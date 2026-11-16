Polacy mogą legalnie trzymać broń w domu. Jest jednak warunek, o którym wielu nie ma pojęcia
Broń w prywatnym mieszkaniu? W Polsce nie jest to automatycznie nielegalne. Przepisy dopuszczają posiadanie różnych rodzajów broni, ale zasady zależą od jej konstrukcji, przeznaczenia i kategorii prawnej. W niektórych przypadkach konieczne jest pozwolenie, w innych ustawodawca przewidział wyjątki. Jeden szczegół może zdecydować o tym, czy właściciel działa zgodnie z prawem.
Broń w domu jest legalna. Nie każdy może jednak kupić pistolet
Polskie przepisy nie wprowadzają całkowitego zakazu posiadania broni palnej przez osoby prywatne. Ustawa o broni i amunicji określa jednak, kto może uzyskać pozwolenie, jakie warunki musi spełnić i w jakim celu może posiadać broń. Wśród przewidzianych celów znajdują się między innymi ochrona osobista, sport, łowiectwo i kolekcjonerstwo. Samo przekonanie, że broń przyda się do obrony domu, nie zastępuje wymaganej procedury administracyjnej.
Niektóre rodzaje broni nie wymagają pozwolenia
Art. 11 ustawy przewiduje wyjątki od obowiązku uzyskania pozwolenia. Obejmują one między innymi określoną broń palną rozdzielnego ładowania wytworzoną przed 1885 rokiem oraz jej repliki, a także broń alarmową o kalibrze do 6 mm. Wyjątek dotyczący pozwolenia nie oznacza jednak, że nie obowiązują żadne inne ograniczenia związane z zakupem, użytkowaniem lub noszeniem takiej broni.
Jak przechowywać broń w mieszkaniu?
Legalny właściciel broni objętej pozwoleniem musi przestrzegać przepisów dotyczących jej zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych. W przypadku broni palnej i amunicji przechowywanych przez osoby posiadające pozwolenie zasadnicze znaczenie mają wymagania dotyczące odpowiednich urządzeń zabezpieczających, co do zasady spełniających co najmniej klasę S1. Nie wystarczy więc położyć pistoletu w zwykłej szufladzie.
Co to oznacza dla mieszkańców Warszawy i Mazowsza?
Osoba planująca legalny zakup broni powinna najpierw ustalić jej kategorię prawną oraz wymagane dokumenty. Pozwolenia wydają właściwe organy Policji, a w przypadku mieszkańców Warszawy istotną rolę odgrywa Komendant Stołeczny Policji. Należy również sprawdzić przepisy dotyczące rejestracji i przechowywania. Szczególnie niebezpieczne jest zakładanie, że każda broń dostępna w sprzedaży bez pozwolenia może być używana w dowolnym miejscu i okolicznościach.
Podstawa prawna: ustawa z 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, w szczególności art. 9–11 oraz przepisy dotyczące przechowywania broni.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.