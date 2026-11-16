Ważny komunikat Departamentu Prawnego NBP. „Wstrzymał realizację wszystkich zleceń płatniczych” tego podmiotu
Narodowy Bank Polski wstrzymał realizację wszystkich zleceń płatniczych z rachunków Trybunału Konstytucyjnego. Bank tłumaczy, że dostał 2 wzajemnie wykluczające się zestawy dokumentów o tym, kto może dysponować pieniędzmi TK. To kolejny etap sporu o kierowanie Trybunałem z siedzibą przy al. Szucha w Warszawie.
NBP: nie realizujemy zleceń, niezależnie od tego, kto je składa
O decyzji poinformował w poniedziałek 16 listopada rzecznik NBP Maciej Antes. Oznacza to, że nie są realizowane zlecenia płatnicze niezależnie od tego, przez kogo są one zlecane – przekazał.
NBP prowadzi rachunki TK w ramach obsługi bankowej budżetu państwa. Podstawą są art. 196 ust. 2 ustawy o finansach publicznych i art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy o NBP. W komunikacie Departamentu Prawnego bank zaznacza, że nie jest właściwy do rozstrzygnięcia sporu dotyczącego kierowania Trybunałem Konstytucyjnym. Kluczowe jest dla niego jednak ustalenie, kto ma prawo dysponować pieniędzmi na rachunkach TK.
Departament Prawny NBP przeanalizował umowę rachunku bankowego wyłącznie na potrzeby banku jako strony tej umowy. Wniosek: zachodzą przesłanki wstrzymania realizacji przez NBP zleceń płatniczych dokonywanych przez Trybunał Konstytucyjny.
Skąd 2 zestawy dokumentów. Kalendarz sporu
|Data
|Co się stało
|30 października
|Sędzia TK Anna Korwin-Piotrowska wydaje zarządzenia o natychmiastowej przerwie w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.
|2 listopada
|Prezes Święczkowski składa w NBP oświadczenie, kto reprezentuje TK w relacjach z bankiem.
|6 listopada
|Do NBP trafia zarządzenie z 30 października i dokumenty wskazujące inne osoby uprawnione do dysponowania pieniędzmi TK.
|10 listopada
|Sąd Najwyższy uchyla zarządzenia o przerwie w czynnościach Święczkowskiego i Sochańskiego.
|12 listopada
|Święczkowski potwierdza swoje stanowisko w piśmie do NBP i dołącza orzeczenie SN.
|16 listopada
|NBP wstrzymuje wszystkie zlecenia płatnicze TK.
Dwie strony sporu o kierowanie Trybunałem
Anna Korwin-Piotrowska to jedna z 5 sędziów TK wybranych przez obecny Sejm, od których prezydent Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania. Jako najstarsza stażem sędzia uznała, że kieruje Trybunałem. W zarządzeniach z 30 października zarzuciła m.in. prezesowi Święczkowskiemu, że nie zwołał Zgromadzenia Ogólnego sędziów TK, przez co nie przygotowano planu finansowego Trybunału na 2027 r., i że nie dopuszczał do orzekania sędziów wybranych przez Sejm.
Prezes Święczkowski uznał jej działania za uzurpację. Według informacji money.pl wcześniej zwrócił się do prezesa NBP Adama Glapińskiego o zablokowanie rachunków TK dla osób, które według niego bezprawnie przejmują zarządzanie Trybunałem. Chciał też, by tylko on był upoważniony do operacji płatniczych.
Korwin-Piotrowska stoi na stanowisku, że orzeczenie SN z 10 listopada nie wywiera żadnego skutku, bo według niej tylko sąd dyscyplinarny TK może kontrolować takie zarządzenia. W poniedziałek poinformowała, że posiedzenia w sprawach dyscyplinarnych Święczkowskiego i Sochańskiego wyznaczono na 19 i 20 listopada.
Domański: rząd przeanalizuje finansowanie TK
Do decyzji NBP odniósł się minister finansów Andrzej Domański. Narodowy Bank Polski powinien prowadzić politykę pieniężną, a nie politykę – powiedział w Łodzi. Dodał, że Trybunał Konstytucyjny musi działać, a Polacy mają prawo do tego, aby rozstrzygał w kluczowych dla nich sprawach. Zapowiedział, że jeśli decyzja NBP się utrzyma, rząd przeanalizuje możliwe rozwiązania dotyczące finansowania TK.
Szef KPRM Jan Grabiec napisał na platformie X, że PiS wykorzystuje działania swoich nominatów, w tym prezydenta, sędziów SN i prezesa NBP. Instytucje państwa w służbie partii – tak rozumieją politykę – ocenił.
Warszawa: protesty przed siedzibą TK przy al. Szucha
Spór toczy się także fizycznie w budynku TK przy al. Szucha w Śródmieściu. W nocy z 30 na 31 października do siedziby Trybunału wszedł prezydent Karol Nawrocki. Mówił wtedy o siłowym przejęciu konstytucyjnego organu państwa. Według RMF FM sędziowie wybrani przez Sejm weszli później do budynku od strony KPRM w asyście policji. Przed siedzibą TK odbywały się protesty z udziałem polityków i działaczy prawicy.
Przelewy TK wstrzymane. Co warto wiedzieć
- NBP nie realizuje żadnych zleceń płatniczych z rachunków TK, niezależnie od tego, która strona sporu je składa.
- Bank podkreśla, że nie rozstrzyga, kto kieruje Trybunałem. Analiza dotyczy tylko umowy rachunku bankowego.
- NBP nie podał, do kiedy potrwa wstrzymanie i czy obejmie listopadowe wynagrodzenia pracowników TK.
- Minister finansów zapowiada analizę innych sposobów finansowania Trybunału, jeśli decyzja się utrzyma.
- Posiedzenia sądu dyscyplinarnego TK w sprawie prezesa i wiceprezesa wyznaczono na 19 i 20 listopada.
- Prezes Święczkowski sam prosił NBP o zablokowanie rachunków, ale tylko dla drugiej strony sporu. Bank wstrzymał zlecenia obu stron.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.