NBP wstrzymał wszystkie przelewy Trybunału Konstytucyjnego. Są już niezapłacone faktury, pojawił się problem z wynagrodzeniami
Bezprecedensowa sytuacja w jednej z najważniejszych instytucji państwowych. Narodowy Bank Polski podjął decyzję o wstrzymaniu wszystkich zleceń płatniczych dotyczących środków zgromadzonych na rachunkach Trybunału Konstytucyjnego. Informację potwierdził w poniedziałek, 16 listopada 2026 roku, rzecznik banku centralnego Maciej Antes. Powodem jest spór dotyczący kierowania Trybunałem i uprawnień do dysponowania jego pieniędzmi. Problem ma już konkretne konsekwencje: część faktur za wykonane usługi nie została opłacona. Pojawiły się również pytania o wynagrodzenia pracowników. Sędzia Anna Korwin-Piotrowska zapewnia, że wymagane płatności zostaną zrealizowane w najbliższych dniach.
To kolejny etap konfliktu dotyczącego funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego. Tym razem spór nie ogranicza się do kwestii personalnych i prawnych, lecz bezpośrednio wpływa na możliwość regulowania zobowiązań finansowych instytucji. Narodowy Bank Polski, który prowadzi rachunki Trybunału w ramach obsługi bankowej budżetu państwa, uznał, że wobec sprzecznych dokumentów przedstawionych przez strony konfliktu nie może jednoznacznie ustalić, kto jest upoważniony do dysponowania zgromadzonymi pieniędzmi.
NBP podjął decyzję. Wszystkie zlecenia płatnicze zostały wstrzymane
W poniedziałek rzecznik Narodowego Banku Polskiego Maciej Antes przekazał Polskiej Agencji Prasowej, że bank centralny zdecydował o wstrzymaniu realizacji wszystkich zleceń płatniczych dotyczących środków pieniężnych na rachunkach Trybunału Konstytucyjnego.
Rzecznik podkreślił, że ograniczenie obowiązuje niezależnie od tego, kto składa dyspozycję. Oznacza to, że NBP nie realizuje obecnie zleceń płatniczych ani jednej, ani drugiej strony sporu o kierownictwo Trybunału.
Bank centralny zaznacza, że nie jest instytucją właściwą do rozstrzygania konfliktu dotyczącego kierowania Trybunałem Konstytucyjnym. Jednocześnie musi ustalić, kto jest prawnie uprawniony do wydawania dyspozycji dotyczących pieniędzy zgromadzonych na prowadzonych przez niego rachunkach.
O co chodzi w konflikcie? Dwa sprzeczne zestawy dokumentów
Źródłem problemu są wydarzenia zapoczątkowane pod koniec października. 30 października sędzia Anna Korwin-Piotrowska wydała zarządzenia dotyczące natychmiastowej przerwy w czynnościach prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.
2 listopada Bogdan Święczkowski przekazał Narodowemu Bankowi Polskiemu oświadczenie dotyczące reprezentacji Trybunału i wskazał osoby, które według jego stanowiska są uprawnione do dysponowania środkami na rachunkach instytucji.
Z kolei 6 listopada własne dokumenty dotyczące uprawnień do zarządzania pieniędzmi przedstawiła Anna Korwin-Piotrowska. Następnie, 12 listopada, Święczkowski potwierdził swoje stanowisko, powołując się między innymi na uchwałę Sądu Najwyższego z 10 listopada, która uchyliła wcześniejsze zarządzenia dotyczące przerwy w czynnościach obu sędziów.
W rezultacie do NBP trafiły wzajemnie sprzeczne dokumenty wskazujące różne osoby jako uprawnione do reprezentowania Trybunału. Bank centralny zdecydował, że do czasu wyjaśnienia tej sytuacji nie będzie realizował zleceń płatniczych.
Faktury już nie zostały opłacone. Trybunał ma problem z pieniędzmi
Decyzja NBP przyniosła już praktyczne skutki. Sędzia Anna Korwin-Piotrowska, kierująca pracami Trybunału, poinformowała w rozmowie z Radiem ZET, że instytucja ma trudności z dokonywaniem płatności.
Według jej relacji część usługodawców nie otrzymała należnych pieniędzy, mimo że terminy zapłaty wskazane na fakturach już upłynęły. Chodzi o zobowiązania wynikające z usług wykonanych na rzecz Trybunału.
Korwin-Piotrowska przekazała, że zaległości dotyczą faktur o różnej wartości. Nie podała jednak łącznej kwoty nieuregulowanych zobowiązań.
To oznacza, że konflikt dotyczący reprezentacji Trybunału zaczyna oddziaływać również na podmioty zewnętrzne, które świadczyły usługi na rzecz instytucji i oczekują zapłaty za wykonaną pracę.
Co z pensjami pracowników? Padła ważna deklaracja
W związku ze wstrzymaniem zleceń płatniczych pojawiły się pytania o możliwość terminowego wypłacania wynagrodzeń pracownikom Trybunału Konstytucyjnego.
