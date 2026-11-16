Jest decyzja Prezydenta Krakowa co do ciała zamachowca. Miasto nie zamierza go pochować
Jeśli rodzina sprawcy ataku na Rynku Głównym w Krakowie nie odbierze ciała i nie zorganizuje pochówku, prezydent miasta Łukasz Gibała będzie wnioskował o przekazanie zwłok na cele naukowe i medyczne. Zapowiedział to na konferencji prasowej w poniedziałek 16 listopada. Pierwszeństwo ma decyzja rodziny.
Gibała: najpierw decyzja rodziny, miasto pogrzebu nie zorganizuje
To jest decyzja rodziny. Jeśli ona nie zdecyduje się odebrać ciała i zrobić tego pochówku, to będę wnioskował, żeby miasto nie organizowało takiego pogrzebu – powiedział prezydent Krakowa.
Gibała wykluczył też, by pogrzebem zajął się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Zapowiedział, że miasto zwróci się do Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego z pytaniem, czy uczelnia skorzystałaby z takiej propozycji. Sprawa nie jest przesądzona. Potrzebna jest zgoda uczelni i dopełnienie formalności.
Ciało pozostaje do dyspozycji prokuratury
Ewentualne przekazanie zwłok będzie możliwe dopiero po zakończeniu czynności prokuratorskich. Sekcja zwłok odbyła się 10 listopada, a ciało znajduje się w zakładzie medycyny sądowej. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak przypomniał, że zgodnie z przepisami zwłoki są chowane przez gminę właściwą ze względu na miejsce zgonu, jeśli nie zrobi tego uprawniona rodzina.
Według dotychczasowych informacji nikt z rodziny nie zadeklarował, że zorganizuje pogrzeb sprawcy. Jeden z krewnych zgłosił się do prokuratury, ale w sprawie pogrzebu jego rodziców i siostry. Prokuratura bada też ich zabójstwo w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ich pogrzeb odbył się w poniedziałek.
Co mówią przepisy: rodzina, uczelnia albo gmina
Sprawę reguluje art. 10 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Prawo do pochowania mają przede wszystkim najbliżsi: małżonek, dzieci i wnuki, rodzice i dziadkowie, krewni boczni do 4. stopnia pokrewieństwa oraz powinowaci w linii prostej do 1. stopnia.
- Art. 10 ust. 2 – zwłoki, których nie pochowali uprawnieni, mogą zostać przekazane uczelni medycznej albo innej uczelni prowadzącej działalność w zakresie nauk medycznych. Decyzję wydaje starosta na wniosek uczelni. Koszty transportu ponosi uczelnia.
- Art. 10 ust. 3 – jeśli zwłok nie pochowa rodzina i nie zostaną przekazane uczelni, obowiązek pochowania spada na gminę właściwą ze względu na miejsce zgonu.
Oznacza to, że miasto nie może po prostu odmówić pochówku. Jedyną alternatywą dla pogrzebu organizowanego przez gminę jest przekazanie ciała uczelni. W Krakowie, mieście na prawach powiatu, zadania starosty wykonuje prezydent miasta. Tryb i warunki przekazania zwłok do celów naukowych określa rozporządzenie ministra zdrowia.
Atak na Rynku Głównym: 6 ofiar śmiertelnych
Do ataku doszło 7 listopada. Sprawca wjechał samochodem na płytę Rynku Głównego i otworzył ogień. Zginęło 6 osób, a 15 zostało rannych. 24-latek został postrzelony podczas interwencji policji i zmarł 9 listopada w szpitalu. Śledztwo prowadzi krakowski wydział Prokuratury Krajowej.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.