowanej aktualizacji.
Od 17 listopada starsza wersja aplikacji nie pozwoli jednak na zalogowanie. Aby przywrócić dostęp, konieczne będzie pobranie aktualnego wydania mObywatela z oficjalnego sklepu z aplikacjami.
Nie warto więc ignorować ostrzeżenia, szczególnie jeśli korzystamy z cyfrowych dokumentów każdego dnia. Kilkadziesiąt sekund poświęconych na sprawdzenie aplikacji może oszczędzić niepotrzebnych nerwów.
Co to oznacza dla mieszkańców Warszawy i Mazowsza?
Zmiana obejmuje użytkowników w całej Polsce, w tym mieszkańców Warszawy, Radomia, Płocka, Siedlec, Ostrołęki oraz pozostałych miejscowości na Mazowszu. Osoby korzystające z mObywatela podczas załatwiania spraw urzędowych, potwierdzania tożsamości lub okazywania dokumentów powinny jeszcze dziś sprawdzić, czy mają odpowiednią wersję aplikacji.
Szczególną uwagę warto zwrócić na telefony, w których wyłączono automatyczne aktualizacje. Jeśli aplikacja nie była od dawna uruchamiana, użytkownik może nie wiedzieć, że korzysta z nieaktualnego wydania. Problem ujawni się dopiero przy próbie zalogowania.
Warto również pamiętać o bezpieczeństwie. Aktualizację należy pobierać wyłącznie z Google Play lub App Store. Nie trzeba klikać linków otrzymywanych w przypadkowych wiadomościach SMS ani instalować plików przesyłanych przez nieznane osoby. Komunikaty o pilnych aktualizacjach bywają wykorzystywane przez oszustów, dlatego najlepiej samodzielnie otworzyć oficjalny sklep z aplikacjami.
Termin upływa dziś, 16 listopada. Od jutra osoby ze starszą wersją mObywatela nie będą mogły się zalogować, dopóki nie przeprowadzą aktualizacji.
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Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.