W poniedziałkowym wystąpieniu Anna Korwin-Piotrowska zapewniła, że wszystkie wymagane płatności, w tym wynagrodzenia, zostaną wykonane w najbliższych dniach. Nie przedstawiła jednak publicznie szczegółowego mechanizmu, który pozwoli zrealizować te zobowiązania mimo decyzji NBP.
Jej deklaracja oznacza zapowiedź rozwiązania problemu, ale nie jest jeszcze potwierdzeniem wykonania przelewów. Sytuacja wymaga więc dalszego wyjaśnienia, szczególnie z punktu widzenia osób zatrudnionych w Trybunale oraz przedsiębiorców oczekujących na zapłatę.
Minister finansów reaguje. Ostre słowa pod adresem NBP
Decyzja banku centralnego spotkała się z reakcją ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego. Polityk ocenił, że NBP powinien koncentrować się na prowadzeniu polityki pieniężnej i zachowywać niezależność od sporów politycznych.
Minister podkreślił, że Trybunał Konstytucyjny nadal funkcjonuje i podejmuje decyzje. Zapowiedział również działania zmierzające do zapewnienia instytucji możliwości dalszego wykonywania jej zadań.
Stanowisko ministra jest elementem trwającego sporu. Narodowy Bank Polski przedstawia swoją decyzję jako konsekwencję wątpliwości prawnych związanych z reprezentacją posiadacza rachunku. Rząd ocenia natomiast skutki wstrzymania płatności w kontekście funkcjonowania organu państwowego.
Była prezes NBP wskazuje możliwe rozwiązanie
Do sprawy odniosła się również Hanna Gronkiewicz-Waltz, była prezes Narodowego Banku Polskiego, a obecnie europosłanka. Według jej oceny środki przeznaczone na finansowanie działalności Trybunału mogłyby zostać skierowane do innego banku, na przykład Banku Gospodarstwa Krajowego.
Jest to jednak propozycja rozwiązania impasu, a nie informacja o podjętej już decyzji. Zastosowanie takiego mechanizmu wymagałoby ustalenia odpowiednich podstaw prawnych oraz sposobu obsługi środków.
Na razie nie ma potwierdzenia, że wszystkie płatności Trybunału zostały przeniesione do innego banku. Wiadomo natomiast, że przedstawiciele instytucji deklarują działania mające przywrócić możliwość regulowania zobowiązań.
Czy NBP zablokował rachunki Polaków? Ważne wyjaśnienie
Komunikat o wstrzymaniu zleceń płatniczych może budzić niepokój, szczególnie gdy dotyczy Narodowego Banku Polskiego. Trzeba jednak podkreślić, że opisywana decyzja odnosi się do rachunków Trybunału Konstytucyjnego prowadzonych przez bank centralny.
Nie oznacza ona zablokowania kont osobistych obywateli, zatrzymania przelewów między bankami komercyjnymi ani ograniczenia wypłat gotówki w całej Polsce.
Bank centralny prowadzi rachunki określonych instytucji państwowych, a sytuacja Trybunału wynika ze szczególnego sporu o prawo do dysponowania jego środkami. Nie ma podstaw, by przenosić konsekwencje tej decyzji na zwykłych klientów banków.
Co to oznacza dla Warszawy i Mazowsza?
Trybunał Konstytucyjny ma swoją siedzibę w Warszawie, dlatego bezpośrednie skutki organizacyjne i finansowe decyzji NBP dotyczą instytucji funkcjonującej w stolicy. Problem może być szczególnie istotny dla jej pracowników oraz przedsiębiorstw, które wykonują na rzecz Trybunału usługi i oczekują na uregulowanie należności.
Dla mieszkańców Warszawy i Mazowsza nie oznacza to jednak żadnych nowych ograniczeń w korzystaniu z rachunków osobistych, bankomatów czy zwykłych przelewów.
Znaczenie sprawy wykracza poza kwestie techniczne, ponieważ dotyczy zdolności jednej z konstytucyjnych instytucji państwa do regulowania bieżących zobowiązań i organizowania własnej działalności.
Co dalej? Kluczowe będą kolejne decyzje NBP i władz Trybunału
Na obecnym etapie najważniejsze pozostają trzy pytania: w jaki sposób zostanie rozstrzygnięty spór o reprezentację Trybunału, kiedy NBP wznowi realizację zleceń płatniczych oraz jak zostaną uregulowane zaległe faktury i wynagrodzenia.
Sędzia Anna Korwin-Piotrowska zapewnia, że wymagane należności zostaną wypłacone w najbliższych dniach. Minister finansów zapowiada działania mające umożliwić dalsze funkcjonowanie instytucji. Bank centralny podtrzymuje natomiast stanowisko, że nie może samodzielnie rozstrzygnąć sporu dotyczącego kierownictwa Trybunału.
Najważniejsze: 16 listopada 2026 roku Narodowy Bank Polski potwierdził wstrzymanie wszystkich zleceń płatniczych dotyczących rachunków Trybunału Konstytucyjnego. Część faktur pozostaje niezapłacona, a kwestia dalszych przelewów wymaga rozwiązania. Decyzja nie dotyczy rachunków zwykłych obywateli ani funkcjonowania całego polskiego systemu bankowego.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.