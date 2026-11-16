Gigantyczna promocja na Black Week w Biedronce! Tylko dzisiaj 1+1 gratis. Skorzystaj, póki czas!
Biedronka rozpoczęła Black Week z mocną promocją, która może przyciągnąć do sklepów tłumy klientów. Tylko dzisiaj, 16 listopada, popularny żel do prania Coccolino można kupić w ofercie 1+1 gratis. Oznacza to, że przy zakupie dwóch opakowań za drugie nie trzeba płacić. Jest jednak ważny warunek, o którym klienci powinni wiedzieć przed podejściem do kasy. Promocja obowiązuje tylko przez jeden dzień!
Black Week w Biedronce wystartował. Popularny produkt w promocji 1+1 gratis
Poniedziałek, 16 listopada, przyniósł klientom Biedronki wyjątkową okazję. W ramach akcji Black Week sieć przygotowała promocję na żele do prania Coccolino o pojemności 1,48 litra. To produkty wykorzystywane do codziennego prania, dostępne w różnych wariantach zapachowych i przeznaczone do różnych rodzajów tkanin.
Zgodnie z oficjalnym materiałem promocyjnym Biedronki klienci mogą skorzystać z oferty 1+1 gratis. W praktyce oznacza to, że kupując dwa opakowania objęte promocją, zapłacą jak za jedno. Co ważne, sieć dopuszcza dowolne mieszanie wariantów, dlatego nie trzeba wybierać dwóch identycznych produktów.
Promocja może zainteresować szczególnie rodziny, w których pralka pracuje niemal codziennie. Żel do prania należy do produktów regularnie kupowanych przez gospodarstwa domowe, dlatego możliwość otrzymania drugiego opakowania gratis może przełożyć się na realne oszczędności.
Dwa opakowania za 49,99 zł. Ile naprawdę można zaoszczędzić?
Cena jednego opakowania żelu Coccolino przed promocją wynosiła 49,99 zł. Przy zakupie dwóch identycznych produktów w zwykłej cenie rachunek wyniósłby 99,98 zł.
W ramach promocji 1+1 gratis klient zapłaci 49,99 zł za dwa opakowania, czyli średnio niespełna 25 zł za sztukę. Oznacza to oszczędność 49,99 zł w porównaniu z zakupem dwóch opakowań po cenie sprzed promocji.
Warto jednak pamiętać, że promocyjna cena jednostkowa obowiązuje przy spełnieniu warunków akcji. Zakup tylko jednego opakowania nie daje prawa do otrzymania drugiego produktu gratis.
Jest jeden ważny warunek. Bez tego promocja nie zadziała
Biedronka wyraźnie informuje, że oferta została przygotowana dla posiadaczy karty Moja Biedronka lub użytkowników aplikacji mobilnej sieci.
Aby skorzystać z promocji, należy więc podczas zakupów użyć karty lojalnościowej lub odpowiedniego identyfikatora w aplikacji. Bez tego rabat może nie zostać naliczony.
Sieć wprowadziła również limit dzienny wynoszący dwa produkty, w tym jeden gratis, na kartę Moja Biedronka. Oznacza to, że klient nie może bez ograniczeń powtarzać zakupu promocyjnych zestawów w ramach tej samej karty.
To szczególnie istotna informacja dla osób planujących większe zapasy chemii gospodarczej.
Tylko 16 listopada! Jutro promocja już nie będzie obowiązywać
Najważniejszym ograniczeniem jest czas. Zgodnie z materiałem promocyjnym akcja obowiązuje wyłącznie w poniedziałek, 16 listopada 2026 roku.
Oznacza to, że klienci zainteresowani zakupem powinni zaplanować wizytę w sklepie jeszcze dzisiaj. Nie ma podstaw, aby zakładać, że identyczne warunki będą dostępne również we wtorek.
Dodatkowo dostępność poszczególnych wariantów żelu może zależeć od zapasów konkretnej placówki. Dlatego przed zakupem warto sprawdzić, czy wybrany produkt znajduje się wśród artykułów objętych promocją.
Warszawa i Mazowsze. Klienci Biedronki mogą zrobić zapasy
Promocja jest szczególnie interesująca dla mieszkańców Warszawy i Mazowsza, gdzie sieć Biedronka posiada liczne sklepy. Osoby robiące regularne zakupy mogą połączyć wizytę w sklepie z zakupem chemii gospodarczej w obniżonej cenie.
Dwa opakowania żelu po 1,48 litra oznaczają łącznie 2,96 litra środka piorącego. Przy cenie zestawu wynoszącej 49,99 zł daje to około 16,89 zł za litr.
Przed zakupem warto jednak sprawdzić wydajność konkretnego wariantu, ponieważ liczba prań zależy od zalecanego dozowania i rodzaju produktu.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź te szczegóły przed kasą
Jeżeli regularnie kupujesz żele do prania Coccolino, dzisiejsza oferta może być okazją do zakupu dwóch opakowań w cenie jednego. Trzeba jednak pamiętać o kilku istotnych zasadach.
Przede wszystkim promocja obejmuje opakowania o pojemności 1,48 litra i wymaga użycia karty Moja Biedronka lub aplikacji. Obowiązuje również limit dwóch produktów dziennie na kartę, z czego jeden jest gratis. Warianty można mieszać dowolnie w ramach produktów objętych akcją.
Przed zapłatą warto sprawdzić, czy rabat został prawidłowo naliczony, a po zakupie zachować paragon.
Black Week w Biedronce rozpoczął się od mocnej oferty. Dwa żele Coccolino o pojemności 1,48 litra można kupić za 49,99 zł zamiast 99,98 zł. Ale uwaga: promocja obowiązuje tylko dzisiaj, 16 listopada.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.