Biedronka ruszyła z gigantyczną promocją! Cena mięsa spadła aż o 36 procent. Klienci zapłacą tylko 5,99 zł za kilogram
Biedronka rozpoczęła nową promocję, która może przyciągnąć do sklepów tłumy klientów. Od poniedziałku, 16 listopada, popularny produkt mięsny można kupić aż o 36 procent taniej. Kilogram świeżej ćwiartki tylnej z kurczaka kosztuje zaledwie 5,99 zł. Oferta obowiązuje tylko przez trzy dni, dlatego osoby planujące większe zakupy powinny zwrócić uwagę na termin zakończenia obniżki.
Biedronka mocno obniżyła ceny. Kilogram mięsa za 5,99 zł
Nowy tydzień przyniósł kolejną promocję w sklepach sieci Biedronka. Tym razem przeceniono świeżą ćwiartkę tylną z kurczaka, czyli produkt chętnie wykorzystywany do przygotowywania tradycyjnych obiadów, pieczonego drobiu i domowych zup. Zgodnie z ofertą opublikowaną przez sieć kilogram mięsa kosztuje obecnie 5,99 zł.
To znacząca obniżka w porównaniu z ceną sprzed promocji, która wynosiła 9,49 zł za kilogram. Różnica to aż 3,50 zł na każdym kilogramie. Biedronka informuje, że rabat wynosi 36 procent, a produkt pochodzi z Polski i jest oznaczony jako należący do linii „Produkt Polski”.
Dla klientów planujących przygotowanie większego rodzinnego obiadu oznacza to możliwość zauważalnego ograniczenia wydatków. Przy zakupie trzech kilogramów mięsa rachunek wyniesie 17,97 zł zamiast 28,47 zł. Oszczędność sięgnie zatem 10,50 zł.
Promocja potrwa tylko trzy dni. Kluczowa data to 18 listopada
Obniżka rozpoczęła się w poniedziałek, 16 listopada, i zgodnie z informacją zamieszczoną w materiałach promocyjnych ma obowiązywać do środy, 18 listopada 2026 roku.
Oznacza to, że klienci mają ograniczony czas na skorzystanie z niższej ceny. Osoby, które planują zakupy pod koniec tygodnia, mogą już nie znaleźć produktu w promocyjnej cenie.
Warto również pamiętać, że dostępność świeżego mięsa może różnić się pomiędzy poszczególnymi placówkami. Szczególnie przy popularnych promocjach zdarza się, że zapasy wybranych produktów wyczerpują się przed zakończeniem akcji.
Warszawa i Mazowsze. Mieszkańcy mogą skorzystać z nowej oferty
Promocja jest istotna również dla mieszkańców Warszawy i województwa mazowieckiego, gdzie Biedronka posiada liczne placówki. Osoby robiące codzienne zakupy mogą sprawdzić ofertę w swoim najbliższym sklepie.
Ćwiartka tylna z kurczaka jest produktem stosunkowo uniwersalnym. Można wykorzystać ją do pieczenia w piekarniku, duszenia z warzywami albo przygotowania bulionu. Przy odpowiednim przechowywaniu i przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa żywności świeże mięso można również zamrozić na później.
Ile naprawdę można zaoszczędzić? Policzyliśmy
Przy cenie promocyjnej wynoszącej 5,99 zł za kilogram oszczędności zależą od wielkości zakupów.
|Ilość mięsa
|Cena promocyjna
|Oszczędność
|1 kg
|5,99 zł
|3,50 zł
|2 kg
|11,98 zł
|7,00 zł
|3 kg
|17,97 zł
|10,50 zł
|5 kg
|29,95 zł
|17,50 zł
Wyliczenia oparto na cenie 9,49 zł za kilogram przed obniżką, wskazanej w materiałach promocyjnych.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź, zanim ruszysz do sklepu
Jeżeli planujesz w najbliższych dniach przygotowanie obiadu z kurczaka, aktualna promocja może być okazją do ograniczenia kosztów zakupów. Warto jednak pamiętać o kilku zasadach. Przede wszystkim sprawdź cenę na etykiecie i upewnij się, że kupujesz produkt objęty promocją. Zwróć również uwagę na termin przydatności do spożycia oraz warunki przechowywania.
Świeże mięso drobiowe wymaga zachowania odpowiedniej temperatury. Po zakupie najlepiej jak najszybciej umieścić je w lodówce lub zamrażarce. Nie należy pozostawiać go przez dłuższy czas w nagrzanym samochodzie ani w temperaturze pokojowej.
Promocja na świeżą ćwiartkę tylną z kurczaka obowiązuje od 16 do 18 listopada. Cena wynosi 5,99 zł za kilogram, czyli o 3,50 zł mniej niż przed obniżką.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.